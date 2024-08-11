Мужская сборная США по водному поло стала бронзовым призёром Олимпиады-2024

В матче за третье место американцы обыграли команду Венгрии. Основное время поединка завершилось вничью — 8:8, по буллитам американцы победили со счётом 3:0.

В полуфинале команда США проиграла сборной Сербии со счётом 6:10. Венгры уступили хорватам со счётом 8:9.

Финал между сборными Сербии и Хорватии начнётся в 15:00 по московскому времени. Сербы являются олимпийскими чемпионами Рио-2016 и Токио-2020, хорваты побеждали в Лондоне-2012.