Мужская сборная США по водному поло стала бронзовым призёром Олимпиады-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
39
27
24
2США
38
42
43
3Япония
19
12
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Водное поло
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Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Эллесса Эндрюс
Леа Софи Фридрих
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Гиви Матчарашвили
Ахмед Тажудинов
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амирали Азарпира
Кайл Снайдер
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Микела Гуляш
Элоди Клувель
Сон Сынмин
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мураз Мчелидзе
Магомедхан Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Кийока Котаро
Рахман Амузадхалили
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ислам Дудаев
Исмаил Мужукаев
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера
Тульга Тумур Очир
Результаты
Баскетбол
Женщины. Матч за 3-е место
Бельгия
Австралия
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
США
Венгрия
Результаты
Гандбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Испания
Словения
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Тигст Ассефа
Хелен Обири
Результаты
Бокс
свыше 92 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Айюб Гадфа Дрисси
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Финал
Давид Оман / Йонатан Хельвиг
Нильс Элерс / Клеменс Виклер
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Ли Цянь
Атейна Билон
Результаты
Бокс
до 57 кг. Мужчины. Финал
Абдумалик Халоков
Мунарбек Сейитбек
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Альтея Лорен
Светлана Осипова
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Финал
Франция
США
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Линь Юйтин
Юлия Шеремета
Результаты
Брейк-данс
Мужчины. Финал
"Дэни Данн"
"Фил Уизард"
Результаты
Расписание событий
Велоспорт - Трек. Женщины
13:45скороСпринт. Женщины. Гонка 1
Волейбол. Женщины. Финал
14:00скороСШАИталия
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
14:20скороЖенесис Росанжела Риско ВальдесТатьяна Рентерия Рентерия
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
14:30скороМилайми де ла Карид Марин ПортильАйпери Медет
Гандбол. Мужчины. Финал
14:30скороГерманияДания
Велоспорт - Трек. Мужчины
14:32скороКейрин. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Финал
14:45скороКеннеди Алексис БлэйдсКагами Юка
Велоспорт - Трек. Женщины
14:56скороОмниум. Женщины. Финал
Водное поло. Мужчины. Финал
15:00скороСербияХорватия
Баскетбол. Женщины. Финал
16:30скороФранцияСША
13:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Мужская сборная США по водному поло стала бронзовым призёром Олимпиады-2024

Мужская сборная США по водному поло завоевала бронзовые медали Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

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Источник: Reuters

В матче за третье место американцы обыграли команду Венгрии. Основное время поединка завершилось вничью — 8:8, по буллитам американцы победили со счётом 3:0.

В полуфинале команда США проиграла сборной Сербии со счётом 6:10. Венгры уступили хорватам со счётом 8:9.

Финал между сборными Сербии и Хорватии начнётся в 15:00 по московскому времени. Сербы являются олимпийскими чемпионами Рио-2016 и Токио-2020, хорваты побеждали в Лондоне-2012.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпиады начнётся в 21:00 по мск.

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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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