«Проклятая Америка». Главная звезда сборной Сербии бурно отметил бронзу Олимпиады

Кажется, Никола Йокич сильно перебрал в Париже

Олимпийский баскетбольный турнир стал турниром центрового сербской сборной Николы Йокича. Он закончил Игры с лучшими показателями набранных очков (113), подборов (64), передач (52) и перехватов (12). В матче за бронзу против Германии звездный игрок оформил трипл-дабл (19 очков, 12 подборов и 11 передач), что на Олимпиадах удавалось только трем баскетболистам: Александру Белову, Леброну Джеймсу и Луке Дончичу. Свои успехи в Париже он решил отметить так же мощно, каким был на площадке.

Дерзкая песня

Не на пользу Йокичу сыграло время. Бронзовый матч сербов начинался в 11 утра по местному времени. В обед игроки были свободны и счастливы. До церемонии награждения оставалась еще половина суток. Ведь она состоялась после финала США — Франция, который начинался в 21.30. Многие зрители обратили внимание, что вся сборная Сербии на церемонии награждения выглядела нетрезвой, а особенно выделялся Никола Йокич, с трудом пытавшийся держать лицо.

Днем сербские игроки бурно отмечали бронзовые медали, что могли видеть многие жители Парижа. Свой праздник они устроили на улицах города, где много прыгали, пели, скандировали и пили. На многих фотографиях и видео, которые делали прохожие и сами спортсмены, можно заметить, что Йокич не расставался с бутылкой пива и был без футболки с голым торсом.

В таком образе камера поймала его, когда он обнимал популярного сербского исполнителя Бобана Здравковича и распевал с ним песню: «Проклятая Америка и золото, которое сияет». К Николе в этом скандировании после подключились другие игроки команды.

Все бы ничего, но только Йокич играет в той самой «проклятой Америке» за команду «Денвер Наггетс». С ней год назад центровой становился чемпионом НБА. Как теперь будут относиться к нему одноклубники, пока непонятно. Реакции на песню еще не последовало. Но в «Денвере» Николу любят и прекрасно знают, на что он способен в плане алкоголя. Так, например, форвард Майкл Портер рассказывал, что в межсезонье Йокич выпивал по шесть бутылок пива в день.

Судейский скандал

В песне Йокича, конечно же, была отсылка на скандальный полуфинальный матч против сборной США. Сербы на протяжении большей части игры выглядели сильнее. Они долго и вели в счете, выиграв в каждой из первых трех четвертей. Перед заключительной на табло было 76:63 в их пользу, но в итоге обернулось в 91:95.

Главная претензия Сербии была не к сопернику, а к судейству. По мнению многих, арбитры уж слишком часто ошибались в пользу американских баскетболистов, у которых не видели пробежки, а сербам раздавали неоправданные фолы, в том числе ошибочное наказание понес и Никола Йокич.

Кипели не только простые болельщики сборной, но и даже президент Сербии Александр Вучич. Он опубликовал в соцсетях видео, на котором центровой США Джоэль Эмбид, вероятно, совершает пробежку, на которую судьи не реагируют. «В какой стране это не пробежка? В следующий раз заранее скажите нам, кого нам не стоит побеждать», — подписал Вучич это видео.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456242000&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Естественно, никакого пересмотра результатов матчей не было. Американцы вышли в финал, где испытали куда меньше проблем в матче с Францией, выиграв со счетом 98:87. Сербы ранее справились с Германией, и после этого матча главный тренер бронзовых призеров Светислав Пешич заявил, что за итоговую победу должны были биться другие сборные: «Я думаю, теперь совершенно ясно, что обе команды (Германия и Сербия. — Прим. “СЭ”) заслуживали сыграть в финале этих Олимпийских игр».

Что думает о полуфинале с США Никола Йокич, можно понять только по его песне, ведь со СМИ на Олимпиаде центровой не общался. Как объяснил его партнер по сербской сборной Богдан Богданович, дело в том, что в отличие от НБА на Играх нет штрафов за игнорирование журналистов. Йокич может попробовать все сказать американской сборной на паркете через четыре года на следующей Олимпиаде. Однако победить сербам будет сложнее, ведь Игры пройдут в Лос-Анджелесе и станут домашними для команды США, которая наверняка снова соберет суперзвездный состав.