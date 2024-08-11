«Проклятая Америка». Главная звезда сборной Сербии бурно отметил бронзу Олимпиады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
40
44
42
2Китай
40
27
24
3Япония
20
12
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
Франция
США
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Сербия
Хорватия
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Финал
Дженифер Валенте
Дарья Пикулик
Элли Уолластон
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Кеннеди Алексис Блэйдс
Кагами Юка
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Эллесса Эндрюс
Леа Софи Фридрих
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Мэттью Ричардсон
Мэттью Глэтцер
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милайми де ла Карид Марин Портиль
Айпери Медет
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Германия
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Женесис Росанжела Риско Вальдес
Татьяна Рентерия Рентерия
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
США
Италия
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Гиви Матчарашвили
Ахмед Тажудинов
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амирали Азарпира
Кайл Снайдер
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Микела Гуляш
Элоди Клувель
Сон Сынмин
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мураз Мчелидзе
Магомедхан Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Кийока Котаро
Рахман Амузадхалили
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ислам Дудаев
Исмаил Мужукаев
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера
Тульга Тумур Очир
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Пак Че Хон
Эмили Кэмпбелл
Результаты
Баскетбол
Женщины. Матч за 3-е место
Бельгия
Австралия
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
США
Венгрия
Результаты
15:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Проклятая Америка». Главная звезда сборной Сербии бурно отметил бронзу Олимпиады

Баскетболист Йокич бурно отметил завоевание бронзы на Олимпиаде-2024.

Наверх
Источник: Reuters

Кажется, Никола Йокич сильно перебрал в Париже

Олимпийский баскетбольный турнир стал турниром центрового сербской сборной Николы Йокича. Он закончил Игры с лучшими показателями набранных очков (113), подборов (64), передач (52) и перехватов (12). В матче за бронзу против Германии звездный игрок оформил трипл-дабл (19 очков, 12 подборов и 11 передач), что на Олимпиадах удавалось только трем баскетболистам: Александру Белову, Леброну Джеймсу и Луке Дончичу. Свои успехи в Париже он решил отметить так же мощно, каким был на площадке.

Дерзкая песня

Не на пользу Йокичу сыграло время. Бронзовый матч сербов начинался в 11 утра по местному времени. В обед игроки были свободны и счастливы. До церемонии награждения оставалась еще половина суток. Ведь она состоялась после финала США — Франция, который начинался в 21.30. Многие зрители обратили внимание, что вся сборная Сербии на церемонии награждения выглядела нетрезвой, а особенно выделялся Никола Йокич, с трудом пытавшийся держать лицо.

Днем сербские игроки бурно отмечали бронзовые медали, что могли видеть многие жители Парижа. Свой праздник они устроили на улицах города, где много прыгали, пели, скандировали и пили. На многих фотографиях и видео, которые делали прохожие и сами спортсмены, можно заметить, что Йокич не расставался с бутылкой пива и был без футболки с голым торсом.

В таком образе камера поймала его, когда он обнимал популярного сербского исполнителя Бобана Здравковича и распевал с ним песню: «Проклятая Америка и золото, которое сияет». К Николе в этом скандировании после подключились другие игроки команды.

Все бы ничего, но только Йокич играет в той самой «проклятой Америке» за команду «Денвер Наггетс». С ней год назад центровой становился чемпионом НБА. Как теперь будут относиться к нему одноклубники, пока непонятно. Реакции на песню еще не последовало. Но в «Денвере» Николу любят и прекрасно знают, на что он способен в плане алкоголя. Так, например, форвард Майкл Портер рассказывал, что в межсезонье Йокич выпивал по шесть бутылок пива в день.

Источник: Reuters

Судейский скандал

В песне Йокича, конечно же, была отсылка на скандальный полуфинальный матч против сборной США. Сербы на протяжении большей части игры выглядели сильнее. Они долго и вели в счете, выиграв в каждой из первых трех четвертей. Перед заключительной на табло было 76:63 в их пользу, но в итоге обернулось в 91:95.

Главная претензия Сербии была не к сопернику, а к судейству. По мнению многих, арбитры уж слишком часто ошибались в пользу американских баскетболистов, у которых не видели пробежки, а сербам раздавали неоправданные фолы, в том числе ошибочное наказание понес и Никола Йокич.

Кипели не только простые болельщики сборной, но и даже президент Сербии Александр Вучич. Он опубликовал в соцсетях видео, на котором центровой США Джоэль Эмбид, вероятно, совершает пробежку, на которую судьи не реагируют. «В какой стране это не пробежка? В следующий раз заранее скажите нам, кого нам не стоит побеждать», — подписал Вучич это видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Естественно, никакого пересмотра результатов матчей не было. Американцы вышли в финал, где испытали куда меньше проблем в матче с Францией, выиграв со счетом 98:87. Сербы ранее справились с Германией, и после этого матча главный тренер бронзовых призеров Светислав Пешич заявил, что за итоговую победу должны были биться другие сборные: «Я думаю, теперь совершенно ясно, что обе команды (Германия и Сербия. — Прим. “СЭ”) заслуживали сыграть в финале этих Олимпийских игр».

Что думает о полуфинале с США Никола Йокич, можно понять только по его песне, ведь со СМИ на Олимпиаде центровой не общался. Как объяснил его партнер по сербской сборной Богдан Богданович, дело в том, что в отличие от НБА на Играх нет штрафов за игнорирование журналистов. Йокич может попробовать все сказать американской сборной на паркете через четыре года на следующей Олимпиаде. Однако победить сербам будет сложнее, ведь Игры пройдут в Лос-Анджелесе и станут домашними для команды США, которая наверняка снова соберет суперзвездный состав.

Автор: Михаил Кузнецов

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Женская сборная США по баскетболу взяла золото Игр в восьмой раз подряд
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ
На Олимпиаде-2024 в Париже прошел 15-й медальный день
Сборная США обыграла Францию в финале баскетбольного турнира Олимпиады
Все фотогалереи
ВидеоФото
13Чемпионы дня: 11 августа
19Франция — двукратный олимпийский чемпион по волейболу
39Чемпионы дня: 10 августа
38Гимнастка из Барнаула стала олимпийской чемпионкой
10Самые сексуальные спортсменки Парижа
13Фотофиниш лишил россиян медалей Олимпиады
10Самые красивые атлеты Парижа
25Чемпионы дня: 8 августа
21Чемпионы дня: 7 августа
15Чемпионы дня: 6 августа
Главные темы
Борцы из России — лучшие в мире. Олимпиада в Париже это доказала
Японские борцы порвали всех в Париже — 8 золотых медалей
«В Париже наши спортсмены выступили достойно»
Сербы в третий раз подряд выигрывают ватерпольный турнир ОИ
Президент World Athletics подтвердил намерение побороться за пост главы МОК
Губерниев: Говорить об успешном или не успешном выступлении российских спортсменов на ОИ могут только идиоты
Экс-россияне устроили бомбическое шоу на Олимпиаде-2024. Им аплодировал зал, а судьи сходили с ума
Родившаяся в Исландии экс-россиянка принесла для Италии первое золото в истории. Антропова — олимпийская чемпионка!
Суперталант российской борьбы выиграл золото Олимпиады для экзотической страны. Не сразу ее угадаете даже по флагу
Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла третье золото Олимпиады подряд
Датские гандболисты разгромили Германию в финале Олимпиады-2024 в Париже
Велогонщица Валенте принесла США 39-ю золотую медаль Олимпиады в Париже
Глава Якутии поблагодарил Сардану Трофимову за выступление в марафоне на Олимпиаде
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
«Проклятая Америка». Главная звезда сборной Сербии бурно отметил бронзу Олимпиады
Японка Кагами Юка победила в вольной борьбе на Олимпиаде-2024 в весе до 76 кг
Волейболистки сборной Италии разгромили США в финале Олимпиады
Новозеландская велогонщица Эндрюс выиграла золото Олимпиады-2024 в спринте
Нидерландский велогонщик Лаврейсен стал олимпийским чемпионом 2024 года в кейрине
Женская сборная Австралии завоевала бронзовую медаль по баскетболу на Олимпиаде
Бывший российский борец Тажудинов завоевал золото Олимпиады-2024 под флагом Бахрейна
Уроженец Дагестана стал бронзовым призёром по вольной борьбе на Олимпиаде-2024
Венгерская спортсменка установила мировой рекорд по числу очков в современном пятиборье
Спортсменка из Бутана финишировала последней на марафоне. Ее встречали как супергероя
Роднина: «Наше отсутствие на Олимпиаде-2024 скажется на российском спорте. У нас потеряны ориентиры и методики»
Японец Киеока победил в вольной борьбе до 65 кг на Олимпийских играх — 2024
Уроженец Чечни принес бронзу Албании в вольной борьбе на Играх в Париже
«В Якутии меня все поддерживают, несмотря на смену гражданства». Лучшая марафонка России выступает за Киргизию и бьет рекорды
Ингебригтсен исправился после провала в Париже. Норвежец отыгрался на дистанции 5000 метров
Во сколько обошлись Олимпийские игры в Париже
Хассан вырвала золото в марафоне, Трофимова — 14-я. Такая выносливость вообще возможна?
Прыгуны в высоту Керр и Макивен объяснили, почему не захотели делить золото ОИ-2024
Бывший российский велогонщик Яковлев не прошел в полуфинал Олимпиады в Париже
Мужская сборная США по водному поло стала бронзовым призёром Олимпиады-2024
На Олимпиаде в Париже установили уникальное достижение
Сифан Хассан — первая в истории с медалями ОИ на 1500 м, 5000 м, 10 000 м и в марафоне
Вратарь Испании Тенас специально прошел через металлодетектор в аэропорту с золотой медалью Олимпиады
Сборная Испании по гандболу обыграла Словению и завоевала бронзу Олимпиады
Пятикратная чемпионка России Трофимова финишировала 14-й в марафоне на ОИ-2024
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Сифан Хассан выиграла золото Олимпиады-2024 в марафоне с олимпийским рекордом
Победа, которая дороже золотой медали. Врачи сборной Великобритании спасли жизнь тренеру из Узбекистана
Гимнастка из России на одной ноге отпраздновала золото Олимпиады в Париже: видео
Российский триатлонист: Это спорт — не ты выбираешь, где стартовать. Был бы в Париже — также бы плавал
Цзю — о победе Хелиф на Олимпиаде: На любой чемпионат мира это не поедет. Правда восторжествует
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь