Волейболистки сборной Италии разгромили США в финале Олимпиады
Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день.
Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день.
Итальянские волейболистки олимпийскими чемпионками Игр в Париже.
В финальном матче олимпийского турнира женская сборная Италии обыграла команду США со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).
Итальянки никогда ранее не становились призёрами Олимпийских игр. Волейболистки из США — чемпионки предыдущей Олимпиады в Токио-2020.
Американки в четвертьфинале обыграла в трёх партиях Польшу, а в полуфинале одолела на тай-брейке национальную команду Бразилии (3:2). Итальянки в ¼ финала переиграли в трёх сетах Сербию, в ½ финала с таким же счётом 3:0 победили Турцию.
Ранее в матче за бронзовые медали женская сборная Бразилии обыграла Турцию со счётом 3:1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:15).