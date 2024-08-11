Волейболистки сборной Италии разгромили США в финале Олимпиады

Итальянки никогда ранее не становились призёрами Олимпийских игр. Волейболистки из США — чемпионки предыдущей Олимпиады в Токио-2020.

Американки в четвертьфинале обыграла в трёх партиях Польшу, а в полуфинале одолела на тай-брейке национальную команду Бразилии (3:2). Итальянки в ¼ финала переиграли в трёх сетах Сербию, в ½ финала с таким же счётом 3:0 победили Турцию.