Датские гандболисты разгромили Германию в финале Олимпиады-2024 в Париже

В финале датчане не испытали проблем с командой Германии и победили со счётом 39:26.

Датские гандболисты стали олимпийскими чемпионами второй раз в истории. Они победили в Рио-2016, а в Токио-2020 были серебряными призёрами.

Напомним, бронзовыми призёрами гандбольного турнира стали испанцы. В упорном матче за третье место они обыграл сборную Словении. Счёт — 23:22.

В женских гандбольных соревнованиях золотые медали взяли гандболистки сборной Норвегии. В финале они обыграли хозяек Олимпиады-2024. Бронзовые медали завоевали датчанки.