Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла третье золото Олимпиады подряд

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
40
27
24
2США
39
44
42
3Япония
20
12
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Велоспорт - Трек
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Таэквондо
Теннис
Триатлон
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Сербия
Хорватия
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Финал
Дженифер Валенте
Дарья Пикулик
Элли Уолластон
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Кеннеди Алексис Блэйдс
Кагами Юка
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Эллесса Эндрюс
Леа Софи Фридрих
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Мэттью Ричардсон
Мэттью Глэтцер
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милайми де ла Карид Марин Портиль
Айпери Медет
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Германия
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Женесис Росанжела Риско Вальдес
Татьяна Рентерия Рентерия
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
США
Италия
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Гиви Матчарашвили
Ахмед Тажудинов
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амирали Азарпира
Кайл Снайдер
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Микела Гуляш
Элоди Клувель
Сон Сынмин
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мураз Мчелидзе
Магомедхан Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Кийока Котаро
Рахман Амузадхалили
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ислам Дудаев
Исмаил Мужукаев
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера
Тульга Тумур Очир
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Пак Че Хон
Эмили Кэмпбелл
Результаты
Баскетбол
Женщины. Матч за 3-е место
Бельгия
Австралия
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
США
Венгрия
Результаты
Гандбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Испания
Словения
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Женщины. Финал
16:30скороФранцияСША
16:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла третье золото Олимпиады подряд

Мужская сборная Сербии по водному поло завоевала золотые медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

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Источник: Reuters

В финале она обыграли команду Хорватии со счётом 13:11.

Сербы выиграли третью Олимпиаду подряд. В Рио-2016 в финале они обыграли сборную Греции, а в Токио-2020 — команду Хорватии.

Бронзовые медали завоевали американские ватерполисты. В матче за третье место они обыграли венгров по буллитам.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.

На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.

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X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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