Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла третье золото Олимпиады подряд

В финале она обыграли команду Хорватии со счётом 13:11.

Сербы выиграли третью Олимпиаду подряд. В Рио-2016 в финале они обыграли сборную Греции, а в Токио-2020 — команду Хорватии.

Бронзовые медали завоевали американские ватерполисты. В матче за третье место они обыграли венгров по буллитам.

Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.