Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла третье золото Олимпиады подряд
Мужская сборная Сербии по водному поло завоевала золотые медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).
Мужская сборная Сербии по водному поло завоевала золотые медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).
В финале она обыграли команду Хорватии со счётом 13:11.
Сербы выиграли третью Олимпиаду подряд. В Рио-2016 в финале они обыграли сборную Греции, а в Токио-2020 — команду Хорватии.
Бронзовые медали завоевали американские ватерполисты. В матче за третье место они обыграли венгров по буллитам.
Олимпийские игры в Париже закончатся сегодня, 11 августа. В заключительный соревновательный день разыгрывается 19 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпийских игр начнётся в 21:00 по московскому времени.
На Олимпиаде принимали участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — серебро в парном разряде.