Экс-россияне устроили бомбическое шоу на Олимпиаде-2024. Им аплодировал зал, а судьи сходили с ума
«Албанец» Ислам Дудаев забрал бронзу.
«Албанец» Ислам Дудаев забрал бронзу.
Сегодня на борцовском ковре Парижа-2024 в очередной раз встретились ученики российской школы — Ислам Дудаев (теперь Албания) и Исмаил Мусукаев (теперь Венгрия).
Ислам родом из Чечни, Исмаил — из Нальчика. Выступая за Россию, оба каких-либо серьезных успехов не добились: у них три медали ЧР на двоих, ни одного золота.
Первым на смену спортивного гражданства решился Мусукаев, случилось это в 2019 году. И в Венгрии сразу увидели, что не прогадали: в категории до 65 кг Исмаил взял две бронзы ЧМ и золото ЧЕ, затем поднялся в категорию повыше и вновь взял медаль Евро.
Дудаев сделал выбор в пользу Албании в 2021-м и тоже практически сразу продемонстрировал своей новой стране дивиденды, взяв за два года золото и бронзу Евро. Причем на турнире 2022 года в утешительные схватки Дудаева отправил именно Мусукаев.
В олимпийском Париже оба боролись в категории до 65 кг. Они могли встретиться в полуфинале, но стадией ранее Дудаев разгромно уступил будущему вице-чемпиону Игр Рахману Амузаду. Следом Амузад укатал и Мусукаева.
Утешительный путь Дудаев должен был начать со схватки с Зеином Ризерфордом, но американец не прошел процедуру взвешивания. В итоге Ислам и Исмаил устроили настоящее шоу: Дудаев на протяжении всей встречи все время убегал по очкам, но Мусукаев находил в себе силы сокращать разрыв. В последние секунды матча Мусукаев исполнил бросок на четыре балла и, казалось, медаль уже не отдаст по последнему результативному действию (12:12). Однако Дудаев нашел момент для атаки и вытащил соперника за ковер. Рефери никак не оценил действие. Секундант Дудаева запросил челлендж. По ходу схватки их было несколько. Рефери и столик часто не сходились во мнениях, пересматривали решения. В этот раз судьи запрос чеченского борца удовлетворили, благодаря чему Ислам принес Албании вторую в ее истории олимпийскую медаль. А Мусукаев вторые Игры подряд стал 5-м.