Экс-россияне устроили бомбическое шоу на Олимпиаде-2024. Им аплодировал зал, а судьи сходили с ума | Источник: ТАСС

Сегодня на борцовском ковре Парижа-2024 в очередной раз встретились ученики российской школы — Ислам Дудаев (теперь Албания) и Исмаил Мусукаев (теперь Венгрия).

Ислам родом из Чечни, Исмаил — из Нальчика. Выступая за Россию, оба каких-либо серьезных успехов не добились: у них три медали ЧР на двоих, ни одного золота.

Первым на смену спортивного гражданства решился Мусукаев, случилось это в 2019 году. И в Венгрии сразу увидели, что не прогадали: в категории до 65 кг Исмаил взял две бронзы ЧМ и золото ЧЕ, затем поднялся в категорию повыше и вновь взял медаль Евро.

Дудаев сделал выбор в пользу Албании в 2021-м и тоже практически сразу продемонстрировал своей новой стране дивиденды, взяв за два года золото и бронзу Евро. Причем на турнире 2022 года в утешительные схватки Дудаева отправил именно Мусукаев.

В олимпийском Париже оба боролись в категории до 65 кг. Они могли встретиться в полуфинале, но стадией ранее Дудаев разгромно уступил будущему вице-чемпиону Игр Рахману Амузаду. Следом Амузад укатал и Мусукаева.