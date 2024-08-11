Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
40
44
42
2Китай
40
27
24
3Япония
20
12
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Айпери Медет
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Татьяна Рентерия Рентерия
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США
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Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
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Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Кийока Котаро
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Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ислам Дудаев
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Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера
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Ли Венвень
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Баскетбол
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США
Венгрия
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18:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сербы в третий раз подряд выигрывают ватерпольный турнир Олимпиады. Харьков — с серебром

Два мяча экс-россиянина в финале не помогли догнать убежавшего соперника.

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Сербы в третий раз подряд выигрывают ватерпольный турнир Олимпиады. Харьков — с серебром | Источник: Спорт-Экспресс

Балканский финал получился в водном поло у мужчин на Олимпиаде в Париже, в котором сошлись сборные Сербии и Хорватии. Команды уже разыгрывали золото в 2016-м в Рио. Тогда победу над действующим чемпионом одержали сербы. Теперь уже они были в роли действующих, ведь на Играх в Токио в 2020-м они удержали свой титул. Нынешним летом они снова повторили свое достижение.

Ушел за победами

Некоторым российским болельщикам было сложно отдать предпочтение одной из команд. С одной стороны, сербы, у которых с нами исторически прекрасные отношения. С другой, в составе хорватов есть наш человек — Константин Харьков.

В России Харьков был одним из лидеров и тащил сборную на Игры изо всех сил. В олимпийской квалификации в Токио-2020 он стал лучшим бомбардиром, но добраться до Японии это не помогло. Тогда он окончательно решился на смену гражданства: «Я обсуждал этот переход достаточно давно и долго. Поражение в Роттердаме стало просто отправной точкой. Мы снова не попали на Олимпийские игры. Четвертый раз подряд. Так что принял решение поменять спортивное гражданство — хочется бороться за медали во всех соревнованиях, включая Олимпиаду. Хорватия — одна из топовых сборных. Постоянно входит в топ-4 на всех больших турнирах», — объяснял Константин «СЭ».

В команде он быстро стал своим, ведь он давно выступает за хорватские клубы и уже неплохо знал язык и партнеров по сборной. В плане медалей экс-россиянин тоже не прогадал. Отсидев положенный год карантина, Харьков влетел на чемпионат Европы и с ходу завоевал первый титул. Помимо золотой медали, его еще включили в символическую сборную того турнира. В нынешнем году Константин добавил в свою коллекцию золото чемпионата мира, которое Хорватия взяла в Дохе.

Оставался последний пункт — Олимпиада, на которой он ни разу в жизни не бывал. Если бы Харьков не уехал из России, то никакого Парижа для него бы точно не было, потому что МОК изначально исключил вариант допуска наших спортсменов в командных видах. А так — мечта сбылась. «Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпиаду, — говорил Константин нашему корреспонденту в Париже. — Эта задача действительно выполнена. Теперь появилась следующая — нужно стремиться к наилучшему результату. Поражение от США усложняет эту задачу, предстоит встреча с испанцами (в четвертьфинале), одними из фаворитов турнира. Посмотрим, не хочу ничего загадывать, чтобы не сглазить».

Третье золото подряд

Групповой этап на Олимпиаде хорваты действительно прошли очень невнятно. В плей-офф они шагнули с четвертого места, уступив помимо США и сборной Италии. Но Испания в четвертьфинале была бита (10:8), затем случилась жесткая рубка с венграми (9:8) и добыта путевка в финал. Сербы в группе отыграли еще хуже: из пяти матчей выиграли только два. Но в плей-офф собрались и даже в полуфинале громко побили команду США (10:6), которая в итоге в Париже взяла бронзовые медали.

В золотом поединке поначалу была равная борьба. Однако сербы выглядели лучше в защите и надежнее разыгрывали лишнего. Имея численное преимущество в атаке, Сербия реализовала за матч 7 из 9 бросков, когда у Хорватии этот показатель — 5 из 12. У Харькова в первой половине встречи мало что получалось. Впервые его фамилия появилась в лайв-протоколе под конец стартового периода: экс-россиянин сфолил, после чего соперник воспользовался большинством и сделал счет 5:2.

Отличный матч у Сербии провел и вратарь Радослав Филипович. В одной из атак в третьем периоде он совершил три впечатляющих сейва подряд. Кстати, два броска из этих трех были на счету Харькова. Но экс-россиянин все-таки свой мяч забросил, воспользовавшись хорошей передачей партнера на фланг.

Временами хорваты поддавливали, и казалось, что перелом в игре возможен. Но Сербия очень надежно держала это преимущество в три мяча, добытое на старте. Да, иногда соперник приближался на два гола, но иногда и отдалялся на четыре.

За 3 минуты до конца у сербов в ворота залетел дальний скачущий по воде мяч и сделал счет 12:9. Тогда с исходом поединка все уже было понятно. Конечно, хорваты не смирились. После тайм-аута навалились на ворота и смогли сократить счет — второй мяч в свой актив записал Харьков. Однако чуда не произошло. Соперник выстоял до победы.

Сербы праздновали чемпионство, как и полагается, все командой (включая тренерский штаб) в бассейне. Некоторые триумфаторы не стеснялись своих слез, как будто это их первая олимпийская победа. А ведь она уже третья и подряд. Столько же золотых медалей в мужском водном поло за свою историю когда-то завоевала сборная Югославии.

Михаил Кузнецов

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