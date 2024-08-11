Японские борцы порвали всех в Париже — 8 золотых медалей. Последний раз столько выигрывал СССР в 1988-м | Источник: Reuters

Япония разгромила всех в общекомандном медальном зачете у борцов на Олимпийских играх в Париже-2024.

Представители этой страны выиграли аж 8 золотых медалей на парижских коврах. У поделивших второе место Ирана, США и Болгарии — всего по два золота. США с треском провалились в мужской борьбе — ни одного золота ни в вольной, ни в греко-римской, два первых места только у женщин.

Японцы же показали результат везде — и в греко-римской (2 золотых в 60 и 77 кг), и у мужчин-вольников (2 золотых в 57 и 65 кг), и у женщин (4 золотых: в 53, 57, 62, 76 кг). Последней страной, которая выигрывала 8 золотых медалей в борьбе на одной Олимпиаде, был СССР в Сеуле-1988. И это притом что тогда у борцов медалей разыгрывалось больше — 20 против 18 в Париже.

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Кто-то может сказать, что нельзя смешивать результаты женской и мужской борьбы, что на Кавказе и в Иране женщины вообще борьбой не занимаются и т. д. Но, во-первых, это не проблемы японцев, они гармонично развивают все свое общество, а не только мужчин, и во-вторых, США, например, вкладывают гигантские деньги и силы в женскую борьбу, и выиграть у них — тяжелая задача.

Женская борьба у американцев включена в суперсистему студенческого спорта NCAA. Американки получают огромные стипендии, в их университетах превосходные условия: куча ковров, первоклассные бассейны и тренажерные комплексы, восстановительные кабинеты, автоматы с бесплатными протеиновыми батончиками, спортивным питанием, стадионы на 30 000 зрителей, огромный тренерский штат, массажисты и так далее. И то, что японки обыграли американок, побили эту систему и взяли в два раза больше медалей на этих Играх — это достойно уважения.

И еще тем, кто принижает женскую борьбу — скажите, если бы в Париже выступали наши русские женщины, да хоть какие — дагестанки, татарки, якутки, — мы бы что, не болели за них так, как за мужиков? Да болели бы еще как, болели, как когда-то за Исинбаеву, Липницкую, пловчих, синхронисток, биатлонисток и так далее. И если бы они привезли оттуда кучу золота — гордились бы страной и ценили эти медали по высшей пробе. Так что не надо принижать золото женских борцов, а надо признать, что на сегодняшний день в Японии самая КОМПЛЕКСНО развитая борьба: и мужская, и женская, и греко-римская, и вольная.

И заметьте еще такой момент — японские борцы не получают паспорта других стран, чтобы увеличивать представительно воспитанников своей школы на Играх. Это очень важно, когда мы сравниваем, какая школа выиграла больше медалей. Японцы используют только те лицензии, что дали на их страну.