Американские баскетболистки в восьмой раз подряд выиграли олимпийский турнир

Американки стали олимпийскими чемпионками в восьмой раз подряд. На Олимпиаде 1992 года в Барселоне сборная США в полуфинале уступила Объединенной команде, за которую выступали спортсмены из СНГ. В финале Объединенная команда переиграла сборную Китая, американки стали бронзовыми призерами.

Сборная США является рекордсменом по числу побед на Олимпиаде (10 раз). Дважды победу одерживала команда СССР, один раз — сборная Объединенной команды. Сборная России дважды выигрывала бронзу.

В составе сборной США выступала Дайана Таурази, которой в июне исполнилось 42 года. Спортсменка стала шестикратной олимпийской чемпионкой, что является рекордом. Ранее она выигрывала Олимпийские игры в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах. Также баскетболистка является трехкратной чемпионкой мира. Спортсменка выступает за «Финикс» в Женской национальной баскетбольной ассоциации. В Европе она играла за московское «Динамо», подмосковный клуб «Спарта энд К», екатеринбургский УГМК, турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче». Таурази является семикратной чемпионкой России.