«В Париже наши спортсмены выступили достойно». Интервью Маргариты Мамун об Играх-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
40
44
42
2Китай
40
27
24
3Япония
20
12
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Женщины. Финал
Франция
США
Результаты
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Мужчины. Финал
Сербия
Хорватия
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Финал
Дженифер Валенте
Дарья Пикулик
Элли Уолластон
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Кеннеди Алексис Блэйдс
Кагами Юка
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Эллесса Эндрюс
Леа Софи Фридрих
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Мэттью Ричардсон
Мэттью Глэтцер
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милайми де ла Карид Марин Портиль
Айпери Медет
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Германия
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Женесис Росанжела Риско Вальдес
Татьяна Рентерия Рентерия
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
США
Италия
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Гиви Матчарашвили
Ахмед Тажудинов
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амирали Азарпира
Кайл Снайдер
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Микела Гуляш
Элоди Клувель
Сон Сынмин
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мураз Мчелидзе
Магомедхан Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Кийока Котаро
Рахман Амузадхалили
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ислам Дудаев
Исмаил Мужукаев
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера
Тульга Тумур Очир
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Тяжелая атлетика
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Пак Че Хон
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Баскетбол
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США
Венгрия
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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«В Париже наши спортсмены выступили достойно». Интервью Маргариты Мамун об Играх-2024

Эксклюзивный разговор с олимпийской чемпионкой-2016 по художественной гимнастике.

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«В Париже наши спортсмены выступили достойно». Интервью Маргариты Мамун об Играх-2024 | Источник: Спорт-Экспресс

Маргарита Мамун — семикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, но главная ее победа связана с Олимпийскими играми. Это произошло в 2016 году в Рио-де-Жанейро, где спортсменка стала первой в индивидуальном многоборье. Не забывает о той победе Мамун и сейчас. В интервью «СЭ» Маргарита вспомнила эмоции, которые испытывала во время тех Игр, а также поделилась мнением об Олимпиаде в Париже.

Скучаю по олимпийской атмосфере

— С какими эмоциями смотрите Олимпиаду в Париже?

— На самом деле в восторге от того, как она проходит, как используются исторические места Парижа: Марсово поле, Гран-Пале и та же Сена. Это очень здорово. И мне очень нравится.

Но я всегда смотрю с неким восторгом — особенно начало Олимпиады, но в то же время и с некой грустью и ностальгией. Игры — уже некий вид зависимости. Каждый раз хочется снова и снова пережить подобные эмоции. Обожаю разные истории, которые возникают в ходе соревнований: новые рекорды, неожиданные результаты и другие прекрасные моменты! Конечно, бывают и грустные истории, и травмы прямо во время выступлений, но это и есть спорт.

Для меня, конечно, это очень важное событие. Начиная с Олимпиады в Лондоне не пропускала ни одних Игр, включая зимние. Поэтому очень жалко, что сейчас не нахожусь в любимом Париже.

— Была мысль поехать на Игры?

— Хотелось бы. Я работала на телевидении на последних зимних Олимпийских играх в Пекине и комментировала художественную гимнастику на Олимпиаде в Токио. Поэтому особенно понимаю, что скучаю по такой атмосфере. С радостью…

Все ждали успеха Варфоломеев

— Что думаете о победе представительницы Германии Дарьи Варфоломеев в индивидуальном многоборье?

— Выступление Варфоломеев, конечно, очень зрелищное. Мы обсуждали с моим личным тренером Аминой Зариповой, что в принципе уровень художественной гимнастики поднялся, вид спорта стал зрелищнее, более непредсказуемым и рискованным. А какая сложность и скорость! Здорово же! Как раз это нам продемонстрировали и Дарья, и серебряный призер Боряна Калейн из Болгарии, и бронзовый — итальянка София Раффаэли.

Фоторепортаж
Гимнастка из Барнаула стала олимпийской чемпионкой

— Если говорить о неожиданностях, то болгарка Стеляна Николаева заняла в квалификации только 11-е место. Многих результат поверг в шок.

— Я видела комментарии: кто-то считал, что ей придерживали оценки, но я не внимательно следила за ней, возможно, были грубые ошибки. Но на то и Олимпийские игры — здесь судейство строже и не исключены неожиданные результаты.

Понятно, что все ждали успеха Варфоломеев, так как она выиграла предолимпийский чемпионат мира, но после квалификации лидировала не Дарья. Вообще много кто совершал потери, и маленькие, и большие. И это объяснимо! И у нас в Рио так было: все волнуются или теряют концентрацию. В финале так же, там еще большее давление. Еще много кто подавал протесты, шла борьба за оценки, каждый боролся за свое место!

— Большая конкуренция!

— Да! Еще хотелось бы отметить гимнасток из Бразилии. Они мне очень-очень понравились.

— Чем?

— Экспрессией, сложностью и скоростью. Очень рада, что Барбара Домингос попала в финал. Жаль, что у их группового упражнения не получилось пройти в финал, несмотря на то что после первого вида они уверенно попадали туда. Но травма гимнастки помешала им получить хорошую оценку за второй вид программы.

— Еще запомнилась словенская спортсменка Екатерина Веденеева, у которой тоже есть русские корни.

— Да! В таком молодом виде спорта, как художественная гимнастика, она стала одной из самых опытных участниц. Я очень рада, что Катя пробилась в финал.

С россиянками было бы ярче

— В Париже Веденеева сказала, что «с российскими гимнастками в Париже было бы интереснее». Согласны?

— Недавно выражала в соцсетях поддержку Лале Крамаренко, потому что поездка на Игры была ее огромной мечтой! Конечно, мы не можем знать, какое место она бы заняла, но с ней, несомненно, борьба на Олимпиаде была бы намного ярче!

В то же время не отрицаю, что финал индивидуального многоборья получился действительно очень интересным, захватывающим и напряженным. В свое время я открывала финал Олимпийских игр: мы с Аминой Василовной (Зариповой. — Прим. «СЭ») закончили первыми и уже просто с облегчением смотрели за выступлениями остальных гимнасток и болели. Это было намного спокойнее, нежели сейчас в финале. Раффаэли закрывала соревнования, и у нее тоже случилась потеря — не справилась, мне кажется, с волнением и давлением, потому что выступать последним на Играх очень сложно. На тебя не только весь мир смотрит, а еще и все те участницы, которые надеются, что ты уронишь и, возможно, у них появится шанс на пьедестал. Ведь до последнего выступления была неизвестность.

— Общаетесь с иностранными коллегами по поводу Игр?

— Поддерживаю связь с израильтянкой Нетой Ривкин — она комментирует Олимпиаду на телевидении. Мы вместе выступали и также вместе работали в Токио три года назад. Она приехала в Париж и сейчас. Болели, переживали за Полину Березину из Испании, потому что также в одно время выступали вместе. А Полина в свою очередь поддерживала меня, когда я отбиралась на Игры, поддерживала во время выступлений.

Американка Эвита Грискенас тоже тренировалась с нами в Новогорске, когда готовилась к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро — вместе со своим тренером Натальей Климук. Следили также за сборной Китая, которую тренирует Анастасия Близнюк. Переживаем и болеем за нее. Мне, кстати, нравится, что сейчас появляется такая более долгосрочная тенденция: на долю гимнасток выпадает не одна Олимпиада — у кого-то уже вторая или даже третья. Это здорово. Раньше, к сожалению, такое встречалось реже.

— Будете ли смотреть церемонию закрытия Олимпиады? Туда уже сейчас приглашают множество известных артистов, в том числе Билли Айлиш.

— Обожаю ее, поэтому да, посмотрю.

— Попал с ней в точку.

— Конечно, закрытие Олимпийских игр — всегда эмоциональное событие. На своих Играх не прочувствовала этого в полной мере — тогда как раз выступала за день до церемонии. Банально не успела ощутить ее атмосферу без напряжения. А вот в Токио получилось. Очень люблю закрытие, особенно потому, что это очень трогательно.

Чайковский и «Ледниковый период»

— В большом перерыве полуфинала мужского баскетбольного турнира США — Сербия выступила французская балетная труппа, показавшая фрагмент из «Лебединого озера» Петра Ильича Чайковского. Как вам такое?

— Это было очень интересно.

— Не удивились?

— Это доказывает то, что классика незаменима, любима во всем мире. Поэтому получилось здорово.

— Из 15 российских спортсменов медаль удалось завоевать лишь Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в теннисной паре. Как бы вы оценили такой исход Игр для нашей команды?

— Мы очень сильно болели за Мирру с Дианой! Мне кажется, многие рады, что у девчонок получилось достичь такого крутого результата — взять серебро. Особенно учитывая, насколько это молодые теннисистки.

Конечно, хотелось бы большего. Болели и за Анжелу Бладцеву в батутном спорте и вообще за всех-всех, и за наших гребцов, считавшихся претендентами на награды, но обидное четвертое место… Это спорт… Ребят поехало очень мало. Для такого количества спортсменов… Понятно, что медалей всегда хочется больше. Но я не оценивала бы конкретно результаты — мне кажется, что ребята выступили достойно. Все здорово держались. В любом случае это было смело и сильно.

— Вопрос о планах: в 2023 году вы говорили, что хотели бы принять участие в проекте «Ледниковый период». Эта идея еще осуществима?

— В 2022-м готовилась к «Ледниковому»: мне уже подбирали партнера. Но из-за того, что возникли проблемы с ногой, не смогла участвовать. Еще на Играх выступала с перемотанной стопой. А когда начала готовиться к «Ледниковому периоду», то после четырех-пяти тренировок поняла, что стопа не выдержит таких нагрузок. Сразу отказалась, партнера так и не успели подобрать… С радостью сделала бы операцию и покончила с этим вопросом, но, к сожалению…

— Сложно?

— Да, сложно, стопа начинает беспокоить. Особенно когда большая нагрузка, но острых показаний к хирургическому вмешательству как раз нет. Понятно, что когда я провожу большое количество мастер-классов, то стопа начинает болеть, но мне приходится с этим жить. Так что, к сожалению, с фигурным катанием не получится. Только зимой на катке. Это мой максимум.

— Жалко…

— Но думаю, у меня на льду получилось бы красиво! (Смеется.).

Микеле Антонов

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