Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
40
44
42
2Китай
40
27
24
3Япония
20
12
13
Бадминтон
Баскетбол
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Эллесса Эндрюс
Леа Софи Фридрих
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Мэттью Ричардсон
Мэттью Глэтцер
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милайми де ла Карид Марин Портиль
Айпери Медет
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Германия
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Женесис Росанжела Риско Вальдес
Татьяна Рентерия Рентерия
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
США
Италия
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Гиви Матчарашвили
Ахмед Тажудинов
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амирали Азарпира
Кайл Снайдер
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Микела Гуляш
Элоди Клувель
Сон Сынмин
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мураз Мчелидзе
Магомедхан Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Кийока Котаро
Рахман Амузадхалили
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ислам Дудаев
Исмаил Мужукаев
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера
Тульга Тумур Очир
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Пак Че Хон
Эмили Кэмпбелл
Результаты
Баскетбол
Женщины. Матч за 3-е место
Бельгия
Австралия
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
США
Венгрия
Результаты
19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Такой развязки ещё не было! США выиграли медальный зачёт в последнем финале Олимпиады

Китайцы сделали всё, что могли, но не удержали первое место.

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14
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14
фотографий

Заключительный день Олимпийских игр — 2024 в Париже подарил болельщикам невероятную интригу с точки зрения борьбы за лидерство в неофициальном зачёте между сборными Китая и США.

Такого накала прежде не было!

Дело в том, что по итогам предпоследнего дня Игр на первое место вырвались китайцы. У них было на одно золото больше. Равенство по количеству побед с американцами их не устраивало, потому что у «звёздно-полосатых» лучше «дополнительные показатели» — намного больше серебра и бронзы.

Судьба первого места решалась в последний день — в воскресенье разыгрывалось лишь 13 комплектов наград, причём часть из них — в командных видах, где ни Китай, ни США на победу не претендовали.

Ещё утром поклонников китайского спорта заставила ликовать тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь. Она выиграла для своей страны золото и помогла ей оторваться от главного соперника. На тот момент по победам было 40 против 38.

Однако американцы отставать не планировали: через час велогонщица Дженнифер Валенте забрала золото в женском омниуме: уже 39 против 40.

Отличный шанс снять все вопросы о триумфаторах Олимпиады могли американские волейболистки, игравшие в одном из последних финалов ОИ в Париже с итальянками. Но они потерпели разгромное поражение.

И всё оказалось в руках американских баскетболисток. Они в последние десятилетия на Олимпиадах не проигрывали. Но против них — Франция и фантастическая поддержка трибун. А на кону — главное золото Игр.

Но американки под давлением не оступились. Есть победа в финале. Есть 40-е золото для США. И есть первое вырванное первое место в командном зачёте!

На третьем месте турнир закончила сборная Японии, у которой 45 медалей в соотношении 20 — 12 — 13. Австралия — четвёртая, Франция — пятая.

Узбекистан с восемью золотыми наградами стал лучшим представителем Олимпиады с постсоветского пространства — у него 13-е место.

У России — одно серебро. Не стоит забывать, что на Игры приехали всего 15 человек, причём не все из них — лидеры сборных в своих видах. Да и вообще на официальном сайте Олимпиады эта медаль не учитывается. Но мы-то всё считаем, и 75-е место по итогам Игр — это немножко обидно.

Но верим, что скоро всё изменится к лучшему. Не может не измениться.

Михаил Чесалин

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