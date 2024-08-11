Такой развязки ещё не было! США выиграли медальный зачёт в последнем финале Олимпиады

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Заключительный день Олимпийских игр — 2024 в Париже подарил болельщикам невероятную интригу с точки зрения борьбы за лидерство в неофициальном зачёте между сборными Китая и США.

Такого накала прежде не было!

Дело в том, что по итогам предпоследнего дня Игр на первое место вырвались китайцы. У них было на одно золото больше. Равенство по количеству побед с американцами их не устраивало, потому что у «звёздно-полосатых» лучше «дополнительные показатели» — намного больше серебра и бронзы.

Судьба первого места решалась в последний день — в воскресенье разыгрывалось лишь 13 комплектов наград, причём часть из них — в командных видах, где ни Китай, ни США на победу не претендовали.

Ещё утром поклонников китайского спорта заставила ликовать тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь. Она выиграла для своей страны золото и помогла ей оторваться от главного соперника. На тот момент по победам было 40 против 38.

Однако американцы отставать не планировали: через час велогонщица Дженнифер Валенте забрала золото в женском омниуме: уже 39 против 40.

Отличный шанс снять все вопросы о триумфаторах Олимпиады могли американские волейболистки, игравшие в одном из последних финалов ОИ в Париже с итальянками. Но они потерпели разгромное поражение.

И всё оказалось в руках американских баскетболисток. Они в последние десятилетия на Олимпиадах не проигрывали. Но против них — Франция и фантастическая поддержка трибун. А на кону — главное золото Игр.

Но американки под давлением не оступились. Есть победа в финале. Есть 40-е золото для США. И есть первое вырванное первое место в командном зачёте!

На третьем месте турнир закончила сборная Японии, у которой 45 медалей в соотношении 20 — 12 — 13. Австралия — четвёртая, Франция — пятая.

Узбекистан с восемью золотыми наградами стал лучшим представителем Олимпиады с постсоветского пространства — у него 13-е место.

У России — одно серебро. Не стоит забывать, что на Игры приехали всего 15 человек, причём не все из них — лидеры сборных в своих видах. Да и вообще на официальном сайте Олимпиады эта медаль не учитывается. Но мы-то всё считаем, и 75-е место по итогам Игр — это немножко обидно.

Но верим, что скоро всё изменится к лучшему. Не может не измениться.