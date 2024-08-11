Драматичный финал в женском баскетболе! США выиграли медальный зачёт ОИ благодаря этому

США — Франция: женский баскетбол, Олимпиада-2024, финал, ОИ-2024, кто выиграл, США выиграли медальный зачёт, Франция, Париж | Источник: Getty Images

Финальный день Олимпийских игр в Париже, осталось разыграть лишь серебро и золото в женском баскетболе. Сборная США не только действующий чемпион ОИ, но и вообще в последний раз не занимала первое место в далёком 1992 году. Однако интрига совсем в другом!

Всё внимание было приковано к финалу в связи с тем, что США ведут борьбу с Китаем за первое место медального зачёта Олимпийских игр. Американцы выиграли 39 золотых, 44 серебряные и 43 бронзовые награды, а китайцы — 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых. Общее количество у «звёздно-полосатых» намного больше, но решается судьба первого места в общем зачёте по главным наградам. Получается, США, чтобы стать первыми, необходимо было в обязательном порядке обыгрывать Францию в финале.

Женская сборная США добралась до финала без особых проблем. Никто из соперников не сумел приблизиться к национальной команде Штатов даже на расстояние 10 очков — все матчи закончились с большим преимуществом. Франция в первой половине финальной встречи была шикарна. Хозяева Олимпиады навязывали борьбу на каждом участке паркета, а команды ушли на большой перерыв без лидера в игре — 25:25. Кстати, за американскую сборную пришёл поболеть Леброн Джеймс. Король взял с собой золотую медаль Олимпийских игр в Париже.

Вторая половина проходила в аналогичной борьбе — пять минут до конца встречи, а счёт равный — 51:51. Франция боролась до последних секунд. Габби Уильямс реализовала «трёшку» в концовке, затем француженкам пришлось фолить, разница в счёте достигла «+3» в пользу американок. Всё та же Уильямс взяла на себя заключительный бросок в матче, но одной ногой заступила на линию, поэтому судьи засчитали лишь два очка. 67:66 — победа США!

Матч не получился результативным, потому что на кону стояло слишком многое. Больше всего очков набрала Эйжа Уилсон — 21, добавив к ним 13 подборов. Уильямс завершила встречу с лучшими показателями в составе Франции — 19 очков и семь подборов. Но намного важнее, что США не только забрали восьмые золотые медали на Олимпийских играх подряд, но и обогнали Китай в медальном зачёте! Это уже история.

Есть ещё одна история, достойная внимания. Дайана Таурази — многолетний лидер женской сборной США — выиграла свою шестую золотую медаль на Олимпийских играх. Первый раз она стала чемпионкой на Играх в Афинах (2004 год), а затем не пропускала ни одну Олимпиаду. Такого достижения в командных видах спорта нет ни у кого! Легендарной баскетболистке точно есть чем гордиться.