Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
40
44
42
2Китай
40
27
24
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20
12
13
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Элли Уолластон
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Кеннеди Алексис Блэйдс
Кагами Юка
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Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Эллесса Эндрюс
Леа Софи Фридрих
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Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Мэттью Ричардсон
Мэттью Глэтцер
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милайми де ла Карид Марин Портиль
Айпери Медет
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Германия
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Женесис Росанжела Риско Вальдес
Татьяна Рентерия Рентерия
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
США
Италия
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Гиви Матчарашвили
Ахмед Тажудинов
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амирали Азарпира
Кайл Снайдер
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Микела Гуляш
Элоди Клувель
Сон Сынмин
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мураз Мчелидзе
Магомедхан Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Кийока Котаро
Рахман Амузадхалили
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ислам Дудаев
Исмаил Мужукаев
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера
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Тяжелая атлетика
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Венгрия
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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийский бокс умирает. Гендерный скандал — лишь один из пугающих сигналов

Подводим итоги боксёрского турнира на ОИ-2024.

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Олимпиада-2024, итоги, бокс на Олимпийских играх, скандал МОК и IBA, судейство в боксе на ОИ, Иман Хелиф, Линь Юйтин | Источник: Getty Images

Накануне завершился боксёрский турнир на Олимпийских играх в Париже. Соревнования в очередной раз подтвердили, что без должного отношения любительский бокс очень быстро загнётся. Слишком много скандалов, слишком много полученной критики. И много поводов для негативных разговоров. И это если не брать мелкие недочёты, вроде перепутанных флагов, что тоже было.

За провалы конкретно этого турнира всю вину смело можно возложить на Международный олимпийский комитет. Томас Бах и Ко решили, что, отстранив IBA и возглавляющего её Умара Кремлёва, ничего не потеряют и легко проведут боксёрский турнир самостоятельно. Как показала практика, заниматься этим должна только организация, которая знает, что делать, и обладает достаточным финансированием. А МОК выстрелил себе в ногу.

По сути, функционеры олимпийского комитета ещё по ходу турнира расписались в своей ошибке, заявив, что больше не полезут организовывать турниры самостоятельно.

«МОК всегда пытается найти баланс между инклюзивностью и справедливостью, и это трудная задача, и нам придётся на это обратить внимание. Поэтому мы надеемся, что на Олимпиаде-2028 этот вид спорта будет не только зрелищным, но и учтёт предпочтения всех социальных категорий людей, несмотря на их происхождение. Но мы не международная федерация, поэтому более не будем заниматься организацией олимпийского турнира по боксу. Будем надеяться, что такая организация в дальнейшем появится», — заявлял представитель комитета Марк Адамс.

Отказ МОК от проведения одновременно и хороший сигнал, и плохой. Здорово, что там понимают — заниматься боксом должна боксёрская организация. С другой стороны, а кому это поручат? С IBA у МОК жёсткий конфликт, который точно не будет разрешён за четыре года, а больше никого и нет. Александр Усик заявляет, что готов спасти олимпийский бокс, но пока это похоже просто на громкие заявления. Есть ещё World Boxing, но это просто искусственно созданный противовес IBA, который ещё не показал себя и точно не обладает тем же опытом и возможностями, что их оппоненты. Чтобы спасти олимпийский бокс, МОК нужно находить точки соприкосновения с IBA, вопрос в том, будут ли они этим заниматься?

Отсутствие России так или иначе тоже сказалось на Олимпиаде. На недавнем чемпионате Европы российские боксёры устроили полнейшую доминацию над всеми остальными, но по понятным причинам никто из звёзд вроде Дмитрия Двали, Альберта Батыргазиева, Муслима Гаджимагомедова и других не могли принять участие в Олимпиаде. В любом случае Россия — один из флагманов любительского бокса. Тут всё ещё делают ставку на это поступательное развитие боксёров с плавным переходом из любителей в профи.

Конечно, всё равно есть и сильные, приличные ребята. Но с точки зрения конкуренции качество бокса на Олимпиаде слабейшее. Есть много факторов, которые на это влияют. Во-первых, Россия, один из лидеров мирового бокса, не боксировала. Думаю, наши боксёры в большинстве весовых категорий составили бы конкуренцию и у мужчин, и у женщин.

Эдуард Кравцов
глава тренерского совета сборной России

Хорошая конкуренция — залог интересного турнира для болельщиков. Всем нравится смотреть бои, в которых есть интрига. И чем больше таких поединков, тем лучше. Это напрямую влияет на уровень соревнований. Однозначно наличие россиян сказалось бы в лучшую сторону для олимпийского турнира. Тут МОК во второй раз выстрелил себе в ногу.

Ни один большой турнир не проходит без судейских скандалов. Это практически аксиома. Всегда найдутся недовольные, всегда кто-то будет раскручивать тему предвзятого судейства. На ОИ-2024 эту миссию возложил на себя Казахстан. Айбек Оралбай и Мухаммедсабыр Базарбайулы проиграли в спорных поединках, после чего Национальный олимпийский комитет Казахстана усомнился в компетенции судей и попросил проверить их на предмет предвзятости. А олимпийский чемпион 2012 года Серик Сапиев выразил недоумение судейством в бою Камшыбека Кункабаева и Айюба Гадфы. Казахстанец проиграл раздельным решением судей, и Сапиев уверен, что именно ошибка одного из судей лишила его соотечественника шанса на медаль.

К слову, четыре казахстанских боксёра вылетели именно после раздельных решений. Стоит упомянуть, что на Олимпиаду судей предоставляла организация Paris Boxing Unit (PBU). Это специальное подразделение, которое было создано исполнительным советом МОК и получило право на обслуживание и обеспечение соревнований по боксу на ОИ. Так что вопросы по судейству тоже следует адресовать МОК, так как именно он курирует деятельность PBU.

Ну и вишенкой на торте стал просто грандиозный скандал, связанный с Иман Хелиф и Линь Юйтин. Вкратце напомним: в 2023 году обе спортсменки были дисквалифицированы по решению IBA, так как провалили гендерный тест, показавший у них наличие XY-хромосом. Это не помешало МОК вернуть Хелиф и Юйтин в обойму и допустить их до участия в Олимпийских играх.

Во-первых, весь мир раскололся надвое. Одни занимали позицию поддержки МОК и говорили о нелегитимности тестов IBA. Согласно их словам, участию Хелиф и Юйтин ничего не мешало, так что и возмущаться нечего. Другая половина называла боксёрш мужчинами, которые бьются среди женщин, и клеймила «позором» решение МОК, саму организацию и олимпийский бокс.

Во-вторых, сами спортсменки при всей их виновности или невиновности столкнулись с беспрецедентной травлей. Угрозы, оскорбления, ненависть, всё в комплекте. Причём каким-то образом у боксёрш поделились роли. Хелиф получала хейт от болельщиков в социальных сетях, а Юйтин держалась в тени, но зато её соперницы и жесты «Х» показывали, и руки жать отказывались. Всё это тоже большой привет МОК, который подставил спортсменок под удар. Раз уж Бах и его команда решили допустить Хелиф и Юйтин, то стоило предоставить какие-то доказательства, на основании которых принималось решение. В МОК решили, что им просто поверят на слово, и просчитались.

Но надо сказать, что кейс с Хелиф и Юйтин — случай, выходящий из ряда вон. Во всяком случае, до этого подобные истории не вирусились так активно. Возможно, в дальнейшем это изменится и на турнирах будет больше сомнительных спортсменов, но пока Хелиф и Юйтин — первопроходцы. Гораздо хуже, что у олимпийского бокса возникли более фундаментальные проблемы, которые тяжелее исправить: некомпетентность организаторов, несправедливость по отношению к группе спортсменов и слабое судейство. Эти вещи нужно решать как можно скорее, иначе есть риск, что через один-два цикла придётся констатировать смерть олимпийского бокса. А пока он в коме.

Яхья Гасанов

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