От абсолютного спокойствия до взрыва эмоций. Литвинович поделился ощущениями на стартах в Париже

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках на батуте среди мужчин сравнил ощущения при выступлении в Токио и Париже. При этом, по его словам, волнительнее и сложнее было в Токио. «Это была первая Олимпиада. Было сильно волнительно с такими знаменитыми людьми выступать. А на этих Олимпийских играх я как-то не думал об этом. Работали с психологом, общались на эту тему и подошли к этому старту — просто как обычный старт, все без волнения», — рассказал Иван Литвинович.



Спортсмен не скрыл, что все же выходить на выступление после представителя Франции было морально непросто, однако ему удалось сохранить спокойствие и удачно показать свой уровень.



На вопрос, как удалось внутренне и внешне сохранить спокойствие, Иван Литвинович ответил честно: «Мне посоветовали просто в наушниках быть в этот момент. Я действительно слушал музыку, отвлекался, не думал об этом. В финале получилось так, что я выступал после француза. Его поддерживала вся арена. Мне нужно заходить, весь зал в овациях… Но я подождал, постоял. Зал поутих, и я спокойно начал свою работу». В то же время спортсмен потом не скрывал эмоций, когда увидел на табло свои результаты.



Сейчас Иван Литвинович испытывает чувство гордости: «Конечно же, я доволен собой, проделанной работой». Правда, до конца еще не осознал, что он уже двукратный олимпийский чемпион.



Уроженец Вилейки также является чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира в команде и серебряным призером планетарного первенства в личных соревнованиях. Кроме того, на счету Ивана — победа в общем зачете Кубка мира 2024 года, по ходу которого он выиграл один турнир и дважды становился на этапах третьим.