Олимпийские игры 2024 года в Париже официально завершены

Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых). По итогам соревнований сборная России заняла 75-е место в общем медальном зачёте.

Летние Олимпийские игры 2024 года прошли во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года было представлено 32 вида спорта. Следующие летние Игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).