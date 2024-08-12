Баскетбольный турнир на Олимпиаде установил рекорд посещаемости
Женские и мужские соревнования по баскетболу на Олимпийских играх в Париже стали самыми посещаемыми в истории.
Женские и мужские соревнования по баскетболу на Олимпийских играх в Париже стали самыми посещаемыми в истории.
Женский и мужской турниры по баскетболу посетили 1 078 319 болельщиков, сообщает Международная федерация баскетбола (ФИБА). Предыдущий рекорд был установлен в 1996 году на Олимпийских играх в Атланте, тогда баскетбольные матчи посетили 1 068 032 зрителя. Плейо-офф турнира в Атланте проходил на стадионе вместимостью более 30 тысяч человек. При этом в Париже было проведено 52 игры, что на 40 меньше, чем 28 лет назад в Атланте.
Средняя посещаемость баскетбольного турнира в Париже составила 20 737 человек на игру, причем в мужских (21 711) и женских (19 763) играх наблюдался почти паритет.
Матчи группового этапа прошли на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле, который является домашней ареной футбольного клуба «Лилль». Чтобы провести баскетбольные матчи арену переделали. В общей сложности 36 мужских и женских игр посетили 876 686 зрителей, заполнив 91,8% ее вместимости.
Игры пле-ойфф прошли на «Берси Арене» вместимостью 13000 зрителей. Каждая встреча прошла с минимальной посещаемостью от 11 852 до 12 454 зрителей.
Также на Олимпиаде был установлен рекорд посещаемости для одного женского баскетбольного матча в Европе — 27 193 зрителя. Это произошло на заключительной игре группового этапа Австралия — Франция (79:72).