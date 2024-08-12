Болельщики вывесили сербско-российский флаг в финале Олимпиады

В воскресенье, 11 августа, мужская сборная Сербии по водному поло в финале олимпийского турнира обыграла Хорватию со счетом 13:11 и в третий раз подряд завоевала золото на Олимпийских играх.

После матча сербские болельщики развернули большой флаг состоящий из флагов двух стран — Сербии и России.

Летние Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Общий медальный зачет выиграла сборная США. Американцы завоевали 126 наград из них: 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых. Сборная США не проигрывает общий зачет на летних Олимпиадах с 2008 года. Второе место в медальном зачете занял Китай, тройку лидеров замкнула Япония.

На Игры в Париж приехали 15 российских спортсменов, они выступали в нейтальном статусе. Единственную серебряную награду для сборной России завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде теннисного турнира.