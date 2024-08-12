Италия обвинила МОК в пренебрежении здоровьем атлетов из-за Сены

Итальянский чиновник раскритиковал проведение соревнований по триатлону и марафонскому плаванию в водах реки Сена, которая уже более века не пригодна для купания из-за плохого качества воды. После соревнований несколько спортсменов заразились кишечной инфекцией.

«Сена не подходит для проведения соревнований по плаванию на открытой воде. Спортсмены были вынуждены согласиться, они сделали это, преодолев множество трудностей», — сказал Абоди.

Также Абоди раскритиковал олимпийский боксерский турнир среди женщин, в котором принимали участие алжирская боксерша Иман Хелиф и спортсменка из Тайваня Линь Юйтин. Их подозревают в том, что они являются биологическими мужчинами. Хелиф и Юйтин стали олимпийскими чемпионками в своих весовых категориях.

«То, что произошло, не должно повториться. Нам нужны четкие и справедливые правила, написанные на научной основе, которые позволят точно контролировать и определять природу спортсменов и уровень тестостерона, чтобы предотвратить ущерб здоровью и безопасности спортсменов-женщин и спортсменов-мужчин, а также гарантировать честную конкуренцию», — заявил Абоди.