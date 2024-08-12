Коровашков: МОК не допустил Штыля, чтобы у России не было медали

В мае Штыль и Коровашков завоевали лицензию на Игры в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Месяц спустя они одержали победу на чемпионате Европы на 200-метровке. Штыль не смог получить нейтральный статус от МОК, необходимый для участия в Олимпиаде, из-за чего Коровашков был вынужден встать в пару с 22-летним Захаром Петровым.

"Наш экипаж со Штылем разбили только потому, что у нас с Иваном был сильный экипаж. МОК сделал специально, чтобы у России не было медали на этой дистанции. Так же он делал и в других видах спорта. Но мы хотели доказать всему миру, что из двух гребущих слева спортсменов мы можем сделать конфетку, — сказал Коровашков.

В олимпийских соревнованиях каноэ-двоек Коровашков и Петров заняли четвертое место, уступив в борьбе за бронзу всего 0,09 секунды.

Штыль является серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. После тех Игр он встал пару с Коровашковым, который стал бронзовым призером ОИ-2012 в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров. В 2014 году Штыль и Коровашков установили рекорд мира в двойке на дистанции 500 метров.