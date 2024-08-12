Норвежская спортсменка задумалась о продаже золотой медали Игр-2024

Коанда допустила, что вернется к работе электриком. «Возможно, мне придется продать золотую медаль, чтобы профинансировать подготовку к Олимпийским играм 2028 года, посмотрим», — добавила она.

Коанда выиграла ОИ-2024 в весовой категории до 81 килограммов. В рывке и толчке она подняла в сумме 275 килограммов, установив новый олимпийский рекорд. Также на счету норвежки победа на чемпионате мира и три первых места на чемпионатах Европы (до 87 килограммов).