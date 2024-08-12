СМИ: В Сеуле собака проверяет авиапассажиров из Парижа на клопов
В аэропорту Сеула Инчхоне собака-ищейка проверят пассажиров прибывших с Олимпийский игр в Париже на наличие клопов, сообщает агентство Reuters.
В аэропорту Сеула Инчхоне собака-ищейка проверят пассажиров прибывших с Олимпийский игр в Париже на наличие клопов, сообщает агентство Reuters.
По информации источника, спортсменов, чиновников и болельщиков, прибывших из Парижа, встречает двухлетний бигль по кличке Секо. Он первый и единственный пес в стране, способный определить запах клопов. По словам представителя компании по борьбе с вредителями, Секо может обследовать гостиничный номер и выявить наличие насекомых за две минуты.
Компания по борьбе с вредителями объединила усилия с министерствами безопасности и транспорта Южной Кореи, а также с Агентством по контролю и профилактике заболеваний и сотрудничает с авиакомпаниями и аэропортом Инчхон, чтобы проверять путешественников из Парижа по прибытии.
Пес Секо и другие специалисты начали работу в аэропорту в пятницу, 9 августа, когда в страну из Парижа начали прибывать спортсмены, зрители и чиновники. Работа собаки-ищейки и других специалистов продолжиться до 8 сентября.
Также дополнительную обработку проходят самолеты, которые пребывают в Сеул из столицы Франции.
«Мы принимаем предупредительные меры, чтобы пресечь проникновение насекомых через международный аэропорт Инчхон, который является главным аэропортом страны», — говорится в заявлении пресс-службы правительства Южной Кореи.
В прошлом году в соцсетях начали появляться различные видео из Парижа с клопами в больницах, кинотеатрах и других общественных местах. Тогда власти провели масштабную кампанию по уничтожению насекомых.