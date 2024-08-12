Олимпийский чемпион Том Дейли объявил о завершении карьеры

Дейли дебютировал на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году в возрасте 14 лет. Уже в Лондоне-2012 он смог завоевать свою первую олимпийскую медаль — бронзовую в индивидуальных прыжках с вышки. Награду того же достоинства Том выиграл в Рио-де-Жанейро четыре года спустя. В Токио-2020 Дейли завоевал золото в синхронных прыжках и бронзу — в личных.