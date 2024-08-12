НОК Армении обжалует решение судей, засчитавших Алексаняну поражение на ОИ | Источник: Спорт РИА Новости

7 августа в финале в весовой категории до 97 кг Алексанян уступил иранцу Мохаммадхади Сарави со счетом 1−4.

«Ситуация с обжалованием результата поединка Артура Алексаняна с иранцем Мохаммадхади Сарави в финале Олимпийских игр по борьбе в весовой категории до 97 кг следующая: Международная федерация борьбы письменно ответила, что судьи приняли правильное решение. То, что мы правы на 100 процентов, — это факт. НОК Армении, приложив обращение федерации борьбы республики и ответ Международной федерации борьбы, обратился в апелляционную комиссию Международного олимпийского комитета», — приводит слова министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карена Гилояна госагентство «Арменпресс».

По словам Гилояна, апелляционная комиссия МОК попросила уточнить, какое именно решение судей оспаривает армянская сторона.

«Мы более чем уверены, что Алексанян не проиграл бы этот поединок. Пусть решает апелляционная комиссия. Мы будем требовать нашу золотую медаль до конца, до последней инстанции, до Лозанны», — подчеркнул он.