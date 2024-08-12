Тысячи сербов встретили Новака Джоковича в Белграде после золота Олимпийских игр в Париже

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456242031&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чествование Джоковича, а также других сербских призёров Олимпиады прошло в Белграде.

Мероприятие было показано по сербскому телевидению. Тысячи сербов восторженно приветствовали теннисиста и скандировали его имя.