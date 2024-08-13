CAS отклонил апелляцию США на решение вернуть бронзу румынской гимнастке

Первоначально третье место по итогам вольных упражнений заняла румынка Ана-Мария Барбосу, однако позднее представители сборной США подали апелляцию на пересмотр оценок Джордан Чайлз, которой в итоге была присуждена бронза. Румынская спортсменка опустилась на четвертое место. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело и в субботу удовлетворил апелляцию Национального олимпийского комитета Румынии и Румынской федерации гимнастики, постановив вернуть бронзовую медаль Барбосу. Основанием для решения CAS стало то, что сборная США не успела подать апелляцию в установленный срок, составляющий одну минуту после публикации результата.

«В понедельник CAS уведомил Федерацию гимнастики США о том, что его правила не допускают пересмотра решения судей даже при представлении убедительных новых доказательств. Мы глубоко разочарованы этим решением и продолжим задействовать все возможные способы и апелляции, в том числе в Федеральный суд Швейцарии, чтобы добиться справедливых подсчетов баллов, распределения мест и вручения медали Джордан», — говорится в заявлении организации.