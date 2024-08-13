Губерниев после Олимпиады в Париже: «Миру и без нас неплохо. Мы будем терять позиции, мы их уже теряем»

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
40
44
42
2Китай
40
27
24
3Япония
20
12
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
Франция
США
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Сербия
Хорватия
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Финал
Дженифер Валенте
Дарья Пикулик
Элли Уолластон
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Кеннеди Алексис Блэйдс
Кагами Юка
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Эллесса Эндрюс
Леа Софи Фридрих
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Мэттью Ричардсон
Мэттью Глэтцер
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милайми де ла Карид Марин Портиль
Айпери Медет
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Германия
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Женесис Росанжела Риско Вальдес
Татьяна Рентерия Рентерия
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
США
Италия
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Гиви Матчарашвили
Ахмед Тажудинов
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амирали Азарпира
Кайл Снайдер
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Микела Гуляш
Элоди Клувель
Сон Сынмин
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мураз Мчелидзе
Магомедхан Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Кийока Котаро
Рахман Амузадхалили
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ислам Дудаев
Исмаил Мужукаев
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера
Тульга Тумур Очир
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Пак Че Хон
Эмили Кэмпбелл
Результаты
Баскетбол
Женщины. Матч за 3-е место
Бельгия
Австралия
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
США
Венгрия
Результаты
10:46 (мск), источник: Sport24

Губерниев после Олимпиады в Париже: «Миру и без нас неплохо. Мы будем терять позиции, мы их уже теряем»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о своем главном впечатлении от прошедших Олимпийских игр в Париже.

Наверх
Губерниев после Олимпиады в Париже: «Миру и без нас неплохо. Мы будем терять позиции, мы их уже теряем» | Источник: Sport24

«Самое главное впечатление от Игр — это то, что было видно, как вся планета соскучилась по Олимпиаде после ковида. Со спортивной точки зрения, с точки зрения драматургии, философии это была невероятная Олимпиада. Про косяки говорить не хочется, они известны.

Нам нужно прикладывать максимум усилий, чтобы вернуться по-настоящему, продолжать поддерживать спорт, детско-юношеский, студенческий, взрослый. Необходимо поддерживать спортсменов и любить.

Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо, и, если мы хотим продолжать оставаться частью большой олимпийской семьи, нужно предпринимать огромные усилия для того, чтобы по-прежнему быть великой спортивной державой.

Мы будем терять позиции, мы их уже теряем в самых разных видах спорта. Нужно продолжать проводить соревнования, новые, старые, приглашать гостей, развивать институт сборных и, конечно же, делать все, чтобы вернуться и продолжать быть частью олимпийской экосистемы», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Губерниев считает, что спортсмены, отказавшиеся ехать на Игры, совершили большую глупость.

«Наше самое большое достижение, что мы на эту Олимпиаду поехали, хоть какой-то командой. Я убежден, что те ребята, которые в Париж не попали, об этом жалеют.

Пловцы, вся команда, признавались, что они сожалеют, что не поехали. Им задурили головы, и, как следствие, люди лишили себя возможности бороться за высокие места, не только Евгения Чикунова, но и другие ребята.

Хочется пожелать спортсменам не только расширять кругозор. Посмотрите в окно, откройте интернет, почитайте, что говорят руководители, не только ваши прямые, а, например, руководители страны, какие настроения в Министерстве спорта.

Надо уметь понимать, что можно, а что нельзя. Это же была Олимпиада, участие в ней было реальным. И те, кто на неё не поехал, совершили большую глупость. Неужели борцы, которые радуются победам бывших соотечественников за другие страны, не переживают? Конечно, переживают», — заявил Губерниев.

Читайте также от «Sport24»
Эллина Бандеева показала сексуальную фигуру в откровенном купальнике, сняв горячее видео: «Какая женщина!»
Футболистка ЦСКА обратилась к алжирской боксерше, подозреваемой в том, что это мужчина
Россиянка превзошла американку, возглавив рейтинг самых просматриваемых стримерш на Twitch
Юлианна Караулова выставила напоказ аппетитные ягодицы, выложив видео в одних трусиках с отдыха на Мальдивах
Все фотогалереи
ВидеоФото
18В Париже завершились XXXIII Олимпийские игры
13Чемпионы дня: 11 августа
19Франция — двукратный олимпийский чемпион по волейболу
39Чемпионы дня: 10 августа
38Гимнастка из Барнаула стала олимпийской чемпионкой
10Самые сексуальные спортсменки Парижа
13Фотофиниш лишил россиян медалей Олимпиады
10Самые красивые атлеты Парижа
25Чемпионы дня: 8 августа
21Чемпионы дня: 7 августа
Главные темы
Турецкий стрелок и вездесущий Снуп Догг. Главные мемы Олимпиады
10 главных скандалов Олимпиады в Париже
Два золота Гонконга по цене 40 в США. Сколько платят призерам ОИ
Главный мультимедалист Олимпиады вас точно удивит
Тренер Хелиф рассказал об эмоциях боксерши после гендерного теста
В сборной Казахстана по боксу уволили всех тренеров? В федерации сделали заявление
Польские спортсмены пожаловались на нехватку специалистов на Олимпиаде
НОК Армении обжалует решение судей, засчитавших Алексаняну поражение на ОИ
Олимпийский чемпион Том Дейли объявил о завершении карьеры
СМИ: В Сеуле собака проверяет авиапассажиров из Парижа на клопов
Норвежская спортсменка задумалась о продаже золотой медали Игр-2024
Коровашков: МОК не допустил Штыля, чтобы у России не было медали
Олимпийский чемпион из Ирландии госпитализирован после заплыва в Сене
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Италия обвинила МОК в пренебрежении здоровьем атлетов из-за Сены
Спортсмены из Молдовы завоевали четыре олимпийские медали на Играх в Париже
Захар Петров: у нас было всего 15 дней на подготовку к Олимпиаде
Болельщики вывесили сербско-российский флаг в финале Олимпиады
Британский пловец сравнил медали Олимпиады-2024 в Париже и Игр-2012 в Лондоне: «Это позорище»
«То ли демон, то ли насекомое». Пушков — о церемонии закрытия ОИ
Губерниев: нам надо работать, чтобы не оказаться в полной заднице
Баскетбольный турнир на Олимпиаде установил рекорд посещаемости
Париж не стоил мессы: неутешительные итоги дискриминационной Олимпиады
Федерация гимнастики США опубликовала заявление по апелляции Чайлз
Том Круз выполнил трюк на закрытии Олимпийских игр: видео
Ислам Махачев жестко раскритиковал Олимпийские игры в Париже
Олимпийские игры 2024 года в Париже официально завершены
Четверо спортсменов российского происхождения были знаменосцами на закрытии Олимпиады-2024
От абсолютного спокойствия до взрыва эмоций. Литвинович поделился ощущениями на стартах в Париже
Эммануэль Макрон прокомментировал итог баскетбольного матча Франция — США в финале ОИ
Обе боксерши, попавшие в скандал с гендерным тестом, станут знаменосцами на закрытии Олимпиады-2024
Олимпийский бокс умирает. Гендерный скандал — лишь один из пугающих сигналов
Драматичный финал в женском баскетболе! США выиграли медальный зачёт ОИ благодаря этому
Определился победитель Олимпиады-2024: а на каком месте Казахстан в медальном зачете
Американка Таурази стала первой в истории игровых видов шестикратной чемпионкой ОИ
Новый поворот в деле гимнастки из США, лишенной бронзы: американцы идут в суд и видят в решении CAS расизм
Боксер из Киргизии завоевал серебро на Олимпиаде в Париже. Его тренер наблюдал за боем по телевизору в общежитии
Такой развязки ещё не было! США выиграли медальный зачёт в последнем финале Олимпиады
«В Париже наши спортсмены выступили достойно». Интервью Маргариты Мамун об Играх-2024
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Узбекистан стал лучшей из постсоветских республик на Олимпиаде-2024
Сборная Беларуси завоевала четыре медали на Олимпиаде-2024
Американские баскетболистки в восьмой раз подряд выиграли олимпийский турнир
Президент World Athletics подтвердил намерение побороться за пост главы МОК
Японские борцы порвали всех в Париже — 8 золотых медалей. Последний раз столько выигрывал СССР в 1988-м
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь