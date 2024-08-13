Губерниев после Олимпиады в Париже: «Миру и без нас неплохо. Мы будем терять позиции, мы их уже теряем»

«Самое главное впечатление от Игр — это то, что было видно, как вся планета соскучилась по Олимпиаде после ковида. Со спортивной точки зрения, с точки зрения драматургии, философии это была невероятная Олимпиада. Про косяки говорить не хочется, они известны. Нам нужно прикладывать максимум усилий, чтобы вернуться по-настоящему, продолжать поддерживать спорт, детско-юношеский, студенческий, взрослый. Необходимо поддерживать спортсменов и любить. Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо, и, если мы хотим продолжать оставаться частью большой олимпийской семьи, нужно предпринимать огромные усилия для того, чтобы по-прежнему быть великой спортивной державой. Мы будем терять позиции, мы их уже теряем в самых разных видах спорта. Нужно продолжать проводить соревнования, новые, старые, приглашать гостей, развивать институт сборных и, конечно же, делать все, чтобы вернуться и продолжать быть частью олимпийской экосистемы», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

«Наше самое большое достижение, что мы на эту Олимпиаду поехали, хоть какой-то командой. Я убежден, что те ребята, которые в Париж не попали, об этом жалеют.



Пловцы, вся команда, признавались, что они сожалеют, что не поехали. Им задурили головы, и, как следствие, люди лишили себя возможности бороться за высокие места, не только Евгения Чикунова, но и другие ребята.



Хочется пожелать спортсменам не только расширять кругозор. Посмотрите в окно, откройте интернет, почитайте, что говорят руководители, не только ваши прямые, а, например, руководители страны, какие настроения в Министерстве спорта.



Надо уметь понимать, что можно, а что нельзя. Это же была Олимпиада, участие в ней было реальным. И те, кто на неё не поехал, совершили большую глупость. Неужели борцы, которые радуются победам бывших соотечественников за другие страны, не переживают? Конечно, переживают», — заявил Губерниев.