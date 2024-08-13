Дочь Родмана перенесла в футбол навыки отца и помогла США взять золото на Олимпиаде-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
40
44
42
2Китай
40
27
24
3Япония
20
12
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Баскетбол
Женщины. Финал
Франция
США
Результаты
Водное поло
Мужчины. Финал
Сербия
Хорватия
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Финал
Дженифер Валенте
Дарья Пикулик
Элли Уолластон
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Кеннеди Алексис Блэйдс
Кагами Юка
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Эллесса Эндрюс
Леа Софи Фридрих
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Мэттью Ричардсон
Мэттью Глэтцер
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милайми де ла Карид Марин Портиль
Айпери Медет
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Германия
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Женесис Росанжела Риско Вальдес
Татьяна Рентерия Рентерия
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
США
Италия
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Гиви Матчарашвили
Ахмед Тажудинов
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амирали Азарпира
Кайл Снайдер
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Микела Гуляш
Элоди Клувель
Сон Сынмин
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мураз Мчелидзе
Магомедхан Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Кийока Котаро
Рахман Амузадхалили
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ислам Дудаев
Исмаил Мужукаев
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера
Тульга Тумур Очир
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Пак Че Хон
Эмили Кэмпбелл
Результаты
Баскетбол
Женщины. Матч за 3-е место
Бельгия
Австралия
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
США
Венгрия
Результаты
18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Дочь Родмана перенесла в футбол навыки отца и помогла США взять золото на Олимпиаде-2024

Вся в папу — превзойдёт ли Тринити достижения пятикратного чемпиона НБА?

Наверх
Тринити Родман: биография дочери Денниса Родмана, играет в футбол, за кого выступает в США, Олимпиада-2024 в Париже | Источник: Getty Images

Деннис Родман построил удивительную карьеру, став настоящей легендой по игре на подборах. Благодаря нужным спортивным качествам Деннис оказывался в правильных для себя командах, с которыми в сумме завоевал пять чемпионских титулов в НБА. Спортсмен отличался самоотверженностью на площадке, а за её пределами слыл настоящим ловеласом. Более 2000 — именно столько женщин вошли в жизнь Родмана, по его же словам. Браков у прославленного баскетболиста было всё же поменьше — три. Третьей женой в его жизни стала Мишель Мойер, подарившая Деннису сына Ди Джея, пошедшего по стопам отца, и дочку Тринити, ставшую футболисткой и завоевавшую золото на Олимпийских играх в Париже.

Тринити всего 22 года, и Олимпиада 2024 года стала первой в её спортивной карьере. Несмотря на юный возраст, девушка считается одной из главных звёзд американского футбола, а вместе с Мэллори Суонсон и Софией Смит представляет грозное трио, остановить которое зачастую не может никто. Суонсон — самая опытная среди трёх спортсменок, но и ей всего 26. В сборной она с далёкого 2016 года. София и Тринити же играют в «звёздно-полосатой» форме с 2023-го. С тех пор как три девушки оказались в национальной команде вместе, стало понятно, что эту связку форвардов не способен остановить почти никто. Все три быстро стали лидерами в сильной американской сборной и даже удостоились отдельного прозвища — трезубец или Святая Троица.

Девушки приезжали в Париж исключительно за медалью и для этого сделали всё. 10 из 12 голов американской сборной на Играх-2024 оказались именно на счету Святой Троицы. Едва ли для подтверждения их ценности для американской сборной к этой статистике нужно добавлять что-нибудь ещё. В активе Тринити на турнире было три забитых мяча, самым важным из которых стал гол в ворота неуступчивых японок на стадии ¼ финала уже в дополнительное время. Благодаря Родман американки прошли дальше, а теперь празднуют завоевание олимпийского золота.

«Это был лучший момент в моей карьере. Просто не могла бы и желать ничего лучшего», — поделилась эмоциями после победы над бразильянками в финале Тринити. С легендарным отцом футболистка, правда, находится на некоторой дистанции. Деннис и Мишель развелись, когда Тринити была ещё ребёнком. И с тех пор в жизни девочки не было постоянного присутствия отца. Но всё же за именитым баскетболистом юная футболистка следила.

Я наблюдала за игрой отца гораздо больше, чем многие думают. Дело в том, что мой брат то и дело смотрел видеофрагменты с его участием. Он знает всё, что только можно знать о баскетболе.

Тринити Родман
олимпийская чемпионка в составе сборной США по футболу

Сам Деннис иногда посещает матчи дочки, на которых поддерживает её. «Я знаю, что он гордится мной. Я действительно так считаю. И я знаю, что у него есть свои дела». Тринити не раз говорила, что уважает достижения папы и даже кое-что переняла у него в своей манере игры. Как известно, Деннис мог выцепить любой мяч у кого угодно, здорово сыграв на подборе.

Главная задача Тринити состоит в том, чтобы забивать голы, но и для позиции футбольного форварда ей нашлось что взять у выдающегося баскетболиста: «Навыки папы? Охота перед воротами. Охота, когда теряешь мяч. Думаю, это стало существенной частью моей игры». Девушка также признаётся, что не пытается превзойти достижения звёздного папы и хочет лишь построить свою историю. Кажется, именно это и происходит на наших глазах.

Виталий Весёлый

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Сафонов потерпел катастрофу». Болельщики «ПСЖ» оценили дебют вратаря
«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на ОИ
Российского гребца дважды не пускали на Олимпиады, но он прорвался!
Соболев никому не нужен? История с «Зенитом» превратилась в моргалки
Все фотогалереи
ВидеоФото
18В Париже завершились XXXIII Олимпийские игры
13Чемпионы дня: 11 августа
19Франция — двукратный олимпийский чемпион по волейболу
39Чемпионы дня: 10 августа
38Гимнастка из Барнаула стала олимпийской чемпионкой
10Самые сексуальные спортсменки Парижа
13Фотофиниш лишил россиян медалей Олимпиады
10Самые красивые атлеты Парижа
25Чемпионы дня: 8 августа
21Чемпионы дня: 7 августа
Главные темы
Турецкий стрелок и вездесущий Снуп Догг. Главные мемы Олимпиады
10 главных скандалов Олимпиады в Париже
Два золота Гонконга по цене 40 в США. Сколько платят призерам ОИ
Главный мультимедалист Олимпиады вас точно удивит
Елдос Сметов обратился к своему тренеру после исторического золота на Олимпиаде
Дочь Родмана перенесла в футбол навыки отца и помогла США взять золото на Олимпиаде-2024
«Мы для них никто». Журова считает, что России нет места в олимпийском движении
Тренер Хелиф рассказал об эмоциях боксерши после гендерного теста
Испанскую ватерполистку затравили из-за веса после золота Олимпийских игр в Париже
В сборной Казахстана по боксу уволили всех тренеров? В федерации сделали заявление
Польские спортсмены пожаловались на нехватку специалистов на Олимпиаде
НОК Армении обжалует решение судей, засчитавших Алексаняну поражение на ОИ
Олимпийский чемпион Том Дейли объявил о завершении карьеры
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
СМИ: В Сеуле собака проверяет авиапассажиров из Парижа на клопов
Норвежская спортсменка задумалась о продаже золотой медали Игр-2024
Коровашков: МОК не допустил Штыля, чтобы у России не было медали
Олимпийский чемпион из Ирландии госпитализирован после заплыва в Сене
Италия обвинила МОК в пренебрежении здоровьем атлетов из-за Сены
Спортсмены из Молдовы завоевали четыре олимпийские медали на Играх в Париже
Захар Петров: у нас было всего 15 дней на подготовку к Олимпиаде
Болельщики вывесили сербско-российский флаг в финале Олимпиады
Британский пловец сравнил медали Олимпиады-2024 в Париже и Игр-2012 в Лондоне: «Это позорище»
«То ли демон, то ли насекомое». Пушков — о церемонии закрытия ОИ
Губерниев: нам надо работать, чтобы не оказаться в полной заднице
Баскетбольный турнир на Олимпиаде установил рекорд посещаемости
Париж не стоил мессы: неутешительные итоги дискриминационной Олимпиады
Федерация гимнастики США опубликовала заявление по апелляции Чайлз
Том Круз выполнил трюк на закрытии Олимпийских игр: видео
Ислам Махачев жестко раскритиковал Олимпийские игры в Париже
Олимпийские игры 2024 года в Париже официально завершены
Четверо спортсменов российского происхождения были знаменосцами на закрытии Олимпиады-2024
От абсолютного спокойствия до взрыва эмоций. Литвинович поделился ощущениями на стартах в Париже
Эммануэль Макрон прокомментировал итог баскетбольного матча Франция — США в финале ОИ
Обе боксерши, попавшие в скандал с гендерным тестом, станут знаменосцами на закрытии Олимпиады-2024
Олимпийский бокс умирает. Гендерный скандал — лишь один из пугающих сигналов
Драматичный финал в женском баскетболе! США выиграли медальный зачёт ОИ благодаря этому
Определился победитель Олимпиады-2024: а на каком месте Казахстан в медальном зачете
Американка Таурази стала первой в истории игровых видов шестикратной чемпионкой ОИ
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Новый поворот в деле гимнастки из США, лишенной бронзы: американцы идут в суд и видят в решении CAS расизм
Боксер из Киргизии завоевал серебро на Олимпиаде в Париже. Его тренер наблюдал за боем по телевизору в общежитии
Такой развязки ещё не было! США выиграли медальный зачёт в последнем финале Олимпиады
«В Париже наши спортсмены выступили достойно». Интервью Маргариты Мамун об Играх-2024
Узбекистан стал лучшей из постсоветских республик на Олимпиаде-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь