СМИ рассказали о конфликте Тома Круза с продюсерами церемонии закрытия ОИ

В понедельник Круз во время церемонии закрытия летних Игр 2024 года в Париже в стиле своего героя из серии фильмов «Миссия невыполнима» спустился на веревке с крыши «Стад де Франс», забрал флаг и покинул стадион на мотоцикле. На показанном следом видеоролике Круз передал флаг велогонщице Кейт Кортни, после чего его понесли другие атлеты. По данным Daily Mail, подготовка к трюку заняла у актера 18 месяцев.

«Том помогал в создании этого трюка и сказал, что ему нужно сделать что-то такое, чего еще никогда не делали. Он спорил с продюсерами по поводу своей страховочной веревки, которая была хорошо видна, и считал, что она не позволяет прыжку быть достаточно правдоподобным, и он не падает так быстро, как хотел», — приводит издание слова источников.

По словам источников, окружение 62-летнего Круза отчаянно пытается обуздать его страсть к все более рискованным трюкам. Его близкий круг настоятельно рекомендовал ему не выполнять этот прыжок. Кроме того, ближайшее окружение сказало, что ему нужно перестать выполнять такое большое количество смертельно-опасных трюков.

«Том знает о риске, но ему все равно. Он отказывается отступать. Он искренне верит, что он больше, чем жизнь», — приводит газета слова источника.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа. К Играм были допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты выступали в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, их награды не отображаются в медальной таблице. Единственную российскую награду добыли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, ставшие серебряными призерами олимпийского турнира в парном разряде.