Шотландская фиеста в центре Мюнхена, привет от Хиддинка, французы — фавориты. Евро-2024 начинается!

Я в этом убеждался многократно и вообще считаю, в частности, болельщиков дортмундской «Боруссии» едва ли не лучшими в европейском клубном футболе. А память о ЧМ-2006 не меркнет даже спустя 18 лет. Прекрасно помню, как в легендарной пивной «Хоффбройхаус» мы после выхода сборной Австралии из группы пили пиво с болельщиком «Соккеруз», на майке которого было написано: In Guus We Trust. «Мы верим в Гуса». Как — «Мы верим в Бога» на долларах.

…У того самого «Хоффбройхауса» и внутри него, в гигантском зале на первом этаже, — снова исключительно Шотландия. И снова «No Scotland — no party!*». Все простенько, без чтения стихов Роберта Бернса, которые я когда-то заучивал в школе: «My heart’s in the mountains, my heart is not here…» — «Мое сердце — в горах, мое сердце не здесь…».