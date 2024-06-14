Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

0д0ч0м

до начала чемпионата Европы-2024

Группа AНе начался
тв
22:00ГерманияШотландия
Группа AНе начался
тв
15.06ВенгрияШвейцария
Группа BНе начался
тв
15.06ИспанияХорватия
Группа BНе начался
тв
15.06ИталияАлбания
Группа DНе начался
тв
16.06ПольшаНидерланды
Группа CНе начался
тв
16.06СловенияДания
Группа CНе начался
тв
16.06СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
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тв
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22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
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22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шотландская фиеста в центре Мюнхена, привет от Хиддинка, французы — фавориты. Евро-2024 начинается!

Эмоции, впечатления и истории от Игоря Рабинера перед стартом главного турнира лета.

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Шотландская фиеста в центре Мюнхена, привет от Хиддинка, французы — фавориты. Евро-2024 начинается! | Источник: Reuters

No Scotland — no party* на мюнхенской Никольской

Ближе к вечеру 13 июня я безмятежно ехал из Аугсбурга, с базы сборной Сербии, в Мюнхен на пресс-конференцию Юлиана Нагельсманна. Но на предпоследней перед «Альянц Ареной» станцией наземного метро «Кифернгартен», где, кстати, находится культовый бар болельщиков «Баварии», из-за ремонта путей требуется пересадка. А она, мягко говоря, затянулась.

После почти получаса ожидания пресс-конференция главного тренера «Бундестим» уже началась, а поезда все не было. Народу на платформе становилось все больше, и крохотное расстояние до конечной, «Фроттманинг», превратилось в огромное. Потом сменили путь, все ломанулись. Но и туда поезд должен был прийти только в теории — на практике его так и не было.

Какая-то техническая неполадка. Живущие в Германии друзья неоднократно мне рассказывали, что за последние лет пятнадцать она перестала быть прежним образцом порядка и организации — даже поезда теперь часто ходят не по расписанию. Вокзал в Аугсбурге реконструируется уже около десяти лет, и это в порядке вещей. Совершенно не склонен такие моменты драматизировать, жаловаться и выстраивать на их основании бог знает какие теории — это просто надо принимать как факт и быть к этому готовым. Везде есть проблемы — просто в каждой стране они свои.

Я понял, что ожидание бесполезно, развернулся и уехал, так и не попросив Нагельсманна (хотя и так с учетом домашней команды такой шанс мне вряд ли дали бы) сравнить свою стартовую позицию перед Евро с той, что была у Юргена Клинсманна перед домашним ЧМ-2006. Когда от «Манншафт» не ожидали вообще ничего, а закончилось все блестящей игрой, бронзой, обожанием нации и началом прекрасной эры. Пресс-конференция не была для меня жизненно необходимой — посмотреть ее, конечно, хотелось, но, право, опоздай я с самолета на брифинг Роберто Розетти, расстроился бы гораздо сильнее. Нагельсманна мы еще наслушаемся, а вот итальянский начальник над всеми судьями чемпионата выступал перед прессой, видимо, единственный раз.

А поехал я в центр Мюнхена, на культовую Мариенплатц. Посмотреть, чем дышат за сутки до Евро люди. Выражаясь нашим языком времен ЧМ-2018 — «на Никольскую».

Иногда лучше, когда какие-то планы не сбываются. Потому что, как писал Сергей Довлатов, жизнь опережает мечту. Надо быть ближе к людям, а не замыкаться в душном мирке пресс-центров!

Уже на выходе из метро я увидел группы распевающихся шотландцев. Это порадовало, но я не представлял, какое зрелище предстанет перед глазами спустя секунды. Потому что еще днем ранее, когда я только прилетел в Мюнхен и из аэропорта рванул с чемоданом на брифинг Розетти, так и не добравшись до центра, ощущения надвигающегося чемпионата Европы у меня не возникло.

В метро на тот момент не было ни одного человека в футбольной амуниции. Позже коллеги и болельщики начнут распространять информацию, будто в Германии крайне строго относятся к подделкам и любого болельщика могут за «паленку» оштрафовать на весомую сумму (за этим, мол, следят обученные люди), но местные коллеги сказали мне, что это полная чушь. Просто Мюнхен — самодостаточный город, и до большого футбольного турнира он живет своей жизнью, а вот когда все начинается…

Тогда я вышел из метро на Мариенплатц. И попал в другой мир. Целиком и полностью шотландский!

Синими одеждами и клетчатыми мужскими юбками было заполонено абсолютно все. Как и употребляемым ими ящиками пива. Многие с детьми — тоже, кстати, в юбках. Они постоянно пели «No Scotland — no party!*» и что-то еще. Разлив напитков, точно как в России-2018, был непрекращающийся и абсолютно свободный. На моих глазах девушке в белоснежном платье наливали чистый джин.

И все происходило исключительно мирно. Кто-то из людей, в принципе нехорошо реагирующих на алкоголь, разумеется, периодически срывался с катушек — но такие неизбежные истории оставались частными. Еще одна прекрасная мизансцена, которую я наблюдал: когда кто-то из своих швырнул оземь и разбил стеклянную бутылку, его резко осудили — свистом и улюлюканьем. Бесчинства шотландцам были совершенно не нужны. А полицию, в какой-то момент проходившую по площади, они встретили… аплодисментами и одобрительными выкриками.

Теплая весточка от Хиддинка

А вскоре над Мариенплатц взвился и шотландский флаг. Все это было классно, но остался только один вопрос: где, собственно, немцы? Или они на групповом этапе предоставят право праздновать другим, кто ни на что особо не рассчитывает, сами же на опыте включатся на полную уже в плей-офф? Кстати, вспомнилось, что в России-то наши болельщики тоже включились по-настоящему не сразу и даже не после 5:0 с Саудовской Аравией, а уже после победы над Египтом, когда обеспечили себе место в кубковой стадии.

Но смею напомнить, что немцы на двух чемпионатах мира после золотого 2014-го вылетали из группы и вообще никаких успехов с момента победы в Кубке конфедераций-2017 у них на национальном уровне больше не было. Дома они, объективно говоря, вряд ли провалят группу — но, может, все-таки и хозяйской публике стоит быть поактивнее? Она же умеет!

Я в этом убеждался многократно и вообще считаю, в частности, болельщиков дортмундской «Боруссии» едва ли не лучшими в европейском клубном футболе. А память о ЧМ-2006 не меркнет даже спустя 18 лет. Прекрасно помню, как в легендарной пивной «Хоффбройхаус» мы после выхода сборной Австралии из группы пили пиво с болельщиком «Соккеруз», на майке которого было написано: In Guus We Trust. «Мы верим в Гуса». Как — «Мы верим в Бога» на долларах.

Гус Хиддинк тренировал тогда сборную Австралии, вывел ее впервые за несметное количество лет в финальный турнир чемпионата мира, а там — из приличной группы. Австралийцы и Италию в ⅛ вполне могли пройти. Зеленый континент просто сошел с ума, и мы вскоре, на Евро-2008, поняли, как это бывает со всем и всеми, к чему прикасается Хиддинк. Ну, почти.

На днях я написал голландцу, добившемуся самого большого успеха в истории сборной России, — узнать, не собирается ли он в соседнюю Германию. Как хотелось встретиться, вспомнить былое, поговорить о настоящем! И снова пропитаться его невероятной позитивной энергетикой, которой он и сборную России, до него абсолютно в себя не верившую, смог как-то заразить.

К сожалению, нет, не приезжает. Но по уважительной и хорошей причине — весь чемпионат будет работать в студии из Амстердама для голландского телевидения. И написал еще, что всегда защищает «своих нормальных, симпатичных, гостеприимных российских друзей и людей». Приятно.

Чемпионами вижу французов, финалистами — англичан. А болеть сильнее всех буду за Грузию!

А я, прочитав это, подумал о том, что представляю здесь своих читателей, многие из которых мечтали бы, как раньше, съездить на чемпионат Европы или мира, увидеть все своими глазами, прикоснуться к атмосфере большого континентального (или всемирного) праздника. Но у подавляющего большинства сейчас такой возможности нет.

И потому я как человек, пишущий на русском языке, и один из, увы, очень немногих российских журналистов, которые начинают работать на Евро-2024, обязан во всех красках рассказывать вам все, что вижу, слышу, чувствую, узнаю. Обязан сделать так, чтобы вы максимально смогли почувствовать себя в Германии, в эпицентре футбольной Европы. Обязан хоть как-то компенсировать вам невозможность увидеть это ближе, чем через экран телевизора или компьютера.

Вижу по соцсетям, что внимание к Евро даже до начала турнира у вас очень большое. И эмоции бурлят, хоть сборной России впервые с 2000 года на Евро нет. Кстати, извините, что отвлекусь на другую тему, но сдается мне, что к недавнему, февральскому Кубку Азии такого и даже сопоставимого раз в сто интереса у вас, дорогой читатель, не было. Попробуйте на раз вспомнить, кто там играл в финале. Я не смог — наверное, память с возрастом стала дырявая. Оказалось, Катар — Иордания. Это к вопросу, к какому футболу Россия и ее болельщики себя, наверное, все-таки хотят причислять. И к какому континенту.

***

На Евро в Германии я ставлю на финал Франция — Англия и победу французов, самой сбалансированной по составу и опытной команды на турнире.

И на лучшего снайпера в лице Килиана Мбаппе, который не перетруждался в этом сезоне в «ПСЖ», сохранив силы.

И на то, что в полуфинал также выйдут Германия и Испания, резервный вариант — Португалия.

Сенсацией турнира, мне кажется, может стать сборная Украины с хорошим тренером Сергеем Ребровым, который привез самое сильное, как все считают, поколение игроков в постсоветской истории. Раньше из общего ряда резко выделялись Андрей Шевченко и сам Ребров, теперь же тот же лучший снайпер чемпионата Испании Артем Довбик — один из многих.

А болеть я сильнее всего буду за Грузию, новичка, ставки на которого у букмекеров ниже всех из 24 команд. Это мое личное отношение к маленькому, очень футбольному и очень гордому народу и его романтичной столице Тбилиси. Я писал большой очерк о победе тбилисского «Динамо» в Кубке обладателей кубков 1981 года, погрузился в мир грузинского футбола и очень хочу, чтобы хоть что-то хорошее у команды французского тренера Вилли Саньоля и Хвичи Кварацхелии получилось.

Прошлый Евро в 11 странах был символом пробуждения от ковида

…У того самого «Хоффбройхауса» и внутри него, в гигантском зале на первом этаже, — снова исключительно Шотландия. И снова «No Scotland — no party!*». Все простенько, без чтения стихов Роберта Бернса, которые я когда-то заучивал в школе: «My heart’s in the mountains, my heart is not here…» — «Мое сердце — в горах, мое сердце не здесь…».

Сердца этих десятков тысяч людей были вполне себе здесь, в Мюнхене. Шотландцев, как рассказали мне соседи по гостинице, тоже из этой страны, приехало сейчас в столицу Баварии двести тысяч! Двести тысяч! «Шотландия опустела», — смеялись они. Один из троих мужчин, с которыми я разговаривал, был даже без билета. Я спрашивал их, реально ли верят в свою команду или просто приехали получить удовольствие, и они не скрывали, что в первую очередь — второе. Их сборная же так редко куда-то выходит!

Зато в полдень мои соседи сами выходили из гостиницы в Унтерхахинге, пригороде Мюнхена (даже за два месяца ничего ближе и лучше этого старого дома в баварском стиле заказать было невозможно), уже веселые, с пивком в руках. У одного из них форма демонстрации этого веселья, правда, оказалась несколько своеобразной — он поднимал юбку (под которой, как широко известно, шотландцы ничего не носят) и демонстрировал хозяйке отеля, к которой прекрасно, между прочим, относился, голый зад. А та, вместо того чтобы оскорбиться, хохотала и фотографировала его для соцсетей…

Извините за такие подробности — но, когда видишь подобную картинку, удержаться от того, чтобы рассказать о ней читателям, решительно невозможно. Вот так неожиданно, под звуки шотландской волынки, начинается чемпионат Европы. Один из символов жизни, того, что она продолжается. Пандемия ковида ведь чем, по сути, закончилась? Евро-2020, на самом деле — Евро-2021, который приняли сразу 11 стран. Мне эта затея совершенно не понравилась, но в тот момент именно это было аллегорией пробуждения после болезни и закрытых границ. И я помню этот фантастический (не по результату, а по впечатлениям и по поведению местных болельщиков) выезд нашей сборной в Копенгаген. Эти ярчайшие краски и эмоции.

Дай Бог, чтобы когда-нибудь — и чем раньше, тем лучше — они к нам вернулись. А пока — и давайте уж, пожалуйста, с удовольствием, а не завистью — посмотрим на других. Там будет чем насладиться. Обязательно.

* англ. Нет Шотландии — нет вечеринки.

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