Биография Килиана Мбаппе: карьера и личная жизнь футболиста

В новом сезоне Мбаппе — прима мадридского «Реала». Игрок выходит на поле и постоянно забивает. В составе клуба у него уже 7 голов в 9 матчах. Конечно, пока еще Мбаппе не хватает командного взаимодействия с одноклубниками, есть некоторые сложности с Винисиусом, который уже привык быть лидером. Но, в целом, начало карьеры в Испании очень хорошее. В матче чемпионата против «Эспаньола» Мбаппе отличился с пенальти, а его команда выиграла со счетом 4:1, в игре против «Алавеса» на счету француза также забитый гол. Мбаппе в данный момент карьеры максимально полезен на поле.