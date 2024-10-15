Биография Килиана Мбаппе: карьера и личная жизнь футболиста

В нашей статье мы разберем биографию Килиана Мбаппе и его путь к футбольным вершинам. Который пока еще не закончен.
Основная информация о Килиане Мбаппе
Килиан — француз с камерунскими корнями. Благодаря своему таланту спортсмен смог вырваться в список лучших игроков своей страны. На бумаге его карьера уже сейчас выглядит впечатляюще.
|Имя
|Килиан Мбаппе Лоттен
|Дата рождения
|20 декабря 1998 года
|Место рождения
|Париж, Франция
|Гражданство
|Франция
|Род деятельности
|Футболист
|Карьера
|2015 – 2018 «Монако» (Франция), 2018 – 2024 «ПСЖ» (Франция), 2024 – н. в. – «Реал Мадрид», за сборную Франции нападающий играет с 2017-го года
|Количество голов
|338 по состоянию на октябрь 2024 года
Фото Килиана Мбаппе
Как и любой другой звездный спортсмен, Мбаппе имеет обширную аудиторию подписчиков в социальных сетях и регулярно делится своими актуальными фото и видео, радуя фанатов.
Детство и юность Килиана Мбаппе
Килиан родился в семье футбольного тренера из Камеруна Вильфрида Мбаппе. Это и определило дальнейшую жизнь ребенка. Мама спортсмена — Файза Ламари. Она имеет алжирские корни, и, в общем-то тоже спортсменка, поскольку занималась гондболом. В семье кроме Килиана также есть еще двое детей, младший брат Итан и приемный ребенок Жирес Кембо-Экоко.
Пока юный Мбаппе росс в коммунне Бонди в пригороде Парижа, он часто смотрел футбол, и его главным футбольным кумиром являлся Криштиану Роналду. С шести лет Килиан выступал за футбольную команду Бонди, в которой работал его отец. Талант футболиста был заметен уже в то время.
В 2011 году нападающий был зачислен в одну из лучших футбольных школ страны — Клерфонтен. Здесь он провел два года и заинтересовал скаутов лучших клубов страны, а также «Реала» и «Челски». Перед родителями Килиана возник вопрос, куда же отдать ребенка. Выбор пал на перспективный «Монако», где у Мбаппе было больше шансов получить игровое время. Пару лет футболист поиграл за дубль и юношеские команды монегасков, и уже в 2015 году вышел на арену большого спорта.
Начало карьеры Килиана Мбаппе: первые шаги в большом спорте
Дебют за «Монако» случился 2 декабря 2015 года в игре против «Кана» в чемпионате Франции. Игрок появился на поле на 88-й минуте. Мбаппе стал самым молодым дебютантом в составе «Монако», обойдя в этом достижении самого Тьери Анри. Килиану было всего 16 лет и 11 месяцев. А свой первый гол за команду Мбаппе забил уже через три месяца после дебюта — в ворота «Труа» 20 февраля 2016 года. И это снова обновление рекорда Анри.
Следующий сезон стал для футболиста прорывом. За «Монако» он провел 44 матча во всех турнирах, а забил уже 26 голов — из них шесть в плей-офф Лиги чемпионов. «Монако» выиграл чемпионат Франции, а Мбаппе перешел в «ПСЖ», сначала на правах аренды. Там Килиан окончательно стал суперзвездой, дорос до звания чемпиона мира в составе Франции и заслужил переход в испанский гранд, куда мечтал попасть с самого детства.
Личная жизнь Килиана Мбаппе
Личная жизнь Килиана Мбаппе — сборка белых пятен и слухов. Сам спортсмен мало комментирует свои отношения с кем-либо, а СМИ нередко выхватывают на фото Мбаппе и какую-нибудь модель.
Семья
Собственной семьей Килиан пока еще не обзавелся. Но, при этом, футбол не мешает ему встречаться с многими девушками и даже попадать в скандалы. Встречался Мбаппе с внучкой американской актрисы и принцессы Монако Грейс Келли Камиллой Готлиб, были слухи про отношения с бывшей Неймара Бруной Маркензини. Сообщали СМИ и о романе с «Мисс Франция — 2017» — Алисией Айлис. Пару лет назад в сети даже появились снимки, на которых Мбаппе проводит время на яхте с девушкой, которая напоминала трансгендерную модель Инес Рау*!
Сейчас слухов о том, с кем проводит время один из лучших футболистов в мире тоже хватает. В марте этого года Килиана видели в обществе испанской певицы Лолы Индиго. Новая пассия, вероятно, появилась в связи с переходом футболиста в «Реал» и временем, которое он проводил в Испании, готовясь к новому вызову.
Уже спустя несколько месяцев Мбаппе завел новый роман — на этот раз с бельгийской моделью Роуз Бертрам. Она старше Мбаппе на четыре года, но вряд ли это кого-то смущает. Насколько серьезные у пары отношения комментариев от Килиана не поступало. Возможно, сейчас у него уже новая фаворитка.
Увлечения и хобби
Мбаппе не просто богат, а невероятно богат, что является нормой для таких звезд футбола. Отсюда (с абсолютного достатка) и идут его увлечения.
Вместе с голливудским агентством «WME Sports» спортсмен основал компанию «Zebra Valley», которая занимается созданием уникального контента в области спорта, культуры, музыки, видеоигр, а также технологий. Заявлялось, что сам Мбаппе тоже участвует в производстве.
Не обошла Килиана и любовь к элитной недвижимости. В Париже спортсмен жил в люксовом двухэтажном особняке с 12-ю спальными комнатами. В Мадриде Мбаппе приобрел апартаменты в престижном районе Ла Моралеха.
Имеется у нападающего и собственный автопарк. Среди моделей престижных авто есть Volkswagen Tiguan, Audi A6 Avant, Mercedes-Benz GLE, Mercedes V Class. Имеется и современны электрокар Volkswagen ID.4.
Достижения вне футбола
Килиану есть чем похвастать и за пределами футбольного поля. В 2018 году спортсмен удостоился чести стать кавалером ордена Почетного легиона. Этот орден вручается в качестве аналога рыцарских орденов во Франции.
Спустя два года после получения ордена Мбаппе по примеру многих успешных футболистов основал собственный благотворительный фонд — «Inspired by Kilian Mbappe». Организация помогает детям в возрасте от 9 до 16 лет в осуществлении своей профессиональной мечты.
Кроме того, Килиан — не просто обычный спортсмен. В какой-то степени его можно назвать полиглотом (мультикультурное происхождение обязывает). Футболист владеет французским, английским и испанским языками.
Награды и достижения
Несмотря на то, что карьера спортсмена еще не подошла к закату, выиграл он уже достаточно трофеев. В послужном списке француза пока не хватает «Золотого мяча» и кубка Лиги чемпионов. Но список достижений в биографии Килиана Мбаппе и без этого впечатляет.
Чемпион Франции
Один раз титул Мбаппе брал в составе «Монако», еще шесть — в период выступлений за «ПСЖ». Чемпионат страны за период выступлений во Франции Мбаппе не брал лишь в своем первом сезоне, а также в сезоне 2020/2021. Тогда титул сенсационно взял «Лилль», но к самому Килиану претензий у тренера «ПСЖ» быть не могло — француз стал лучшим бомбардиром того сезона (27 голов).
Обладатель Кубка французской лиги
Два раза «ПСЖ» брал этот трофей. Два раза брал его и Мбаппе. В сезоне 2017/2018 в финале команда обыграла бывший клуб Килиана «Монако» (3:0). В сезоне 2019/2020 в серии пенальти был побежден «Лион». Финал с «Лионом» Мбаппе пропустил из-за травмы, а вот с бывшим клубом сыграл — сначала его голевой пас привел к голу Анхеля Ди Марии, а потом под занавес встречи — ко второму мячу Эдинсона Кавани.
Обладатель Кубка Франции
Четыре раза «ПСЖ» за годы выступления Мбаппе в команде становился лучшим в кубке. Это были сезоны 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 и 2023/2024.
Обладатель Суперкубка Франции
Трижды «ПСЖ» брал суперкубок — в 2019, 2020 и 2023 годах.
Обладатель Суперкубка УЕФА
Едва перейдя в «Реал», Килиан сразу же завоевал в составе «сливочных» первый трофей — Суперкубок УЕФА. Команда Мбаппе встретилась с триумфатором Лиги Европы «Аталантой». И победила со счетом 2:0. Второй мяч Мадрида на счету француза.
Чемпион мира по футболу
Российским болельщикам чемпионат мира по футболу в 2018 году в первую очередь запомнится выходом нашей команды в четвертьфинал, где Россия в упорной борьбе уступила хорватам в серии пенальти. Но французам интересны не передача Дзагоева и гол Фернандеса при счете 2:1 в пользу Хорватии, и не чудо-гол Дениса Черышева, который открыл счет в матче. Нет, Франция тогда была намного сильнее всех, а молодой Мбаппе покорял сердца болельщиков.
Килиан забил один мяч на групповом этапе, два гола в ⅛ финала, и отличился в финале в возрасте 19 лет, став вторым таким футболистом после Пеле. После таких результатов он был признан лучшим молодым игроком турнира. Пока что это наивысшая точка в биографии футболиста Килиана Мбаппе.
Победитель Лиги наций УЕФА
Еще один трофей со сборной Мбаппе завоевал в 2021 году. В финале турнира французы обыграли Испанию со счетом 2:1. Победный гол в игре забил именно Мбаппе.
Лучший бомбардир в истории «ПСЖ»
В составе парижан выступали Ибрагимович, Месси, Неймар, Ди Мария, Кавани. Но лучшим среди них по голам остается Килиан Мбаппе. Француз отличился за команду 256 раз.
Лучший бомбардир чемпионата мира
Если в 2018 году на счету Мбаппе было 4 гола на мундиале, то в Катаре спустя четыре года Мбаппе вышел на запредельный уровень — 8 мячей. Три из них француз положил в финале в матче с Аргентиной. К сожалению для него, этого не хватило против Месси и его сборной.
Лучший бомбардир Лиги чемпионов
В последнем сезоне с «ПСЖ» голевое чутье также не подводило Мбаппе в прошлом сезоне в рамках Лиги чемпионов француз забил 8 раз. Но его команда не добралась до финала, уступил обе игры полуфинала дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1).
Игрок сезона французской Лиги 1
Каждый год быть лучшим в лиге у Мбаппе не получилось. Но пять раз тоже хорошо — в сезонах 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Футболист года во Франции
Награду Мбаппе получал дважды — в 2018 и 2019 годах.
Килиан Мбаппе сегодня: последние новости об игроке
В новом сезоне Мбаппе — прима мадридского «Реала». Игрок выходит на поле и постоянно забивает. В составе клуба у него уже 7 голов в 9 матчах. Конечно, пока еще Мбаппе не хватает командного взаимодействия с одноклубниками, есть некоторые сложности с Винисиусом, который уже привык быть лидером. Но, в целом, начало карьеры в Испании очень хорошее. В матче чемпионата против «Эспаньола» Мбаппе отличился с пенальти, а его команда выиграла со счетом 4:1, в игре против «Алавеса» на счету француза также забитый гол. Мбаппе в данный момент карьеры максимально полезен на поле.
Впереди у Килиана трудный сезон, за который перед ним стоят цели выиграть все трофеи с «Реалом» и наконец-то официально стать лучшим в мире — взять «Золотой мяч».
При этом осенью 2024 года Мбаппе стал фигурантом скандала с изнасилованием. Шведское издание Aftonbladet сообщило, что полиция Стокгольма ведет расследование об инциденте с изнасилованием в отеле в центре города, где в тот момент находился Килиан Мбаппе с друзьями. Сам футболист опроверг все подозрения и назвал новости о возможной причастности к инциденту фейком.
Интересные факты о Килиане Мбаппе
А сейчас расскажем то, чего вы могли не знать о звездном футболисте.
|Килиан – самый быстрый футболист на планете
|В возрасте 21 года у Мбаппе зафиксировали скорость в 36 километров в час на поле. На недавнем Евро-2024 спортсмен разогнался до 36.5 километров в час.
|Был предназначен для «Реала»
|Мыльная опера с переходом Килиана в стан «галактикос» началась еще, когда спортсмену было всего 13 лет. Тогда он мог поступить в мадридскую академию, но родители решили по-другому. В качестве молодой звезды игрок ежегодно привлекал скаутов «Реала», но эта история завершилась только в 2024 году.
|Поза при праздновании гола выбрана не просто так
|Вы же видели, как Мбаппе складывает руки на груди, после забитого мяча? Это движение спортсмен позаимствовал у младшего брата Итана. Тот так праздновал победы над Килианом в FIFA.
|Мбаппе пожертвовал призовые с Чемпионата мира
|После Чемпионата мира в России все заработанные на турнире деньги Мбаппе пожертвовал нуждающимся. Вообще, так он поступает со всеми деньгами, которые заработал со сборной.
|Вошел в поп-культуру.
|Килиан Мбаппе упоминается в песне французского исполнителя «Vegedrem» - «Ramenez la coupe à la maison».
|Мог играть за три сборные
|Все потому, что его папа – камерунец, мама имеет алжирские корни, а родился Мбаппе в Париже. Но такой талантливый игрок выбрал самую сильную из представленных команд и точно об этом не жалеет.
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