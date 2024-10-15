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Биография Килиана Мбаппе: карьера и личная жизнь футболиста

Мбаппе — не просто золотой мальчик французского футбола, но и звезда мирового уровня. Этот сезон спортсмен проводит в лучшем клубе для закрепления своего статуса — мадридском «Реале».

Дмитрий Калининский
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images

В нашей статье мы разберем биографию Килиана Мбаппе и его путь к футбольным вершинам. Который пока еще не закончен.

Основная информация о Килиане Мбаппе

Килиан — француз с камерунскими корнями. Благодаря своему таланту спортсмен смог вырваться в список лучших игроков своей страны. На бумаге его карьера уже сейчас выглядит впечатляюще.

ИмяКилиан Мбаппе Лоттен
Дата рождения20 декабря 1998 года
Место рожденияПариж, Франция
ГражданствоФранция
Род деятельностиФутболист
Карьера2015 – 2018 «Монако» (Франция), 2018 – 2024 «ПСЖ» (Франция), 2024 – н. в. – «Реал Мадрид», за сборную Франции нападающий играет с 2017-го года
Количество голов338 по состоянию на октябрь 2024 года

Фото Килиана Мбаппе

Как и любой другой звездный спортсмен, Мбаппе имеет обширную аудиторию подписчиков в социальных сетях и регулярно делится своими актуальными фото и видео, радуя фанатов.

Тренировка Килиана Мбаппе
Тренировка Килиана МбаппеИсточник: Соцсети

Детство и юность Килиана Мбаппе

Килиан родился в семье футбольного тренера из Камеруна Вильфрида Мбаппе. Это и определило дальнейшую жизнь ребенка. Мама спортсмена — Файза Ламари. Она имеет алжирские корни, и, в общем-то тоже спортсменка, поскольку занималась гондболом. В семье кроме Килиана также есть еще двое детей, младший брат Итан и приемный ребенок Жирес Кембо-Экоко.

Пока юный Мбаппе росс в коммунне Бонди в пригороде Парижа, он часто смотрел футбол, и его главным футбольным кумиром являлся Криштиану Роналду. С шести лет Килиан выступал за футбольную команду Бонди, в которой работал его отец. Талант футболиста был заметен уже в то время.

В 2011 году нападающий был зачислен в одну из лучших футбольных школ страны — Клерфонтен. Здесь он провел два года и заинтересовал скаутов лучших клубов страны, а также «Реала» и «Челски». Перед родителями Килиана возник вопрос, куда же отдать ребенка. Выбор пал на перспективный «Монако», где у Мбаппе было больше шансов получить игровое время. Пару лет футболист поиграл за дубль и юношеские команды монегасков, и уже в 2015 году вышел на арену большого спорта.

Начало карьеры Килиана Мбаппе: первые шаги в большом спорте

Дебют за «Монако» случился 2 декабря 2015 года в игре против «Кана» в чемпионате Франции. Игрок появился на поле на 88-й минуте. Мбаппе стал самым молодым дебютантом в составе «Монако», обойдя в этом достижении самого Тьери Анри. Килиану было всего 16 лет и 11 месяцев. А свой первый гол за команду Мбаппе забил уже через три месяца после дебюта — в ворота «Труа» 20 февраля 2016 года. И это снова обновление рекорда Анри.

Следующий сезон стал для футболиста прорывом. За «Монако» он провел 44 матча во всех турнирах, а забил уже 26 голов — из них шесть в плей-офф Лиги чемпионов. «Монако» выиграл чемпионат Франции, а Мбаппе перешел в «ПСЖ», сначала на правах аренды. Там Килиан окончательно стал суперзвездой, дорос до звания чемпиона мира в составе Франции и заслужил переход в испанский гранд, куда мечтал попасть с самого детства.

Личная жизнь Килиана Мбаппе

Личная жизнь Килиана Мбаппе — сборка белых пятен и слухов. Сам спортсмен мало комментирует свои отношения с кем-либо, а СМИ нередко выхватывают на фото Мбаппе и какую-нибудь модель.

Семья

Собственной семьей Килиан пока еще не обзавелся. Но, при этом, футбол не мешает ему встречаться с многими девушками и даже попадать в скандалы. Встречался Мбаппе с внучкой американской актрисы и принцессы Монако Грейс Келли Камиллой Готлиб, были слухи про отношения с бывшей Неймара Бруной Маркензини. Сообщали СМИ и о романе с «Мисс Франция — 2017» — Алисией Айлис. Пару лет назад в сети даже появились снимки, на которых Мбаппе проводит время на яхте с девушкой, которая напоминала трансгендерную модель Инес Рау*!

Сейчас слухов о том, с кем проводит время один из лучших футболистов в мире тоже хватает. В марте этого года Килиана видели в обществе испанской певицы Лолы Индиго. Новая пассия, вероятно, появилась в связи с переходом футболиста в «Реал» и временем, которое он проводил в Испании, готовясь к новому вызову.

Уже спустя несколько месяцев Мбаппе завел новый роман — на этот раз с бельгийской моделью Роуз Бертрам. Она старше Мбаппе на четыре года, но вряд ли это кого-то смущает. Насколько серьезные у пары отношения комментариев от Килиана не поступало. Возможно, сейчас у него уже новая фаворитка.

Килиан Мбаппе с племянниками
Килиан Мбаппе с племянникамиИсточник: Соцсети

Увлечения и хобби

Мбаппе не просто богат, а невероятно богат, что является нормой для таких звезд футбола. Отсюда (с абсолютного достатка) и идут его увлечения.

Вместе с голливудским агентством «WME Sports» спортсмен основал компанию «Zebra Valley», которая занимается созданием уникального контента в области спорта, культуры, музыки, видеоигр, а также технологий. Заявлялось, что сам Мбаппе тоже участвует в производстве.

Не обошла Килиана и любовь к элитной недвижимости. В Париже спортсмен жил в люксовом двухэтажном особняке с 12-ю спальными комнатами. В Мадриде Мбаппе приобрел апартаменты в престижном районе Ла Моралеха.

Имеется у нападающего и собственный автопарк. Среди моделей престижных авто есть Volkswagen Tiguan, Audi A6 Avant, Mercedes-Benz GLE, Mercedes V Class. Имеется и современны электрокар Volkswagen ID.4.

Килиан Мбаппе на отдыхе
Килиан Мбаппе на отдыхеИсточник: Соцсети

Достижения вне футбола

Килиану есть чем похвастать и за пределами футбольного поля. В 2018 году спортсмен удостоился чести стать кавалером ордена Почетного легиона. Этот орден вручается в качестве аналога рыцарских орденов во Франции.

Спустя два года после получения ордена Мбаппе по примеру многих успешных футболистов основал собственный благотворительный фонд — «Inspired by Kilian Mbappe». Организация помогает детям в возрасте от 9 до 16 лет в осуществлении своей профессиональной мечты.

Кроме того, Килиан — не просто обычный спортсмен. В какой-то степени его можно назвать полиглотом (мультикультурное происхождение обязывает). Футболист владеет французским, английским и испанским языками.

Награды и достижения

Несмотря на то, что карьера спортсмена еще не подошла к закату, выиграл он уже достаточно трофеев. В послужном списке француза пока не хватает «Золотого мяча» и кубка Лиги чемпионов. Но список достижений в биографии Килиана Мбаппе и без этого впечатляет.

Чемпион Франции

Один раз титул Мбаппе брал в составе «Монако», еще шесть — в период выступлений за «ПСЖ». Чемпионат страны за период выступлений во Франции Мбаппе не брал лишь в своем первом сезоне, а также в сезоне 2020/2021. Тогда титул сенсационно взял «Лилль», но к самому Килиану претензий у тренера «ПСЖ» быть не могло — француз стал лучшим бомбардиром того сезона (27 голов).

Обладатель Кубка французской лиги

Два раза «ПСЖ» брал этот трофей. Два раза брал его и Мбаппе. В сезоне 2017/2018 в финале команда обыграла бывший клуб Килиана «Монако» (3:0). В сезоне 2019/2020 в серии пенальти был побежден «Лион». Финал с «Лионом» Мбаппе пропустил из-за травмы, а вот с бывшим клубом сыграл — сначала его голевой пас привел к голу Анхеля Ди Марии, а потом под занавес встречи — ко второму мячу Эдинсона Кавани.

Обладатель Кубка Франции

Четыре раза «ПСЖ» за годы выступления Мбаппе в команде становился лучшим в кубке. Это были сезоны 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 и 2023/2024.

Обладатель Суперкубка Франции

Трижды «ПСЖ» брал суперкубок — в 2019, 2020 и 2023 годах.

Обладатель Суперкубка УЕФА

Едва перейдя в «Реал», Килиан сразу же завоевал в составе «сливочных» первый трофей — Суперкубок УЕФА. Команда Мбаппе встретилась с триумфатором Лиги Европы «Аталантой». И победила со счетом 2:0. Второй мяч Мадрида на счету француза.

Чемпион мира по футболу

Российским болельщикам чемпионат мира по футболу в 2018 году в первую очередь запомнится выходом нашей команды в четвертьфинал, где Россия в упорной борьбе уступила хорватам в серии пенальти. Но французам интересны не передача Дзагоева и гол Фернандеса при счете 2:1 в пользу Хорватии, и не чудо-гол Дениса Черышева, который открыл счет в матче. Нет, Франция тогда была намного сильнее всех, а молодой Мбаппе покорял сердца болельщиков.

Килиан забил один мяч на групповом этапе, два гола в ⅛ финала, и отличился в финале в возрасте 19 лет, став вторым таким футболистом после Пеле. После таких результатов он был признан лучшим молодым игроком турнира. Пока что это наивысшая точка в биографии футболиста Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе - капитан сборной Франции.
Килиан Мбаппе - капитан сборной Франции.Источник: Reuters

Победитель Лиги наций УЕФА

Еще один трофей со сборной Мбаппе завоевал в 2021 году. В финале турнира французы обыграли Испанию со счетом 2:1. Победный гол в игре забил именно Мбаппе.

Лучший бомбардир в истории «ПСЖ»

В составе парижан выступали Ибрагимович, Месси, Неймар, Ди Мария, Кавани. Но лучшим среди них по голам остается Килиан Мбаппе. Француз отличился за команду 256 раз.

Лучший бомбардир чемпионата мира

Если в 2018 году на счету Мбаппе было 4 гола на мундиале, то в Катаре спустя четыре года Мбаппе вышел на запредельный уровень — 8 мячей. Три из них француз положил в финале в матче с Аргентиной. К сожалению для него, этого не хватило против Месси и его сборной.

Лучший бомбардир Лиги чемпионов

В последнем сезоне с «ПСЖ» голевое чутье также не подводило Мбаппе в прошлом сезоне в рамках Лиги чемпионов француз забил 8 раз. Но его команда не добралась до финала, уступил обе игры полуфинала дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1).

Игрок сезона французской Лиги 1

Каждый год быть лучшим в лиге у Мбаппе не получилось. Но пять раз тоже хорошо — в сезонах 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Килиан Мбаппе в составе «ПСЖ».
Килиан Мбаппе в составе «ПСЖ».Источник: Reuters

Футболист года во Франции

Награду Мбаппе получал дважды — в 2018 и 2019 годах.

Килиан Мбаппе сегодня: последние новости об игроке

В новом сезоне Мбаппе — прима мадридского «Реала». Игрок выходит на поле и постоянно забивает. В составе клуба у него уже 7 голов в 9 матчах. Конечно, пока еще Мбаппе не хватает командного взаимодействия с одноклубниками, есть некоторые сложности с Винисиусом, который уже привык быть лидером. Но, в целом, начало карьеры в Испании очень хорошее. В матче чемпионата против «Эспаньола» Мбаппе отличился с пенальти, а его команда выиграла со счетом 4:1, в игре против «Алавеса» на счету француза также забитый гол. Мбаппе в данный момент карьеры максимально полезен на поле.

Впереди у Килиана трудный сезон, за который перед ним стоят цели выиграть все трофеи с «Реалом» и наконец-то официально стать лучшим в мире — взять «Золотой мяч».

При этом осенью 2024 года Мбаппе стал фигурантом скандала с изнасилованием. Шведское издание Aftonbladet сообщило, что полиция Стокгольма ведет расследование об инциденте с изнасилованием в отеле в центре города, где в тот момент находился Килиан Мбаппе с друзьями. Сам футболист опроверг все подозрения и назвал новости о возможной причастности к инциденту фейком.

Интересные факты о Килиане Мбаппе

А сейчас расскажем то, чего вы могли не знать о звездном футболисте.

Килиан – самый быстрый футболист на планетеВ возрасте 21 года у Мбаппе зафиксировали скорость в 36 километров в час на поле. На недавнем Евро-2024 спортсмен разогнался до 36.5 километров в час.
Был предназначен для «Реала»Мыльная опера с переходом Килиана в стан «галактикос» началась еще, когда спортсмену было всего 13 лет. Тогда он мог поступить в мадридскую академию, но родители решили по-другому. В качестве молодой звезды игрок ежегодно привлекал скаутов «Реала», но эта история завершилась только в 2024 году.
Поза при праздновании гола выбрана не просто такВы же видели, как Мбаппе складывает руки на груди, после забитого мяча? Это движение спортсмен позаимствовал у младшего брата Итана. Тот так праздновал победы над Килианом в FIFA.
Мбаппе пожертвовал призовые с Чемпионата мираПосле Чемпионата мира в России все заработанные на турнире деньги Мбаппе пожертвовал нуждающимся. Вообще, так он поступает со всеми деньгами, которые заработал со сборной.
Вошел в поп-культуру.Килиан Мбаппе упоминается в песне французского исполнителя «Vegedrem» - «Ramenez la coupe à la maison».
Мог играть за три сборныеВсе потому, что его папа – камерунец, мама имеет алжирские корни, а родился Мбаппе в Париже. Но такой талантливый игрок выбрал самую сильную из представленных команд и точно об этом не жалеет.

* ЛГТБТ — запрещенная организация на территории РФ.

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