Биография Криштиану Роналду: карьера и личная жизнь футболиста

Его карьера — основная часть биографии. В 2001 году состоялся дебют Роналду в основе «Спортинга». Тогда еще 16-летний юноша вышел на поле во втором тайме товарищеского матча и сразу же отметился голом. Спустя год в копилке Криштиану появился и первый трофей — Суперкубок Португалии. На то, чтобы зарекомендовать себя футболисту хватило всего года в португальской команде на взрослом уровне. За этот год спортсмен провел 31 игру забил 5 голов, сделал шесть результативных передач. Несмотря на то, что будущий Роналду посмеялся бы над такой статистикой, для дебютанта взрослого футбола это было очень круто — футболиста приметил сам сэр Алекс Фергюсон, и Роналду уехал покорять Англию в «Манчестер Юнайтед». А «Спортинг» получил 15 млн евро.