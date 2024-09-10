Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биография Криштиану Роналду: карьера и личная жизнь футболиста

Криштиану Роналду — кумир миллионов. Популярность этого футболиста не сравнится с тем, что было у Дэвида Бэкхэма, Роналдиньо, Зидана и других звезд прошлого. Даже на закате карьеры в Саудовской Аравии КриРо умудряется ставить рекорды результативности для футболиста (и это в 39 лет!).

Дмитрий Калининский
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В этой статье мы подробно разберем, как спортсмену удалось достичь практически всех высот, а ключ к этому — биография Криштиану Роналду.

Основная информация о Криштиану Роналду

Наверное, в мире очень мало людей, которые ничего не слышали о Криштиану. Тем не менее, сначала представим общую информацию о футбольной легенде.

ИмяКриштиану Роналду душ Сантуш Авейру
Дата рождения5 февраля 1985 года
Место рожденияФуншал, Португалия
ГражданствоПортугалия
Род деятельностиФутболист
Карьера2002 – 2003 – «Спортинг»,2003 – 2009 – «Манчестер Юнайтед»,2009 – 2018 – «Реал Мадрид»,2018 – 2021 – «Ювентус»,2021 – 2022 – «Манчестер Юнайтед»,2023 – н. в. – «Аль-Наср».В сборной Португалии выступает с 2003-го года.
Количество забитых голов901 (во всех турнирах по состоянию на 09.09.2024)

Фото Криштиану Роналду

Роналду для многих является примером профессионала с большой буквы. Его голы восхищают многих, дважды входили в состав призеров премии Пушкаша (номинация за самый красивый гол). Кроме того, спортсмену удается держать себя в отличной физической форме, что помогает оставаться на высоком уровне футбола даже на пороге своего 40-летия.

Криштиану Роналду с сыном позируют в спортзале.
Криштиану Роналду с сыном демонстрируют форму в спортзале. Источник: Соцсети

Детство и юность Криштиану Роналду

Роналду родился в портовом городе на острове Мадейра. Его родители были далеки от богатого образа жизни, который сейчас может позволить себе футболист. Отец работал менеджером в местном футбольном клубе, а мать была поваром и уборщицей.

В детстве Роналду делил комнату со своим братом и сестрами: Эльмой, Лилианой и Угу. Родители отдавали все силы, чтобы обеспечить маленького Криштиану и других детей, но это было непросто. Как вспоминает сам футболист, отец часто приходил домой пьяным.

Вряд-ли Роналду вообще стал бы футболистом, если бы его отец не работал в футбольном клубе. Именно он подарил КриРо первый мяч. И несмотря на то, что мать видела в юном португальце музыканта, в шесть лет он поступил в академию ФК «Андоринья». Упорные тренировки в юном возрасте сразу выделяли его на фоне сверстников.

В десятилетнем возрасте Роналду перебрался в «Насьональ». В новой команде Криштиану часто играл с более взрослыми ребятами — это помогло в развитии футбольных навыков. Здесь он поиграл в течение двух лет, после чего его заметили скауты лиссабонского «Спортинга». В одну из лучших команд Португалии Криштиану попал благодаря удачному просмотру, приобрели его за 22,5 тысячи евро.

Несмотря на трудности, Роналду упорно тренировался, почти все свободное время проводил в зале, уроки делал по ночам. Упорство было вознаграждено: Криштиану стал единственным воспитанником «Спортинга», за один год сыгравшим за все составы «львов» (до 16 лет, до 17 лет, до 18 лет, дубль и основу).

Начало карьеры Криштиану Роналду: первые шаги в большом спорте

Его карьера — основная часть биографии. В 2001 году состоялся дебют Роналду в основе «Спортинга». Тогда еще 16-летний юноша вышел на поле во втором тайме товарищеского матча и сразу же отметился голом. Спустя год в копилке Криштиану появился и первый трофей — Суперкубок Португалии. На то, чтобы зарекомендовать себя футболисту хватило всего года в португальской команде на взрослом уровне. За этот год спортсмен провел 31 игру забил 5 голов, сделал шесть результативных передач. Несмотря на то, что будущий Роналду посмеялся бы над такой статистикой, для дебютанта взрослого футбола это было очень круто — футболиста приметил сам сэр Алекс Фергюсон, и Роналду уехал покорять Англию в «Манчестер Юнайтед». А «Спортинг» получил 15 млн евро.

Роналду - легендарный седьмой номер «Манчестер Юнайтед»
Роналду - легендарный седьмой номер «Манчестер Юнайтед»Источник: AP 2023

В «Манчестере» Роналду и стал тем, кем его все знают — суперзвездой. Именно тут КриРо получил первый «Золотой мяч» (в 2008 году), здесь же — первая победа в Лиге чемпионов. За шесть лет в команде Роналду три раза стал победителем АПЛ, в свой лучший год забил 42 гола, все в том же 2008 году. После этого футболисту стало тесно на Туманном Альбионе, поэтому он перешел в «Реал Мадрид». Испанский гранд согласился выплатить за португальца огромные деньги — 80 млн фунтов стерлингов.

Время в Испании — лучшее в карьере Роналду. За мадридцев португалец играл на протяжении 9-ти лет, был настоящим бомбардиром и бил всевозможные рекорды результативности. Здесь он получил в свою копилку еще четыре «Золотых мяча» и устроил великую гонку с Лионелем Месси, выступавшим за «Барселону» в споре за звание лучшего игрока всех времен. 311 голов за этот период, просто невероятный результат, как и четыре кубка Лиги чемпионов.

После «Реала» были три хороших года в «Ювентусе». Туринцы заплатили за уже немолодого игрока 117 млн евро — это дороже, чем его брал «Реал» в 2009! И «Ювентус» не прогадал. Пусть Роналду блистал уже не так ярко, но все помог выиграть команде два чемпионства, кубок и суперкубок страны. После этого было недолгое воссоединение с «Манчестер Юнайтед», где уже не удалось выиграть ни одного трофея. Но карьера КриРо не остановилась, и он продолжил радовать своих фанатов, забивая за «Аль Наср» в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду в форме саудовского клуба «Аль-Наср»
Роналду в матче за «Аль-Наср»Источник: Reuters

Личная жизнь Криштиану Роналду

За годы карьеры у Криштиану Роналду было немало поклонниц, в число которых попала и известная модель из России Ирина Шейк. Однако сейчас Роналду воспитывает пятерых детей с испанской моделью Джорджиной Родригес.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес на мероприятии.
Криштиану Роналду и Джорджина РодригесИсточник: AP 2023

Семья

С Джорджиной Роналду познакомился в 2016 году. Произошло это в магазине «Gucci», где она работала продавцом. Спустя год у пары родилась девочка, которую назвали Алана Мартина. Отношения оказались крепкими, в 2022 году на свет появился еще один ребенок — Белла Эмеральда. Однако, не обошлось и без трагедии, вместе с Беллой на свет появился еще мальчик, но он скончался после родов.

Остальные дети Роналду были выношены суррогатными матерями. Первый ребенок появился в 2010 году — Криштиану Роналду-младший. Еще через семь лет на свет появились близняшки Мэтью и Ева.

Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес и детьми.
Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес и детьми.Источник: Соцсети

Увлечения и хобби

Конечно же Криштиану живет футболом, но в его жизни есть место и другим отраслям. Одно из его хобби переросло в успешный бизнес — бренд парфюмерии для мужчин, мужской и детской одежды «CR7» приносит футболисту ежегодно в районе 10 млн евро.

Кроме того, Роналду является успешным инвестором. Футболист владеет отелями в Лиссабоне, Фуншале, а также в Монте-Карло, вложился в строительную фирму «Pestana Hotel Group» и в создание игры для смартфонов.

Как истинный футболист первой величины Роналду любит коллекционировать дорогие авто. Он обладает эксклюзивными моделями Ferrari GTB 599, Bugatti Chiron Lamborghini Aventador, Maserati Gran Cabrio, а всего в его гараже «ютится» порядка 20 машин премиум-класса.

С большой силой Роналду не забывает и о большой ответственности, регулярно отдавая деньги на благотворительность. Криштиану является послом «Юнисеф» и перечислил нуждающимся более 10 млн евро. В 2011 году футболист продал свою «Золотую бутсу», а деньги (1,2 млн фунтов) пожертвовал на строительство школы в Газе. Спустя два года спортсмен повторил хороший жест уже с «Золотым мячом».

Роналду очень любит «Бинго». Кто бы мог подумать! Это хобби появилось у спортсмена в момент его выступления в Англии. И с тех пор в семейном кругу Роналду часто проводит время таким образом. К другим бытовым хобби футболиста относятся рыбалка и уход за домом.

Достижения вне футбола

По данным Forbes нефутбольные доходы Роналду достигают порядка 60 миллионов евро в год. Это реклама и инвестиции. Его аккаунт в Instagram (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) является самым популярным в мире, там более 600 млн подписчиков. Другие соцсети Криштиану также просматривают сотни миллионов человек (в X у КриРо, к примеру, 150 млн подписчиков. Кроме того, Роналду является победителем нескольких турниров по покеру, регулярно играет в интернете и собирается за столом с друзьями.

Награды и достижения

В активе Криштиану Роналду 35 трофеев, которые он выиграл на клубном уровне и со сборной Португалии. О самых крупных победах спортсмена расскажем ниже.

Суперкубок Португалии

Первый трофей для Роналду, наверное, не самый значимый по статусу, к тому же сам футболист не принял участие в игре и просидел на замене весь матч. Тем не менее, это первый и пока единственный титул, который португалец взял у себя на родине.

Десять трофеев в составе «Манчестер Юнайтед»

За шесть лет в команде КриРо трижды выиграл АПЛ, два раза брал с командой кубок лиги, Суперкубок и по разу побеждал в Кубке Англии, Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира. В это время он дважды признавался игроком сезона в АПЛ, а в 2008 году сразу стал лучшим бомбардиром как Лиги чемпионов, так и английской лиги. То есть внес огромный вклад в успехи «МЮ» того периода.

Шестнадцать титулов в Испании

Самый титульный период у португальца, конечно же, был в составе «галактикос». В Мадриде Роналду дважды выигрывал Ла Лигу (высшую лигу Испании), два раза побеждал в Кубке страны и Суперкубке. «Реал» при непосредственном участии Криштиану четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов, при этом сам КриРо шесть раз становился лучшим бомбардиром турнира именно в футболке «сливочных». Еще в перечень трофеев португальца в Испании добавились три Суперкубка Европы, и три победы в Клубном чемпионате мира.

Пять трофеев в Италии

В «Ювентусе» за три года Роналду стал победителем Серии А (дважды), выиграл Кубок страны и дважды — Суперкубок.

Криштиану Роналду с матерью после победы в чемпионате Италии.
Роналду с матерью после победы в чемпионате Италии.Источник: AP 2023

Победитель арабского Кубка чемпионов

Выступая за «Аль-Наср» Роналду также не может оставаться без достижений и заработка титулов. В 2023 году команда Криштиану в финальной игре турнира победила «Аль-Хиляль». Сам португалец был главной фигурой на поле и забил оба мяча своей команды.

Трофеи в сборной

Для Португалии Роналду навсегда останется идолом. Именно с ним связаны единственные титулы команды на международной арене. В 2016-м году команда Роналду смогла выиграть Чемпионат Европы, обыграв в финале Францию со счетом 1:0. Спустя два года эта Франция снесла всех на своем пути во время Чемпионата мира в России, но против португальцев ничего сделать не смогла. Для самого Роналду финал Евро был омрачен травмой в самом начале игры, что не умаляет его заслуг на пути к финалу, и лидерских качеств.

Криштиану Роналду - победитель чемпионата Европы-2016.
Криштиану Роналду - победитель чемпионата Европы-2016.Источник: РИА "Новости"

Сам же Роналду в 2018 году также не остался без трофея со сборной. Португалия стала лучшей в Лиге наций. Кубок разыгрывался в формате «финала четырех», в главном матче которого португальцы оказались сильнее Нидерландов.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча»

Успехи с командами приводили Роналду к личным наградам, в том числе к самой главной для футболистов. Первый «Золотой мяч Роналду выиграл еще в составе “Манчестер Юнайтед” в 2008 году. Остальные мячи были получены в составе “Реала — в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Четырехкратный обладатель «Золотой бутсы»

«Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов по итогам сезона. Неудивительно, что Роналду брал ее несколько раз — в 2008, 2011, 2014 и 2015 годах.

Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша

Эта награда ежегодно вручается автору самого красивого гола в сезоне. В 2009 году Роналду удался потрясающий удар с дальней дистанции в матче «Манчестер Юнайтед» — «Порту». Этот гол позволил «манкунианцам» выйти в полуфинал Лиги чемпионов того сезона.

Игрок сезона английской Премьер-лиги

Феерия Роналду в АПЛ не прошла незамеченной. Два года подряд (2007, 2008) Криштиану признавали лучшим в лиге.

Четырехкратный лучший игрок чемпионата Испании

Иначе говоря, Приз Ди Стефано. Эту награду Роналду получал в 2012, 2013, 2014 и 2016 годах.

Футболист года в Португалии

В Португалии премия разделена на две части. Приз «Футболист года» вручается человеку, выступающему в чемпионате страны. А вот отдельная номинация «Лучший португальский футболист за границей» стала достоянием Криштиану Роналду. Он выигрывал ее 10 раз в период с 2007 по 2018 годы.

Криштиану Роналду сегодня: последние новости об игроке

Сейчас Роналду уже суперветеран по футбольным меркам и заслужил в свои 39 лет зарабатывать в не самом сильном чемпионате. Но даже выступая за «Аль-Наср» Криштиану умудрился стать лучшим бомбардиром в мире по итогам 2023 года. Он забил 53 гола в 58 матчах за клуб и сборную.

Да, Роналду все еще выступает за Португалию, хоть уже и далек от своей лучшей формы, что уже показал завершившийся в Германии этим летом чемпионат Европы. В ⅛ финала португальцы прошли по пенальти Словению, но тот же фокус уже не прошел в игре против французов. Тем не менее, Криштиану еще не думает заканчивать карьеру!

О том, что эпоха великого португальца уходит говорит и тот факт, что в этом году впервые за 21 год в числе номинантов на «Золотой мяч» нет ни его, ни его главного футбольного конкурента — Лионеля Месси. А ведь долгое время эти двое никого не подпускали к заветному трофею.

Недавно стартовал третий сезон Роналду в составе «Аль-Насра». В двух играх лиги бомбардир сумел отличиться дважды, по разу против «Аль-Раэда» и «Аль-Фейхи». Команда португальца сейчас занимает пятое место в чемпионате. Даже в своем возрасте как игрок Криштиану имеет большую ценность. Тот же «Transfermarkt» оценивает футболиста в 15 млн евро. Не каждый футболист стоит таких денег даже на пике карьеры.

Интересные факты о Криштиану Роналду

Подборка интересных фактов, которая заставит вас посмотреть на Роналду немного под другим углом.

Второе имя Криштиану получил в честь президента
Именно так. Криштиану назвали Роналду в честь президента США Рональда Рейгана. Все потому, что отец футболиста являлся его поклонником.
Роналду исключили из школы
Произошло это, когда юному футболисту было 14. Он был настолько импульсивным, что бросил стул в преподавателя.
Тренировался с утяжелителями
Все для того, чтобы стать быстрее, чем остальные спортсмены. Утяжелители на ногах сковывали движение, но дали нужное развитие.
В детстве у Роналду были проблемы с сердцем.
Чтобы вылечить футболиста ему в 15 лет потребовалась операция. Она прошла успешно.
Роналду болел за принципиальных соперников своего клуба.
Криштиану является воспитанником «Спортинга». Несмотря на это в детстве он болел за «Бенфику».
Традиционный для Роналду номер был выбран не им.
Это сейчас цифра «7» - визитная карточка спортсмена. Но могло быть все иначе. В «Манчестер Юнайтед» Роналду просил № 28, но тренер решил дополнительно мотивировать игрока и дал ему «семерку». 
Раньше Роналду часто симулировал на поле
В начале карьеры футболиста регулярно за это критиковали.
У Роналду есть восковой двойник   
 В 2010 году в музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Роналду.