Биография Криштиану Роналду: карьера и личная жизнь футболиста

В этой статье мы подробно разберем, как спортсмену удалось достичь практически всех высот, а ключ к этому — биография Криштиану Роналду.
Основная информация о Криштиану Роналду
Наверное, в мире очень мало людей, которые ничего не слышали о Криштиану. Тем не менее, сначала представим общую информацию о футбольной легенде.
|Имя
|Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру
|Дата рождения
|5 февраля 1985 года
|Место рождения
|Фуншал, Португалия
|Гражданство
|Португалия
|Род деятельности
|Футболист
|Карьера
|2002 – 2003 – «Спортинг»,2003 – 2009 – «Манчестер Юнайтед»,2009 – 2018 – «Реал Мадрид»,2018 – 2021 – «Ювентус»,2021 – 2022 – «Манчестер Юнайтед»,2023 – н. в. – «Аль-Наср».В сборной Португалии выступает с 2003-го года.
|Количество забитых голов
|901 (во всех турнирах по состоянию на 09.09.2024)
Фото Криштиану Роналду
Роналду для многих является примером профессионала с большой буквы. Его голы восхищают многих, дважды входили в состав призеров премии Пушкаша (номинация за самый красивый гол). Кроме того, спортсмену удается держать себя в отличной физической форме, что помогает оставаться на высоком уровне футбола даже на пороге своего 40-летия.
Детство и юность Криштиану Роналду
Роналду родился в портовом городе на острове Мадейра. Его родители были далеки от богатого образа жизни, который сейчас может позволить себе футболист. Отец работал менеджером в местном футбольном клубе, а мать была поваром и уборщицей.
В детстве Роналду делил комнату со своим братом и сестрами: Эльмой, Лилианой и Угу. Родители отдавали все силы, чтобы обеспечить маленького Криштиану и других детей, но это было непросто. Как вспоминает сам футболист, отец часто приходил домой пьяным.
Вряд-ли Роналду вообще стал бы футболистом, если бы его отец не работал в футбольном клубе. Именно он подарил КриРо первый мяч. И несмотря на то, что мать видела в юном португальце музыканта, в шесть лет он поступил в академию ФК «Андоринья». Упорные тренировки в юном возрасте сразу выделяли его на фоне сверстников.
В десятилетнем возрасте Роналду перебрался в «Насьональ». В новой команде Криштиану часто играл с более взрослыми ребятами — это помогло в развитии футбольных навыков. Здесь он поиграл в течение двух лет, после чего его заметили скауты лиссабонского «Спортинга». В одну из лучших команд Португалии Криштиану попал благодаря удачному просмотру, приобрели его за 22,5 тысячи евро.
Несмотря на трудности, Роналду упорно тренировался, почти все свободное время проводил в зале, уроки делал по ночам. Упорство было вознаграждено: Криштиану стал единственным воспитанником «Спортинга», за один год сыгравшим за все составы «львов» (до 16 лет, до 17 лет, до 18 лет, дубль и основу).
Начало карьеры Криштиану Роналду: первые шаги в большом спорте
Его карьера — основная часть биографии. В 2001 году состоялся дебют Роналду в основе «Спортинга». Тогда еще 16-летний юноша вышел на поле во втором тайме товарищеского матча и сразу же отметился голом. Спустя год в копилке Криштиану появился и первый трофей — Суперкубок Португалии. На то, чтобы зарекомендовать себя футболисту хватило всего года в португальской команде на взрослом уровне. За этот год спортсмен провел 31 игру забил 5 голов, сделал шесть результативных передач. Несмотря на то, что будущий Роналду посмеялся бы над такой статистикой, для дебютанта взрослого футбола это было очень круто — футболиста приметил сам сэр Алекс Фергюсон, и Роналду уехал покорять Англию в «Манчестер Юнайтед». А «Спортинг» получил 15 млн евро.
В «Манчестере» Роналду и стал тем, кем его все знают — суперзвездой. Именно тут КриРо получил первый «Золотой мяч» (в 2008 году), здесь же — первая победа в Лиге чемпионов. За шесть лет в команде Роналду три раза стал победителем АПЛ, в свой лучший год забил 42 гола, все в том же 2008 году. После этого футболисту стало тесно на Туманном Альбионе, поэтому он перешел в «Реал Мадрид». Испанский гранд согласился выплатить за португальца огромные деньги — 80 млн фунтов стерлингов.
Время в Испании — лучшее в карьере Роналду. За мадридцев португалец играл на протяжении 9-ти лет, был настоящим бомбардиром и бил всевозможные рекорды результативности. Здесь он получил в свою копилку еще четыре «Золотых мяча» и устроил великую гонку с Лионелем Месси, выступавшим за «Барселону» в споре за звание лучшего игрока всех времен. 311 голов за этот период, просто невероятный результат, как и четыре кубка Лиги чемпионов.
После «Реала» были три хороших года в «Ювентусе». Туринцы заплатили за уже немолодого игрока 117 млн евро — это дороже, чем его брал «Реал» в 2009! И «Ювентус» не прогадал. Пусть Роналду блистал уже не так ярко, но все помог выиграть команде два чемпионства, кубок и суперкубок страны. После этого было недолгое воссоединение с «Манчестер Юнайтед», где уже не удалось выиграть ни одного трофея. Но карьера КриРо не остановилась, и он продолжил радовать своих фанатов, забивая за «Аль Наср» в Саудовской Аравии.
Личная жизнь Криштиану Роналду
За годы карьеры у Криштиану Роналду было немало поклонниц, в число которых попала и известная модель из России Ирина Шейк. Однако сейчас Роналду воспитывает пятерых детей с испанской моделью Джорджиной Родригес.
Семья
С Джорджиной Роналду познакомился в 2016 году. Произошло это в магазине «Gucci», где она работала продавцом. Спустя год у пары родилась девочка, которую назвали Алана Мартина. Отношения оказались крепкими, в 2022 году на свет появился еще один ребенок — Белла Эмеральда. Однако, не обошлось и без трагедии, вместе с Беллой на свет появился еще мальчик, но он скончался после родов.
Остальные дети Роналду были выношены суррогатными матерями. Первый ребенок появился в 2010 году — Криштиану Роналду-младший. Еще через семь лет на свет появились близняшки Мэтью и Ева.
Увлечения и хобби
Конечно же Криштиану живет футболом, но в его жизни есть место и другим отраслям. Одно из его хобби переросло в успешный бизнес — бренд парфюмерии для мужчин, мужской и детской одежды «CR7» приносит футболисту ежегодно в районе 10 млн евро.
Кроме того, Роналду является успешным инвестором. Футболист владеет отелями в Лиссабоне, Фуншале, а также в Монте-Карло, вложился в строительную фирму «Pestana Hotel Group» и в создание игры для смартфонов.
Как истинный футболист первой величины Роналду любит коллекционировать дорогие авто. Он обладает эксклюзивными моделями Ferrari GTB 599, Bugatti Chiron Lamborghini Aventador, Maserati Gran Cabrio, а всего в его гараже «ютится» порядка 20 машин премиум-класса.
С большой силой Роналду не забывает и о большой ответственности, регулярно отдавая деньги на благотворительность. Криштиану является послом «Юнисеф» и перечислил нуждающимся более 10 млн евро. В 2011 году футболист продал свою «Золотую бутсу», а деньги (1,2 млн фунтов) пожертвовал на строительство школы в Газе. Спустя два года спортсмен повторил хороший жест уже с «Золотым мячом».
Роналду очень любит «Бинго». Кто бы мог подумать! Это хобби появилось у спортсмена в момент его выступления в Англии. И с тех пор в семейном кругу Роналду часто проводит время таким образом. К другим бытовым хобби футболиста относятся рыбалка и уход за домом.
Достижения вне футбола
По данным Forbes нефутбольные доходы Роналду достигают порядка 60 миллионов евро в год. Это реклама и инвестиции. Его аккаунт в Instagram (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) является самым популярным в мире, там более 600 млн подписчиков. Другие соцсети Криштиану также просматривают сотни миллионов человек (в X у КриРо, к примеру, 150 млн подписчиков. Кроме того, Роналду является победителем нескольких турниров по покеру, регулярно играет в интернете и собирается за столом с друзьями.
Награды и достижения
В активе Криштиану Роналду 35 трофеев, которые он выиграл на клубном уровне и со сборной Португалии. О самых крупных победах спортсмена расскажем ниже.
Суперкубок Португалии
Первый трофей для Роналду, наверное, не самый значимый по статусу, к тому же сам футболист не принял участие в игре и просидел на замене весь матч. Тем не менее, это первый и пока единственный титул, который португалец взял у себя на родине.
Десять трофеев в составе «Манчестер Юнайтед»
За шесть лет в команде КриРо трижды выиграл АПЛ, два раза брал с командой кубок лиги, Суперкубок и по разу побеждал в Кубке Англии, Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира. В это время он дважды признавался игроком сезона в АПЛ, а в 2008 году сразу стал лучшим бомбардиром как Лиги чемпионов, так и английской лиги. То есть внес огромный вклад в успехи «МЮ» того периода.
Шестнадцать титулов в Испании
Самый титульный период у португальца, конечно же, был в составе «галактикос». В Мадриде Роналду дважды выигрывал Ла Лигу (высшую лигу Испании), два раза побеждал в Кубке страны и Суперкубке. «Реал» при непосредственном участии Криштиану четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов, при этом сам КриРо шесть раз становился лучшим бомбардиром турнира именно в футболке «сливочных». Еще в перечень трофеев португальца в Испании добавились три Суперкубка Европы, и три победы в Клубном чемпионате мира.
Пять трофеев в Италии
В «Ювентусе» за три года Роналду стал победителем Серии А (дважды), выиграл Кубок страны и дважды — Суперкубок.
Победитель арабского Кубка чемпионов
Выступая за «Аль-Наср» Роналду также не может оставаться без достижений и заработка титулов. В 2023 году команда Криштиану в финальной игре турнира победила «Аль-Хиляль». Сам португалец был главной фигурой на поле и забил оба мяча своей команды.
Трофеи в сборной
Для Португалии Роналду навсегда останется идолом. Именно с ним связаны единственные титулы команды на международной арене. В 2016-м году команда Роналду смогла выиграть Чемпионат Европы, обыграв в финале Францию со счетом 1:0. Спустя два года эта Франция снесла всех на своем пути во время Чемпионата мира в России, но против португальцев ничего сделать не смогла. Для самого Роналду финал Евро был омрачен травмой в самом начале игры, что не умаляет его заслуг на пути к финалу, и лидерских качеств.
Сам же Роналду в 2018 году также не остался без трофея со сборной. Португалия стала лучшей в Лиге наций. Кубок разыгрывался в формате «финала четырех», в главном матче которого португальцы оказались сильнее Нидерландов.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча»
Успехи с командами приводили Роналду к личным наградам, в том числе к самой главной для футболистов. Первый «Золотой мяч Роналду выиграл еще в составе “Манчестер Юнайтед” в 2008 году. Остальные мячи были получены в составе “Реала — в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.
Четырехкратный обладатель «Золотой бутсы»
«Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов по итогам сезона. Неудивительно, что Роналду брал ее несколько раз — в 2008, 2011, 2014 и 2015 годах.
Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша
Эта награда ежегодно вручается автору самого красивого гола в сезоне. В 2009 году Роналду удался потрясающий удар с дальней дистанции в матче «Манчестер Юнайтед» — «Порту». Этот гол позволил «манкунианцам» выйти в полуфинал Лиги чемпионов того сезона.
Игрок сезона английской Премьер-лиги
Феерия Роналду в АПЛ не прошла незамеченной. Два года подряд (2007, 2008) Криштиану признавали лучшим в лиге.
Четырехкратный лучший игрок чемпионата Испании
Иначе говоря, Приз Ди Стефано. Эту награду Роналду получал в 2012, 2013, 2014 и 2016 годах.
Футболист года в Португалии
В Португалии премия разделена на две части. Приз «Футболист года» вручается человеку, выступающему в чемпионате страны. А вот отдельная номинация «Лучший португальский футболист за границей» стала достоянием Криштиану Роналду. Он выигрывал ее 10 раз в период с 2007 по 2018 годы.
Криштиану Роналду сегодня: последние новости об игроке
Сейчас Роналду уже суперветеран по футбольным меркам и заслужил в свои 39 лет зарабатывать в не самом сильном чемпионате. Но даже выступая за «Аль-Наср» Криштиану умудрился стать лучшим бомбардиром в мире по итогам 2023 года. Он забил 53 гола в 58 матчах за клуб и сборную.
Да, Роналду все еще выступает за Португалию, хоть уже и далек от своей лучшей формы, что уже показал завершившийся в Германии этим летом чемпионат Европы. В ⅛ финала португальцы прошли по пенальти Словению, но тот же фокус уже не прошел в игре против французов. Тем не менее, Криштиану еще не думает заканчивать карьеру!
О том, что эпоха великого португальца уходит говорит и тот факт, что в этом году впервые за 21 год в числе номинантов на «Золотой мяч» нет ни его, ни его главного футбольного конкурента — Лионеля Месси. А ведь долгое время эти двое никого не подпускали к заветному трофею.
Недавно стартовал третий сезон Роналду в составе «Аль-Насра». В двух играх лиги бомбардир сумел отличиться дважды, по разу против «Аль-Раэда» и «Аль-Фейхи». Команда португальца сейчас занимает пятое место в чемпионате. Даже в своем возрасте как игрок Криштиану имеет большую ценность. Тот же «Transfermarkt» оценивает футболиста в 15 млн евро. Не каждый футболист стоит таких денег даже на пике карьеры.
Интересные факты о Криштиану Роналду
Подборка интересных фактов, которая заставит вас посмотреть на Роналду немного под другим углом.
|Второе имя Криштиану получил в честь президента
|Именно так. Криштиану назвали Роналду в честь президента США Рональда Рейгана. Все потому, что отец футболиста являлся его поклонником.
|Роналду исключили из школы
|Произошло это, когда юному футболисту было 14. Он был настолько импульсивным, что бросил стул в преподавателя.
|Тренировался с утяжелителями
|Все для того, чтобы стать быстрее, чем остальные спортсмены. Утяжелители на ногах сковывали движение, но дали нужное развитие.
|В детстве у Роналду были проблемы с сердцем.
|Чтобы вылечить футболиста ему в 15 лет потребовалась операция. Она прошла успешно.
|Роналду болел за принципиальных соперников своего клуба.
|Криштиану является воспитанником «Спортинга». Несмотря на это в детстве он болел за «Бенфику».
|Традиционный для Роналду номер был выбран не им.
|Это сейчас цифра «7» - визитная карточка спортсмена. Но могло быть все иначе. В «Манчестер Юнайтед» Роналду просил № 28, но тренер решил дополнительно мотивировать игрока и дал ему «семерку».
|Раньше Роналду часто симулировал на поле
|В начале карьеры футболиста регулярно за это критиковали.
|У Роналду есть восковой двойник
| В 2010 году в музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Роналду.