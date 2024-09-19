Биография Лионеля Месси: карьера и личная жизнь футболиста

Сегодня мы окунемся в биографию Месси и посмотрим, каким путем этот юркий аргентинец пришел к мировому величию.
Основная информация о Лионеле Месси
Для начала уместим карьеру легенды в сухие факты.
|Имя
|Лионель Андрес Месси Куччиттини
|Дата рождения
|24 июня 1987 года
|Место рождения
|Росарио, Аргентина
|Гражданство
|Аргентина
|Род деятельности
|Футболист
|Карьера
|2003 – 2021 – «Барселона» (Испания), 2021 – 2023 – «ПСЖ» (Франция), 2023 – н. в. – «Интер Майами» (США).
|Количество голов
|838 (по состоянию на 12 сентября 2024 года)
Фото Лионеля Месси
Поскольку Месси — икона для большинства болельщиков, видеть его в футболке своей любимой команды дорогого стоит. Повезло в этом фанатам всего лишь трех клубов. К слову, на презентации аргентинца в «Интер Майями» присутствовало 18 тысяч человек! Важные моменты биографии Месси в фото представим ниже: Золотые мячи, Кубок мира, Кубки Лиги чемпионов — все тут.
Детство и юность Лионеля Месси
Аргентинский волшебник родился в 1987 году в Росарио, одном из крупнейших городов страны. Отец Месси работал на обычном сталелитейном заводе, а мама была уборщицей. Кроме Лео в семье росли также его братья Родриго и Матиас, а также сестра Мария Соль.
Поскольку отец и мать много работали, воспитанием Месси во многом занималась его бабушка. Именно она отвезла малыша Лео на просмотр в первую футбольную команду в пятилетнем возрасте и убедила его родителей, что футболиста ждет большое будущее. В любительской команде «Грандоли» Месси отыграл два года, после чего перешел в академию «Ньюэллз Олд Бойз».
Когда Месси было 11 лет у него обнаружили проблемы с гормоном роста. Мальчик рисковал остаться неполноценным на всю оставшуюся жизнь, а о карьере футболиста и вовсе можно было забыть. В клубе Месси не смогли взять на себя лечение спортсмена, родители также не могли позволить себе ежемесячную трату в 900 тысяч долларов. Спасение, как многие знают, пришло из Испании. Лео отправился на просмотр в «Барселону», где впечатлил своей игрой тренеров. Дебют Месси в молодежной команде сине-гранатовых получился успешным — в первом матче игрок оформил покер. Сразу стало понятно, что состав испанского гранда пополнила будущая суперзвезда, что Месси доказал спустя несколько лет.
Начало карьеры Месси: первые шаги в большом спорте
Начало профессиональной карьеры в биографии Месси отсчитывается с 2004 года. Тогда игрок дебютировал официальном матче за основу «Барселоны», соперником стал «Эспаньол». Первый гол на профессиональном уровне пришлось подождать до 2005 года. В возрасте 17 лет 10 месяцев и 10 дней Лионель поразил ворота «Альбасете», установив рекорд и став самым молодым игроком, отличившимся в чемпионате Испании. Позже достижение перебил игрок «Барселоны» Боян Кркич, а сейчас оно принадлежит другому талантливому юниору «Барсы» — Ламину Ямалю (он забил в 16 лет и 87 дней).
После этого карьера Месси продолжила развиваться, он начал получать индивидуальные награды. В сезоне 2004/2005 аргентинец провел за «Барселону» 7 матчей в чемпионате страны и по одному в кубке и Лиге чемпионов. А в следующем году игровое время выросло — 17 игр в чемпионате, 6 в Лиге чемпионов, 2 в кубке. Результативных действий тоже стало достаточно — 8 голов и 5 голевых передач, но все это цветочки по сравнению с тем, что еще ждало болельщиков «Барселоны». В своем третьем сезоне Месси забил уже 17 раз, а в четвертом набрал 16 голов и 16 ассистов.
Настоящее величие пришло к Лео в сезоне 2008/2009 — 38 голов во всех турнирах, 19 передач. Помогло ли футболисту взросление или смена игрового номера с 19-го на привычную «десятку» не так и важно. Но именно тогда он утвердился в качестве суперзвезды, и если золотой мяч 2008 года ушел Криштиану Роналду, то следующий себе забрал уже Месси, начав длительный спор между двумя гениями за звание лучшего в мире.
Личная жизнь Лионеля Месси
В противовес любовным историям веселых бразильцев вроде Неймара с Робиньо или плейбоя Криштиану Роналду, Месси можно называть однолюбом. Конечно, по молодости аргентинец встречался с моделью и звездой журнала PlayBoy Луисианой Салазар, но с 2008 года он состоит в отношениях с девушкой, которую знает с детства — Антонеллой Рокуццо. Личная жизнь в биографии Месси — действительно личная, какие-то публичные скандалы футболисту не свойственны.
Семья
С Антонеллой Лео познакомился еще когда был ребенком в Росарио. Там он часто играл в футбол с ее братьями. Пара воспитывает трех сыновей: Тиаго, Чиро и Матео. Старший Тиаго родился в 2012 году, Матео — в 2015-м, о том, что семья станет многодетной пара сообщила в 2017 году, родился Чиро в 2018-м. Несмотря на то, что Месси в отношениях с супругой с 2008 года, узаконили они свой союз лишь в 2017 году. Вот уже 8 лет Лео воспитывает детей вместе с женой.
Увлечения и хобби
Тому, чем увлекается Месси всегда найдется место в биографии футболиста. В одном из интервью атакующий игрок признался, что любит совершать покупки в свободное время. Чаще всего — это одежда.
Кроме футбола Месси очень любит теннис, баскетбол и американский футбол. Еще одно увлечение спортсмена — падел. Это разновидность тенниса, в котором корт меньше стандартного, и он огорожен с четырех сторон, игра ведется пара на пару.
Самая любимая еда Лионеля — аргентинская, особенно то, что готовит его мама. А свободное время игрок предпочитает проводить с семьей или за игрой в PlayStation. По истории жизни Лео понятно, что он, скорее всего, не лукавит, когда так говорит. Ведь он никогда не пытался быть медийным.
Достижения вне футбола
Так как Месси давно не испытывает нужды в деньгах, он старается помогать тем, кому в жизни повезло меньше. Лионель является основателем благотворительного фонда, который собирает деньги доя аргентинских детей, которым требуется дорогостоящее лечение.
Во время пандемии коронавируса Лео запустил собственный бренд одежды «The Messi Store», в этот же период футболист не забывал о благотворительности и пожертвовал 1 млн евро медицинским центрам в Аргентине и Барселоне.
Вклад Месси в помощь другим людям не остался незамеченным — с 2010 года спортсмен является послом доброй воли «ЮНИСЕФ», а с 2018 — послом по ответственному туризму ООН.
Лионель вместе с братом открыл и свой ресторан. Он располагается в Барселоне и ждет гостей с 2016 года. В 2017 году футболист стал владельцем и четырехзвездочного отеля в 40 км к югу от главного города в своей испанской жизни.
Награды и достижения футболиста
Биография Лионеля Месси — это огромный список наград и достижений. Футболист поставил множество рекордов, один из которых, наверное, вечный (8 «Золотых мячей»). Этот и другие трофеи мы не обойдем стороной.
Чемпион Испании
Период в Испании и игра за «Барселону» — лучшее, что было у Месси в карьере. Лео причастен к 10 чемпионствам сине-гранатовых. В период с 2008 по 2013 «Барселона» взяла титул четыре раза подряд. Сам Месси в эти годы был на пике своей карьеры, а в сезонах 2011/2012 и 2012/2013 забивал по 50 и 46 мячей в турнире.
Обладатель Кубка Испании
Трофей Месси выигрывал 7 раз. В своем первом победном финале Лео отметился голом в матче против «Атлетика». Во втором в сезоне 2011/2012 — тоже. В сезоне 2014/2015 в финале кубка Месси отметился «дублем». Как ни странно, во всех случаях соперником был «Атлетик». С «Атлетиком» же Месси сыграл и последний выигранный финал кубка. В сезоне 2020/2021 команда басков была бита 4:0, а Лео отличился дважды.
Обладатель Суперкубка Испании
Полувыставочный турнир в составе «Барселоны» аргентинец выигрывал 8 раз. Первый — еще в далеком 2005 году. Но тогда на поле феерили Это’О, Роналдиньо, Жюли и Деку. В 2009 году соперником в двухраундовом противостоянии за кубок стал многострадальный «Атлетик», которому Месси вновь забил дважды. Через год три мяча Лео позволили «Барселоне» обыграть в финале «Севилью». В 2011 году случилось крутое противостояние с «Реалом» — вновь три гола Месси и победа «Барселоны» 5:4 по сумме двух матчей. Также были трофеи в 2006, 2013, 2016 и 2018 годах.
Победитель Лиги чемпионов
Самый престижный в Европе турнир «Барселона» с Месси в составе выигрывала четыре раза. В сезоне 2005/2005, 2008/2009, 2010/2011 и 2014/2015. В финале турнира в 2009 году Лео забил второй мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» и установил окончательный счет в матче. Кроме того, в том сезоне аргентинец стал лучшим бомбардиром турнира. Через год был вновь финал, вновь «МЮ», снова преимущество «Барселоны» в два гола (3:1). Месси — вновь лучший бомбардир турнира и автор гола в финале. Последнюю Лигу Лео выиграл в сезоне 2014/2015. В финале был обыгран «Ювентус» (3:1), а Месси снова выиграл гонку бомбардиров (забил 10 голов, также, как и Роналду с Неймаром).
Обладатель Суперкубка УЕФА
Как победитель Лиги чемпионов, Месси мог выиграть четыре Суперкубка. Получилось взять три — в 2009, 2011 и 2015 годах.
Победитель Клубного чемпионата мира
Аналогично в 2009, 2011 и 2015 годах «Барселона» оказывалась лучшей и на Клубном чемпионате мира. Оно и неудивительно. Редко когда титул брала не европейская команда.
Чемпион Франции
В сезоне 2021/2022 Месси дебютировал в чемпионате Франции в составе «ПСЖ». Расставание с «Барселоной» назревало, команда не могла найти денег на свою звезду. А вариант, устроивший Месси, нашелся только во Франции. Статистика Месси, как и роль в команде, была неоднозначной — 6 мячей и 15 передач. Спустя год ситуация улучшилась — 16 голов и столько же «ассистов», так что вклад во второе чемпионство во Франции был более весомым. А дальше аргентинец и парижане не стали продлевать соглашение.
Обладатель Суперкубка Франции
В 2022 году к победе в чемпионате Месси добавил и Суперкубок страны. В финале турнира «ПСЖ» разгромил «Нант» со счетом 4:0. Лео отметился голом.
Обладатель Кубка Лиг в составе «Интер Майами»
Ежегодный турнир, который проводится между клубами США, Канады и Мексики. В финальном матче кубка «Интер Майами» играл против «Нэшвилла». Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказалась новая команда Месси (10:9).
Олимпийский чемпион
В составе сборной Аргентины Месси выиграл Олимпиаду в 2008 году. Аргентинцы уверенно выиграли групповой этап, набрав 9 очков в 3 играх. В плей-офф команда прошла Нидерланды и Бразилию. В финале победителям противостояла Нигерия, уступившая со счетом 0:1. Гол Аргентины во многом создал Месси, из глубины поля отпасовавший на Анхеля Ди Марию, который забил Нигерии.
Обладатель Кубка Америки
Долгое время медаль Олимпиады была единственной «золотой» для Месси в составе сборной. Кубок Америки Лео выиграл лишь с четвертой попытки в 2021 году, а до этого были три проигранных финала — в 2007, 2015 и 2016 годах. В 2021 году Месси и Ко обыграли в финале Бразилию, а сам Лео стал лучшим бомбардиром турнира. Успех был повторен в этом году, когда в финале Аргентине противостояла Колумбия.
Победитель Финалиссимы 2022
В 2022 году Аргентина была очень сильна. В турнире, в котором встречаются победитель Чемпионата Европы и Копа Америка, команда вышла победителем в противостоянии с Италией. Разгром 3:0 и очередной трофей в копилке Месси, хотя сам волшебник мячей и не забивал.
Чемпион мира 2022
Наверное, главный трофей Месси, поставивший точку в вопросе о том, насколько же он хорош. К турниру в Катаре Лео подошел в статусе суперветерана, которому для полного счастья и высот Марадоны не хватало только Кубка мира. На протяжении всего чемпионата Лео демонстрировал невероятную работоспособность и уверенность в своих силах. Неудачная попытка взять титул многому научила аргентинца в 2014 году. Месси довел свою команду до финала в Катаре, там забил два гола в основное время и реализовал первый одиннадцатиметровый Аргентины. В серии пенальти команда оказалась сильнее Франции и взяла титул. Вряд ли Месси будет защищать титул в 2026 году, но чем черт не шутит?
Обладатель «Золотого мяча»
Месси — рекордсмен по обладанию этим трофеем, самым важным для футболиста. Лео брал статуэтку 8 раз. Когда-то это был «Золотой мяч» ФИФА, когда-то — от журнала «France Football». Последний — в составе «ПСЖ» в 2023 году. А вообще его признавали лучшим во всем мире также в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.
Лучший игрок Чемпионата мира
Эту награду Месси вручали по итогам Чемпионата мира в Бразилии в 2014 году, и турнира в Катаре. Оба раза Аргентина играла в финале, но в Бразилии триумфаторами стали немцы. В Бразилии Месси за семь игр забил 4 гола, в Катаре мячей было 7. Но в обоих турнирах именно Лео был лучшим на поле среди всех игроков.
Игрок года в Аргентине
Учитывая все регалии аргентинца на мировом уровне, неудивительно, что он признавался лучшим и в своей стране. Удивляет другое — в Аргентине Месси становился игроком года 16 раз! Такого не было, наверное, ни в одной другой биографии. И это при том, что в стране хватает талантливых игроков-современников Лионеля — Ди Мария, Агуэро, Тевез. Но на фоне Месси они все блистали не так ярко.
Лучший игрок чемпионата Испании
Приз Ди Стефано Лео получал 7 раз. Самый сильный сезон в Ла Лиге Лионель провел в 2011/2012 годах — тогда по системе «гол + пас» аргентинец набрал сумасшедшие 69 очков (50 голов и 19 передач). По иронии судьбы в этот сезон трофей Ди Стефано Лео обошел. Но в сезонах 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19 никто не нашел игрока лучше, чем Месси.
Лучший бомбардир чемпионата Испании
Трофей Пичичи доставался Месси 8 раз. Лучший результат и был 50 голов в сезоне 2011/2012, еще дважды Лео забивал больше 40 голов за сезон (46 в сезоне 2012/2013, когда стал лучшим бомбардиром и 43 — в сезоне2014/2015, когда приз с 48 голами забрал Роналду). Больше Месси никто не мог забить также в сезонах: 2009/2010, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021).
Обладатель «Золотой бутсы»
Лучшим бомбардиром национальных первенств Лео становился 6 раз — в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 годах.
Рекордсмен сборной Аргентины по количеству игр
Лео продолжает играть за сборную. Сейчас в футболке команды он провел 187 матчей, в которых забил 109 голов.
Рекордсмен по количеству голов за календарный год
В 2012 году Месси снес, казалось, вечный рекорд Герда Мюллера, который забивал 85 мячей за календарный год. Лео улучшил этот показатель на шесть мячей и теперь рекорд принадлежит аргентинцу.
Лионель Месси сегодня: последние новости об игроке
В 37 лет Месси, что называется «пылит» в МЛС за «Интер Майами». Но это не значит, что его биография полностью написана, и футболисту нечего делать. В США аргентинца, как и в любой другой команде, готовы носить на руках. Он радует болельщиков своей команды, даже принес ей титул. На сегодняшний день «Интер» лидирует в чемпионате, а Лионель за 13 игр оформил 24 очка по системе «гол + пас». Красиво.
В сборной по-прежнему не отказываются от своего лучшего игрока не только современности, но и в целом за всю историю. В отборочном турнире Чемпионата мира 2026 Лео провел 5 игр и забил три гола, а Аргентина лидирует в своей группе, имея два очка преимущества перед Колумбией. Сколько и где будет играть Месси, решать только ему. А по всему видно, что своего последнего слова он еще не сказал. Пусть ему уже и не нужно ничего никому говорить и доказывать.
Интересные факты о Лионеле Месси
Если вы вдруг сомневаетесь в том, насколько крут Месси, то посмотрите на эти факты и снимите уже этот вопрос с повестки.
|Рекордсмен Лиги чемпионов по голам в одном матче
|Лионель смог стать первым игроком в истории, который забил пять голов в одной игре Лиги чемпионов. Перфоманс удался в игре с «Байером», которую «Барселона» выиграла со счетом 7:1.
|Лучший бомбардир в истории «Барселоны»
|На счету Месси 672 мяча в сине-гранатовой футболке.
|Король хет-триков
|Лео принадлежат несколько рекордов по хет-трикам: 36 хет-триков в чемпионате Испании, 8 – в Лиге чемпионов, два – в Эль Классико (в противостоянии с мадридским «Реалом».
|Самый титулованный игрок в истории «Барселоны»
|35 трофеев в составе команды. Мощно.
|Самый молодой игрок, забивший 50 голов в Лиге чемпионов
|3 апреля 2012 года Лео забил 50-й мяч в Лиге чемпионов. От нападающего пострадал «Милан».
|Посвящает голы своей бабушке
|Лео часто поднимает обе руки вверх во время празднования гола. Так он обращается к покойной бабушке, которая привела его в футбол.
|Первый контракт на салфетке
|Боссы «Барселоны» очень хотели получить такого талантливого футболиста! Настолько, что первый контракт был оформлен на салфетке.
|Удалился в первом матче за сборную
|Пусть Месси и скромный человек, иногда нервы его подводят. 17 августа 2005 года Лео дебютировал в сборной в матче с Венгрией. Но спустя 47 секунд после выхода на поле игрок получил красную карточку – нервы они такие!
|Месси мог сесть в тюрьму
|А все из-за проблем с налогами. По версии следствия с 2007 по 2009 годы Месси с отцом использовали подставные фирмы, чтобы скрыть доходы от рекламных контрактов. Срока удалось избежать, так как Лео заявил, что не был в курсе махинаций.
|Рекорд – не просто слово
|Месси принадлежит более 40 рекордов Гиннеса. Некоторые из них достаточно странные (количество попаданий на обложку спортивных игр). Тем не менее, это все равно рекорды, которые доказывают величие игрока.