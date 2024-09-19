Биография Лионеля Месси: карьера и личная жизнь футболиста

Рекордсмен Лиги чемпионов по голам в одном матче Лионель смог стать первым игроком в истории, который забил пять голов в одной игре Лиги чемпионов. Перфоманс удался в игре с «Байером», которую «Барселона» выиграла со счетом 7:1.

Лучший бомбардир в истории «Барселоны» На счету Месси 672 мяча в сине-гранатовой футболке.



Король хет-триков

Лео принадлежат несколько рекордов по хет-трикам: 36 хет-триков в чемпионате Испании, 8 – в Лиге чемпионов, два – в Эль Классико (в противостоянии с мадридским «Реалом».



Самый титулованный игрок в истории «Барселоны»

35 трофеев в составе команды. Мощно.



Самый молодой игрок, забивший 50 голов в Лиге чемпионов

3 апреля 2012 года Лео забил 50-й мяч в Лиге чемпионов. От нападающего пострадал «Милан».



Посвящает голы своей бабушке

Лео часто поднимает обе руки вверх во время празднования гола. Так он обращается к покойной бабушке, которая привела его в футбол.



Первый контракт на салфетке

Боссы «Барселоны» очень хотели получить такого талантливого футболиста! Настолько, что первый контракт был оформлен на салфетке.



Удалился в первом матче за сборную

Пусть Месси и скромный человек, иногда нервы его подводят. 17 августа 2005 года Лео дебютировал в сборной в матче с Венгрией. Но спустя 47 секунд после выхода на поле игрок получил красную карточку – нервы они такие!



Месси мог сесть в тюрьму

А все из-за проблем с налогами. По версии следствия с 2007 по 2009 годы Месси с отцом использовали подставные фирмы, чтобы скрыть доходы от рекламных контрактов. Срока удалось избежать, так как Лео заявил, что не был в курсе махинаций.

