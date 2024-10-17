Биография Роналдиньо: карьера и личная жизнь футболиста

По признанию многих современных футболистов, именно этот спортсмен влюбил их в футбол. А все потому, что на поле он мог сделать с мячом все — другим оставалось только смотреть и восхищаться.
Основная информация о Роналдиньо
Жизненный путь спортсмена начался в одной из больниц бразильского Порту-Алегри, где он родился. А вот к чему привели родившегося в 1980 году футболиста его труды во время матчей и тренировок.
|Имя
|Роналду Ди Асис Морейра
|Дата рождения
|21 марта 1980 года
|Место рождения
|Порту-Алегри, Бразилия
|Гражданство
|Бразилия
|Род деятельности
|Футболист
|Карьера
|1998 – 2001 – «Гремио» (Бразилия), 2001 – 2003 – «ПСЖ» (Франция), 2003 – 2008 – «Барселона» (Испания), 2008 – 2011 – «Милан» (Италия), 2011 – 2012 – «Фламенго» (Бразилия), 2012 – 2014 – «Атлетико Минейро» (Бразилия), 2014 – 2015 – «Керетаро» (Мексика), 2015 – «Флуминенсе» (Бразилия).
|Количество забитых голов
|235
Фото Роналдиньо
В биографии Роналдиньо набралось немало «золотых» моментов, которые навсегда запомнят любители футбола, и которые застыли на различных фото. Наверное, самых памятных для футболиста два — это Кубок мира в 2002 году и получение «Золотого мяча» в 2005.
Детство и юность Роналдиньо
Футболист родился в семье работника судоверфи (отец) и медсестры. Кроме того, папа будущего спортсмена подрабатывал на автостоянке футбольного клуба «Гремио» — скорее всего, это повлияло на выбор ребенка стать спортсменом. К сожалению, отец мальчика умер, едва Роналдиньо исполнилось 8 лет.
Кроме самого Роналдиньо в семье были еще два старших ребенка. Интересно, что старший брат футболиста Роберто также играл на профессиональном уровне, и именно с него взял пример будущий лучший игрок мира.
Успехи Роналдиньо попали в СМИ в 1993 году. Тогда его команда «Белу-Оризонти» выиграла матч со счетом 23:0. Все мячи записал на свой счет колдун из Порту-Алегри (одно из прозвищ футболиста). Игрок продолжал расти и в 15 попал в молодежную команду «Гремио». Через три года он подписал профессиональный контракт с основной командой.
Начало карьеры Роналдиньо: первые шаги в большом футболе
Дебют за основу состоялся в 1998 году в Кубке Либертадорес, после этого состоялся дебют и в чемпионате штата Рио-Гранде-ду-Сул. Спустя год его команда уже держала кубок чемпионов штата у себя над головой. На счету подающего надежды Роналдиньо в розыгрыше 1999 года было 15 голов в 14 играх. За юной звездой начали охоту европейские клубы.
Среди тех, кто хотел видеть у себя футболиста были лондонский «Арсенал» и «Лидс Юнайтед». Но этим сделкам не суждено было осуществиться. Ронни еще в 2000 году тайно подписал контракт с «ПСЖ». Сумма трансфера составила более 5 млн долларов, что не понравилось «Гремио». Самого Роналдиньо в последних матчах за клуб даже освистывали болельщики, но выбор был уже сделан.
В Париже Ронни провел два сезона. За это время он смог убедить всех в том, что является звездным игроком. Статистика следующая — 25 голов и 18 голевых передач. Отлично для игрока команды-середняка чемпионата. (А тогда «ПСЖ» был именно таким). В первый сезон выходя на поле со скамейки он забил 13 голов и получил вызов в сборную. Титул чемпиона мира в 22 года на полях Южной Кореи — очень круто для подающего надежды таланта.
Но «ПСЖ», в отличие от сборной, не мог дать Роналдиньо чемпионского настроения. После того, как команда заняла в сезоне 2002/2003 11 место в чемпионате футболист покинул клуб ради самого главного вызова в своей карьере — «Барселоны». Именно там Ронни выиграл чемпионат страны, Лигу чемпионов, взял «Золотой мяч». А главное — продолжал радовать болельщиков удивительными финтами и голами.
После «Барселоны» карьера футболиста резко пошла на спад. Да, он зацепил чемпионство в Италии, брал титулы на внутренней арене в Бразилии. Но именно в составе сине-гранатовых лишь в середине своей футбольной карьеры Роналдиньо был на поле инопланетянином. Иронично, что его инопланетная сказка в «Барсе» закончилась, но сразу после нее внеземной техникой в той же футболке с тем же 10-м номером публику поражал его наследник Лео Месси.
Личная жизнь Роналдиньо
Так вышло, что официально в биографии Роналдиньо жена на сегодняшний день так и не объявилась. Зато есть ребенок, увлечения и очень насыщенная жизнь.
Семья
Матерью сына Роналдиньо является Жанайна Наттиэнелла Виана Мендес. Ребенка Ронни назвал в честь отца — Жуаном Мендешем. Ребенок родился в 2005 году и как подрос тоже начал заниматься футболом. Правда пока что до уровня отца ему очень далеко. Футболист успел поиграть за академию «Барселоны», подписать контракт с «Крузейро». Сейчас, например, числится в составе молодежной команды «Бернли». Но на профессиональном уровне 19-летний фланговый нападающий пока не играл.
Кроме матери своего ребенка были у Роналдиньо и другие возлюбленные. Среди них — модель Александра Парессан и гражданка Румынии Лилиана Чевершан. Встречался бразилец с Присциллой Коэльо и Беатрис Соуза. Самая интересная история, связанная с ними — это разговоры о двойной свадьбе. Однако, сам Роналдиньо в последствии сказал, что эта история выдумка. На сегодняшний день неизвестно, встречается ли с кем-то легендарный в прошлом нападающий.
Увлечения и хобби
Роналдиньо — большой любитель музыки. Интересно, что он даже выступал на сцене. В 2006 году, находясь на пике своей славы футболист попал в состав группы «Samba Tri». Это оказалось возможным благодаря тому, что лидер группы является близким другом футболиста. У самого спортсмена фаворитами в музыке являются группа «Fundo de Quintal» и исполнитель «Jorge Aragão».
То, что главная страсть Роналдиньо — это футбол, не просто шутка, которую когда-то рассказал сам футболист. Игру он любит во всех ее проявлениях. Ронни успел поиграть и в пляжный футбол и даже в мини-футбол. Последним он активно занимался в Индии, где после завершения карьеры выступал за две команды — «Гоа» и «Дели Дрэгонз». На счету спортсмена всего 10 игр, но при этом он забил 21 мяч!
Среди автомобилей спортсмен предпочитает «BMW X5». Любимая еда — бразильское барбекю, конфеты и шоколад. Ну, прямо, взрослый ребенок!
Достижения вне футбола
В биографии Роналдиньо есть и нефутбольные моменты. В 2016 году спортсмен выпустил собственное мобильное приложение с названием «Emojinho». Программа позволяет добавлять на телефон эмодзи и стикеры с изображением футболиста. Приложение платное, но на сегодняшний день недоступно для скачивания.
Еще спортсмен может похвастать какой-никакой кинокарьерой. В 2002 году Роналдиньо исполнил камео в фильме «Играй как Зизу», в которой главный герой пытается повторить путь Зинедина Зидана. Другая роль Ронни случилась в фильме «Кикбоксер возвращается». Несмотря на наличие в фильме Майка Тайсона, Жан-Клода Ван Дамма и других заметных личностей, картина просто провалилась в прокате. Но вряд ли тут имеются вопросы к герою статьи.
Были у Роналдиньо и попытки запустить криптовалюту, также спортсмен строил свою футбольную академию. Но все говорит о том, что именно в футболе, с мячом на поле Ронни выглядел органичнее всего. Неслучайно после завершения карьеры он попадал в скандалы, один из которых даже закончился тюремным сроком. Поэтому давайте поговорим о более приятном — о том, как Волшебник приносил своим командам титулы.
Награды и достижения
Титулов на счету Роналдиньо не так и много, если сравнивать с Роналду, Месси, Неймаром или Дани Алвесом. Но все дело в том, что спортсмен любил играть, творить — бойцовских качеств ему всегда не хватало, во многом поэтому звезда Роналдиньо погасла так быстро. Но ярче, чем он светили единицы.
Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул
Чемпионат штата в Бразилии Роналдиньо выигрывал трижды. Лучшим в штате Риу-Гранди-ду-Сул он становился в составе «Гремио», своем первом клубе. В 1999 году команда уверенно взяла Лигу Гаушу. В финале турнира команда встретилась с «Интером». Первую игру выиграли соперники (1:0), во второй успех праздновал Роналдиньо (победа «Гремио» 2:0). В заключительном матче Ронни забил единственный мяч за игру, ставший для него 15-м, и принес титул своему клубу.
Обладатель Кубка Сул-Минас
В том же 1999 году «Гремио» взял кубок. В финальной серии со счетом 3:2 был обыгран ФК «Парана». Хотя, строго говоря, выигран был Кубок Юга, а Сул-Минас турнир стал называться только в следующем году. Но это уже другая история.
Обладатель Кубка Интертото
В составе «ПСЖ» выиграть хоть что-то было сложно. Все же команде, пока там выступал Роналдиньо, один кубок достался. В 2001 году французы стали лучшими в розыгрыше Кубка Интертото — сейчас аналогом этого европейского турнира является Лига Конференций.
Победителей турнира в 2001 году было три — «ПСЖ», «Астон Вилла» и «Труа». Все они получили путевки в Кубок УЕФА (сейчас турнир претерпел изменения и это Лига Европы). В своем финале «ПСЖ» оказался сильнее «Брешии». Но лишь за счет гола Алозио в гостевом матче. За итальянцев тогда забивал еще Роберто Баджо!
Чемпион Испании
Зато с «Барселоной» Роналдиньо полностью утолил свою жажду побеждать. За команду он выступал с 2003 по 2008 годы, и за это время дважды выигрывал одну из сильнейших лиг в мире. В сезоне 2004/2005 сине-гранатовые на четыре очка опередили «Реал Мадрид». Роналдиньо был главной ударной силой команды в атаке. 9 голов и 15 голевых передач на фоне современных показателей нападающих не поражают воображение, но если говорить об игре Ронни, то все станет понятно. Забить он мог откуда угодно и обыграть кого угодно! Потому и титул «Барселона» взяла.
Спустя год цифры были еще круче — 17 голов и 18 передач. «Барселона» снова стала первой в лиге, а отрыв от «Реала» составил уже 12 очков. А сам нападающий был признан лучшим ассистентом турнира.
Обладатель Суперкубка Испании
В 2005 и 2006 годах «Барселона» была просто неудержима и брала также Суперкубок страны. В 2005 году при участии Роналдиньо со счетом 4:2 был обыгран «Бетис» (на счету Ронни третий мяч в первой игре). Через год «Барса» забила «Эспаньолу» четыре безответных гола.
Победитель Лиги чемпионов
В сезоне 2005/2006 не было равных «Барселоне» не только на внутренней арене, но и на европейской в целом. Команда взяла Лигу чемпионов, обыграв в финале «Арсенал» со счетом 2:1. В финале Роналдиньо не забил, но был очень полезен в целом по турниру — больше него в том сезоне забил лишь Андрей Шевченко. Но и без титула лучшего бомбардира Лиги чемпионов Роналдиньо набрал наград — его признали лучшим игроком турнира, также он стал лучшим по ассистам.
Обладатель «Золотого мяча»
В 2005 году в мире не нашлось футболиста, который был лучше Роналдиньо. Поэтому по итогам года именно он получил «Золотой мяч» от «France Football». За спортсмена проголосовало большинство экспертов, в общем итоге он набрал 255 очков. Фрэнк Лэмпард, ставший вторым — лишь 148.
Чемпион Италии
Спустя пять лет в «Барселоне» Роналдиньо покинул клуб и присоединился к «Милану» в поисках нового вызова. В период с 2008 по 2011 годы трофей у бразильца был всего один — но это долгожданное чемпионство «россонери» в сезоне 2010/2011.
За год до этого Роналдиньо последний раз в Европе показал, что является игроком высшего уровня. Забил за сезон 12 раз, сделал 15 голевых передач. А в чемпионском сезоне вклад в игру «Милана» был намного скромнее 11 матчей, три голевых паса. Все дело в том, что разгульный образ жизни футболиста привел к изгнанию Роналдиньо из состава команды. И он ушел во «Фламенго».
Три титула во «Фламенго»
В 2011 году Роналдиньо с новой командой выиграл чемпионат штата. Тогда же получилось выиграть Кубок Рио и первый раунд Лиги Кариока (чемпионата штата) — Кубок Гуанабара. В чемпионате же страны добиться успеха не получилось. 2012 год оказался для Роналдиньо безтрофейным, но он нашел себе новую команду — «Атлетико Минейро».
Чемпион штата Минас-Жерайс
По традиции, выступая в Бразилии Роналдиньо. забрал себе чемпионат штата. В 2012 году — в составе «Атлетико Минейро». Но настоящие успехи были на континентальных турнирах.
Обладатель Кубка Либертадорес
В 2013 году «Атлетико Минейро» стал лучшим в самом престижном турнире Южной Америки. В финале турнира команда обыграла «Олимпию Асунсьон» (Парагвай). Двухматчевое противостояние завершилось ничьей, а в серии пенальти сильнее были игроки «Атлетико». Сам Роналдиньо отметился в турнире четырьмя голами, но его вклад в победу намного шире голов, именно он дирижировал атакой и привел клуб к такому результату.
Обладатель Рекопа Южной Америки
Как победитель Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» сыграл в матче за кубок Рекопы в 2014 году. В игре за суперкубок был обыгран «Ланус». Но Роналдиньо голами и передачами не отметился.
Обладатель Кубка Мексики
В 2014 году Роналдиньо смог найти себе команду лишь в Мексике. «Керетаро» подписал затухающую звезду, и Волшебник играл за клуб до 2015 года. Единственный трофей в Мексике — Кубок страны. В 2015 году в финальном матче кубка «Керетаро» в серии пенальти обыграл «Пуэблу». После этого Роналдиньо еще раз сменил клуб, чтобы сыграть 7 матчей за «Флуминенсе». Этот клуб и стал последним в карьере великого, но не самого лучшего футболиста за всю историю.
Обладатель Кубка Америки
В составе сборной у Роналдиньо три титула. Один из них был завоеван еще на заре футбольной карьеры спортсмена в 1999 году. Тогда Бразилия была очень сильна и Роналдиньо не был основным игроком команды.
Бразилия уверенно выиграла всех в своей группе. В четвертьфинале сломила Аргентину (два гола забил Роналдо, другой «зубастик»). В полуфинале была сломлена Мексика (счет 2:0), а в финале — Уругвай (3:0).
Чемпион мира
Еще один турнир, где Роналдо блистал ярче Роналдиньо, но титул-то есть у обоих! В 2002 году Бразилия в пятый и в последний на данный момент раз выиграла мировое первенство. Роналдиньо забил в том розыгрыше два мяча в пяти играх. В финале он не забил Бразилия выиграла Германию 2:0 (дубль на счету Роналдо).
Кубок Конфедераций
Традиционный турнир, который разыгрывается перед чемпионатом мира, Роналдиньо и его команда выиграли в 2005 году в ранге действующих чемпионов мира перед турниром в Германии. В финале турнира Бразилия разгромила Аргентину (4:1), а сам Роналдиньо забил один из голов команды.
Лучший бомбардир в истории Кубка Конфедераций
К слову, на счету Роналдиньо 9 голов в этом турнире. Больше нет ни у кого.
Роналдиньо сегодня: последние новости об игроке
Официально спортсмен объявил о завершении карьеры лишь в 2018 году. С тех пор легенда регулярно участвует в выставочных матчах и футбольных мероприятиях. Не обошлось и без скандала, который мы уже упоминали — тюремный срок.
В 2019 году у Роналдиньо конфисковали десятки объектов недвижимости, испанский и бразильский паспорта. Все из-за проблем с налогами. Также спортсмен не выплатил штраф размером в € 2,2 млн за незаконную установку пристани на своем участке. История на этом не закончилась, потому что через год бразилец пытался въехать в Парагвай по фальшивому паспорту и был задержан. Под стражей Роналдиньо провел шесть месяцев, но даже в тюрьме он находил время на игру в футбол!
Когда спортсмен вышел на свободу, то все вернулось на круги своя — футбол, футбольные мероприятия и снова футбол. К примеру, в прошлом году Ронни дебютировал в испанской медиалиге, которую организовал Жерар Пике. Сейчас ему 44, но даже такой Роналдиньо всегда будет призывать болельщиков на стадионы.
Интересные факты о Роналдиньо
Есть и еще парочка моментов из биографии бразильца Роналдиньо, о которых мы хотим вам рассказать.
|Магнит для прозвищ
|У футболиста есть несколько прозвищ, самые популярные: волшебник, король, колдун из Порту-Алегри, Ронни.
|Тренировался со своей собакой
|Именно так, по словам футболиста, он и научился невероятному дриблингу.
|Имеет собственный бренд одежды
|Бренд называется «R10». Тут, впрочем, как и у многих футболистов (Месси и Роналду не дадут соврать).
|Маленький Роналдо
|Именно так расшифровывается имя «Роналдиньо». И правда, Роналдо в мире слишком много, надо как-то различать.
|Лучший гол Роналдиньо помнят до сих пор
|В 2005 году в рамках Лиги чемпионов «Барселона» встречалась с «Челси» в 1/8 финала. В ответной игре в Лондоне спортсмен получил пас в метре от штрафной. Стоя на месте, он просто послал мяч в угол ворот. В биографии других спортсменов такого не было! Если бы премию Пушкаша вручали уже тогда, нет сомнений, что Роналдиньо бы получил приз.