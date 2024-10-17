Биография Роналдиньо: карьера и личная жизнь футболиста

Магнит для прозвищ

У футболиста есть несколько прозвищ, самые популярные: волшебник, король, колдун из Порту-Алегри, Ронни.



Тренировался со своей собакой

Именно так, по словам футболиста, он и научился невероятному дриблингу.



Имеет собственный бренд одежды

Бренд называется «R10». Тут, впрочем, как и у многих футболистов (Месси и Роналду не дадут соврать).



Маленький Роналдо

Именно так расшифровывается имя «Роналдиньо». И правда, Роналдо в мире слишком много, надо как-то различать.

