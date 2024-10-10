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Миранчук назвал Роналдиньо кумиром детства

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук назвал бразильца Роналдиньо игроком, из-за которого начал увлекаться футболом.

Источник: РИА "Новости"

«Я был очень маленький, все гуляли на улице, играли в футбол. Любовь к футболу пришла естественным путем. Хотя я должен упомянуть Роналдиньо, мне нравилось, как он играл. Возможно, это тоже послужило причиной», — сказал Миранчук в интервью клубной пресс-службе, которое опубликовано в аккаунте «Атланты» в соцсети Х.

Миранчук перешел в «Атланту» в конце июля и с тех пор провел за команду из столицы штата Джорджия восемь матчей в MLS, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Он является воспитанником московского «Локомотива».