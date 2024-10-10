Миранчук назвал Роналдиньо кумиром детства

«Я был очень маленький, все гуляли на улице, играли в футбол. Любовь к футболу пришла естественным путем. Хотя я должен упомянуть Роналдиньо, мне нравилось, как он играл. Возможно, это тоже послужило причиной», — сказал Миранчук в интервью клубной пресс-службе, которое опубликовано в аккаунте «Атланты» в соцсети Х.