Как научиться играть в футбол: пошаговая инструкция для начинающих

Футбол — это игра номер один для большинства любителей спорта. Это заполненные стадионы, миллионы зрителей по всему миру, огромные деньги, которые большие клубы готовы платить за по-настоящему звёздных футболистов. Спорт, который остается актуальным уже более ста лет. Из этой статьи вы узнаете, откуда двинулась по миру футбольная экспансия, из чего состоит структура этого спорта и футбольной команды, основные правила и упражнения. Мы объясним на пальцах, как играть в футбол.
Что такое футбол
Простыми словами футбол — это командный вид спорта с мячом. Если речь идёт о большом футболе, то игроков у каждой команды в поле по одиннадцать. Играют все футболисты, кроме вратаря, ногами и стараются забить как можно больше мячей в ворота соперника. Правила футбола формировались постепенно. А началось все очень давно.
История возникновения
Вы наверняка слышали о том, что родоначальники футбола — англичане. Появление близкого к современному варианта игры относят к середине 19-го века. Тогда представители английских колледжей постепенно приводили правила к общему знаменателю, окончательно их разработали в 1863 году. Участниками первого международного матча стали сборные Англии и Шотландии. Это произошло в 1872 году.
В 1904 году в Париже была основана главная организация, регламентирующая футбольные соревнования — ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций). Первоначально в нее вошли Бельгия, Дания, Франция, Нидерланды, Испания, Швеция и Швейцария. Первое мировое первенство прошло уже в 1930 году, а одно из сильнейший — европейское — спустя 30 лет. Его победителями, к слову, стали советские спортсмены.
Большая часть футбольных правил появилась между 1863 и 1912 годами. Например, пенальти ввели в 1981 году, а подвинули на расстояние 11-ти метров только в 1902 году. Угловые удары появились в далеком 1872 году. Вратари могли играть руками за пределами штрафной аж до 1912 года. Одно из важных изменений игры в современности — появление системы VAR (просмотр судьями спорных моментов) в 2027 году отметит свой первый юбилей в 10 лет.
Цель игры
Задача каждой из команд забить мяч в ворота. Побеждает команда, кому удалось сделать это чаще. Полевые игроки могут использовать для передвижения мяча любую часть тела, кроме рук. Руками и ногами играет вратарь, его цель — оставить ворота в неприкосновенности и не пропустить мяч. Если по истечению игрового времени счёт на табло равный, матч или заканчивается, или переходит в дополнительное время. Тут все зависит от формата соревнований.
Основные термины в футболе
Подкат, гол, удар, офсайд, передача, финты, желтая карточка — что-то из этого может быть у вас на слуху, а что-то вы можете отнести к пикапу или телевидению. Но нет, все это футбол. Терминов, которые обозначают элементы игры так много, что всех может не знать даже Хосеп Гвардиола. Но вот перечень основных.
|Автогол
|Мяч, забитый игроком в свои ворота.
|Аут
|Ситуация, когда мяч покидает пределы поля и уходит за боковую линию.
|Ворота
|Металлическая конструкция, которая состоит из двух штанг (вертикальные стойки) и перекладины (горизонтальная стойка). Место, куда необходимо отправить мяч.
|Болельщик
|Человек, переживающий за результат одной из команд.
|Голкипер
|Он же «вратарь», игрок, защищающий ворота от гола.
|Гол
|Ситуация, когда мяч пересекает линию ворот. Финал любой успешной атаки.
|Голевой пас
|Передача, которую игрок отдал забившему мяч футболисту.
|Дриблинг
|Скоростное ведение мяча игроком, часто со сменой движения.
|Дубль
|Один игрок забивает за матч два мяча.
|Добавленное время
|Определенное количество минут, которое судья добавляет к каждому из таймов.
|Желтая карточка
|Судья показывает игроку желтую карточку за грубое нарушение правил. Две желтые ведут к удалению спортсмена.
|Замена
|Ситуация, когда вместо одного игрока на поле выходит другой.
|Красная карточка
|Выдается игроку за крайне грубое нарушение. Или за две желтые карточки. Игрок, которому показали красную, обязан покинуть поле, его команда остается в меньшинстве.
|Офсайд
|Или положение «вне игры». Фиксируется, когда атакующий футболист в момент передачи оказывается за спинами обороняющихся игроков.
|Стенка
|Защита, которую выставляют несколько игроков в линию, в 9 метрах от места пробития штрафного удара. Раполагается между бьющим штрафной и воротами.
|Подкат
|Способ отбора мяча, когда полевой игрок скользит по газону и «стелиться» под игрока с мячом.
|Пенальти
|Удар, который назначается за нарушение в пределах штрафной площади.
|Покер
|Один игрок забивает за матч четыре мяча.
|Пента-трик
|Так называют пять голов у одного футболиста за матч.
|Передача
|Отправка мяча от одного игрока другому.
|Тайм
|Так называется промежуток игры без перерыва. Он длится 45 минут. Игра разделена на два тайма.
|Штрафная площадь
|Ограниченная зона перед воротами.
|Штрафной удар
|Удар, который назначается за нарушение правил за пределами штрафной площади.
|Угловой удар
|Производится командой нападения с угла поля в ситуации, когда мяч покинул пределы поля уйдя за линию параллельную воротам от игрока защиты.
|Фланг
|Боковая сторона футбольного поля.
|Финт
|Действие на поле, призванное ввести соперника в заблуждение и обыграть его.
|Фол
|Нарушение правил.
|Хет-трик
|Один игрок забивает три гола за матч.
Члены команды
Футбол — командный вид спорта. Каждый человек в коллективе выполняет свою роль на поле. В игре выделяется четыре основных амплуа: вратарь, защитник, полузащитник, нападающий. Конечно, в современном футболе есть промежуточные амплуа, поговорим и о них тоже.
Вратарь
Это, как известно, половина команды. На этом игроке лежит чуть ли не главная ответственность за результат, ведь он ловит мячи, летящие в ворота, и спасает от гола всю команду. Вратарю разрешено играть руками в пределах штрафной площади.
Защитник
Игрок этого амплуа в основном думает только об обороне. Линия защитников располагается перед вратарем. Футболисты заняты в первую очередь отбором мяча, и меньше, чем остальные идут в атаку. Защитники могут быть центральными и фланговыми, то есть, одни находятся на центральной части своей половины поля при отборе, другие — справа или слева. Раньше выделялся отдельный вид защитника — «либеро», игрок, который всегда оставался в обороне — между основной линией защиты и вратарем. Сейчас такой тип защиты не используют, зато в моду вошли «латерали» — крайние защитники, способные закрыть фланг как в обороне, так и в атаке.
Полузащитники
Следующая линия команды. Эти игроки — промежуточная зона, связь атаки и обороны. Именно через этих спортсменов ведется игра команды. Полузащитники принимают мяч в центре поля, а дальше доставляют его линии нападения, комбинируют вокруг штрафной площади соперника. Полузащитники также делятся на центральных и фланговых. Центральные идут к воротам с центральной зоны, фланговые — атакуют с флангов. Но здесь добавляются дополнительные роли:
- Опорный полузащитник. Игрок в полузащиты, ориентированный на отбор мяча. Он находится ближе к линии обороны, должен не бояться идти в стык с соперником, делать подкаты и выигрывать верхние мячи.
- «Бокс-ту-бокс». Полузащитник, который одновременно успевает играть в обороне и атаке. Дословно получается — «от штрафной до штрафной».
- Атакующий полузащитник. Игрок, чаще всего расположенный ближе к линии нападения. Его задача — получить мяч и найти лучший вариант в атаке.
- Плеймейкер. Игрок, через которого проходит больше всего передач. Плеймейкер чаще всего находится под нападающими, но известны случаи, когда игру определяли игроки глубины поля. Например, итальянец Андреа Пирло времен «Ювентуса».
Нападающие
Наконечники атаки. Именно они чаще всего забивают голы, получают индивидуальные награды лучших и ценных игроков на любых турнирах. Нападающий почти никогда не отрабатывает в обороне, вместо этого он ждёт мяч у штрафной или в штрафной соперника. Тут также есть интересные роли нападающих.
- Ложная «девятка». Игрок, который умеет перемещаться между линиями. Это часто путает защитников и освобождает зоны в обороне.
- «Столб». Игрок, который нацелен на то, чтобы получить мяч, побороться с защитой и забить. Обычно не одарен технически, но зато полезен за счет своих габаритов.
- Крайний нападающий. В целом повторяет функции крайнего полузащитника, но расположен ближе к штрафной площади соперника и реже отрабатывает в защите.
Основные правила игры в футбол
Конечно, за сотни лет в футболе успел сформироваться свод четких правил, без знания которых вам не сыграть ни в одну игру. Вот основной список, который подскажет, как правильно играть в футбол.
1. Игровое поле
Для официальных встреч в футболе используется поле длиной 100−110 метров и шириной 64−75 метров. Линии разметки не должны превышать 12 сантиметров в ширину. Высота ворот на поле не должна превышать 2,44 метра, ширина — не более 7,32 метра.
2. Мяч
Футбольный снаряд должен иметь штамп FIFA Approved — это означает, что он соответствует требованиям для игры на профессиональном уровне. Но вообще мяч должен иметь сферическую форму, длину окружности от 68 до 70 сантиметров, весить от 400 до 440 граммов и иметь давление от 0,6 до 1,1 атмосфер.
3. Длительность игры
Игра продолжается 90 минут плюс добавленное время. Поединок двух команд разделен на два тайма по 45 минут. Между ними у игроков есть перерыв длиной в 15 минут.
4. Гол
Гол засчитывается только в том случае, если мяч полностью пересек линию ворот и был забит без нарушения правил.
5. Офсайд
Если игрок в момент передачи оказался за линией защиты, судья фиксирует офсайд. Это нарушение правил, после которого игра останавливается.
Положение «вне игры» не фиксируется, если игрок находится на своей половине поля, вровень с предпоследним игроком, если игрок обороняющейся стороны находится за лицевой линией своих ворот. Также правило офсайда не работает во время вбрасывания из аута, удара от ворот и углового удара.
6. Нарушение правил
К нарушению правил относятся: грубая игра, атака соперника ногой, рукой, недисциплинированное поведение, ввод мяча в игру до свистка, продолжение игры после свистка арбитра. Серьезные нарушения могут повлечь за собой наказание: штрафной удар, пенальти, желтую или даже красную карточку.
7. Ведение мяча
Полевые игроки могут вести мяч ногами, помогать себе корпусом. Играть руками строго запрещено всем, кроме вратаря в пределах его штрафной площади. Игра рукой может повлечь штрафные санкции от арбитра.
Если у вас остались вопросы, как играть в футбол, посмотрите видео:
Упражнения для развития навыков игры в футбол
Ответить на вопрос, как играть в футбол хорошо и повысить свои навыки, очень просто. Футболисту, как и любому спортсмену нужно тренироваться. Только так можно научиться играть в футбол. Упражнения помогают игроку стать техничнее, выносливее, стать лучше в профессиональном плане. Вот основные способы развития навыков игры номер один.
Поднятие мяча от стены
Это помогает научиться контролировать мяч. Нужно встать напротив стены и внутренней частью стопы ударить по мячу так, чтобы тот отскочил от стены. После этого надо поймать мяч руками.
Ведение мяча со сменой траектории
Для этого упражнения нужна площадка с нанесенными линиями. Игроку нужно двигаться с мячом по этим линиям с максимальной скоростью. С улучшением координации можно рисовать более сложные фигуры.
Тренировка ног
Футболиста, как и волка, кормят ноги, поэтому важно готовить их к нагрузкам. Помогает обычная физкультура: приседания, выпады и махи ногами, бег на короткие и длинные дистанции. Тренажеры для ног также хорошее подспорье.
Обход препятствий
Это упражнение полезно для улучшения навыков дриблинга. Для тренировок нужно расставить фишки, которые затем футболист обводит мячом. Со временем увеличивая скорость выполнения.
Тренировка пасов
Тренировать пас может набивание мяча ногой или контроль мяча в паре с другим спортсменом, когда снаряд по очереди передают друг другу так, чтобы он не коснулся земли. Дальний пас тренируют с помощью целей, выставленных на определенном расстоянии. Здесь игроку важно попасть в цель мячом.
Что понадобится для игры в футбол
Футболисту в плане экипировки повезло немного больше, чем хоккеисту или фехтовальщику. Однако, и у него есть определенные требования для того, чтобы просто выйти на поле безопасно для себя и соперников.
- Форма. Форма футболиста состоит из футболки, трусов. Также необходимы гетры. Чаще всего ее предоставляет команда, но на первые тренировки ребенку лучше все подготовить самостоятельно.
- Бутсы. Специальная обувь для игры в футбол. Бутсы имеют шипованную подошву для лучшего сцепления с землей. Без этого у игрока возрастает риск потерять равновесие и получить травму.
- Защита. Обратная сторона бутс — возможность нанести шипами травму сопернику. Поэтому игрокам требуется защита: щитки, которые надеваются на ноги, защита для голени и голеностопа, иногда спортсмены используют тейпы и напульсники для фиксации суставов и определенных мышц.
- Вратарские перчатки. Обязательная экипировка для вратаря. Перчатки помогают фиксировать мяч, а также смягчают силу удара.
Советы детям и взрослым, как научиться хорошо играть в футбол
Если не знаешь, с чего начать — начни с начала. То есть с основных советов для начинающего футболиста.
Важность разминки
Ни один спортсмен далеко не уедет, если не будет хорошо разминаться перед нагрузками. Разминка помогает подготовить мышцы к упражнениям, к самой игре в футбол. Без этого нагруженные мышцы будут травмироваться.
Занятия с тренером
Это база. Тренер в состоянии определить, какой уровень нагрузки не повредит вашей тренировке, увидит ваши сильные и слабые стороны, над которыми вы будете работать. Тренер знает, как научиться играть в футбол с нуля, и поможет вам пройти этот путь.
Здоровый сон
Банально, но факт. После нагрузок организму нужен отдых. Во время сна мышцы человека отдыхают. Нарушение режима также как и отсутствие разминки приведет к переутомлению и травматизму.
Вопросы и ответы
А вот ответы на основные вопросы, которые волнуют тех, кто сомневается в том, как научиться играть в футбол с нуля.
С какого возраста лучше начать тренировки?
В большинстве случаев набор в группы осуществляется с 6−7 лет. Если это профессиональная команда, то набирают и детей младше. Игорь Акинфеев, например, в ЦСКА с четырех лет, а сейчас ему 38. Дома же в мяч с ребенком можно начинать играть с 2−3 лет.
Какие есть противопоказания для игры в футбол?
Врожденные патологии и серьезные проблемы со здоровьем могут стать помехой в занятиях. К таким патологиям относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, аутоиммунные заболевания, болезни дыхательной системы. Чтобы быть уверенным в здоровье перед занятиями футболом — проконсультируйтесь с врачом.
Полезно ли для здоровья играть в футбол профессионально?
Спорт и физкультура — разные вещи. Отдавая ребенка в секцию, нужно быть готовым к возможным травмам. Да, польза здоровью от занятий тоже будет, но риск получения повреждений тоже есть, и иногда он серьезный. Но если речь идет не о профессиональном футболе, то этот риск снижается.