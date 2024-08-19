Как научиться играть в футбол: пошаговая инструкция для начинающих

Игрок этого амплуа в основном думает только об обороне. Линия защитников располагается перед вратарем. Футболисты заняты в первую очередь отбором мяча, и меньше, чем остальные идут в атаку. Защитники могут быть центральными и фланговыми, то есть, одни находятся на центральной части своей половины поля при отборе, другие — справа или слева. Раньше выделялся отдельный вид защитника — «либеро», игрок, который всегда оставался в обороне — между основной линией защиты и вратарем. Сейчас такой тип защиты не используют, зато в моду вошли «латерали» — крайние защитники, способные закрыть фланг как в обороне, так и в атаке.