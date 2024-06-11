Зачем нужен полукруг перед штрафной площадью: этот вопрос точно волновал вас

Разметка на футбольном поле интуитивно проста. Есть центральный круг, очерчены штрафная площадь, точка для исполнения пенальти, центральная и боковая линии… Но есть один элемент, который до сих пор вызывает вопросы. Имя ему — полукруг перед штрафной площадью.

Многие спорят о целесообразности загадочной полусферы. А нужна ли она вообще? Попробуем разобраться.

Главное — обезопасить пенальтиста

Первые упоминания полукруга на футбольном поле датированы концом XIX века. Тогда в футболе появились пенальти — их назначали за грубые нарушения около своих ворот. Удар наносился с 12-ярдовой линии.

Чтобы футболисты не мешали приводить наказание в действие, для них были введены ограничения. Игроки не могли вбегать в штрафную площадь до удара. Но возникла другая проблема: пенальтист имел крайне малое расстояние для разбега. Ведь сзади его подпирали соперники в ожидании ошибки.

Для этого и был введен полукруг. Его задача — не пустить футболистов слишком близко к пенальтисту. Он как бы отодвигает игроков на 10 ярдов (9,5 метра) от 11-метровой отметки.

Полусфера была утверждена в качестве элемента разметки недавно, если судить по историческим меркам — в 1920-х годах. За сто лет она стала неотъемлемой частью футбола.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241043&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Забегать до удара нельзя

Но что будет, если нарушить правила в полукруге? Назначит ли судья пенальти?

Нет. У полукруга только одна задача — обезопасить пенальтиста от давления извне. В остальных случаях он считается обычной зоной, которая не дает никаких преимуществ атакующей команде. Поэтому за нарушение правил в полукруге судья может назначить только штрафной удар, но никак не пенальти.

А вот забегание в полусферическую зону до выполнения 11-метрового удара не допускается. Если оно замечено, то пенальтист должен повторить удар. Особо упрямые футболисты, которые из раза в раз мешают выполнить пенальти, могут нарваться даже на предупреждение. Правила ведь обязательны к исполнению, не правда ли?