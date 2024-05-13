Размер футбольного поля: стандарты длины, ширины и площади в метрах

Как размеры футбольного поля влияют на игру

Чем меньше поле — тем интенсивней и активней игра, и тем больше приходится двигаться футболистам, ведь переход из атаки в оборону происходит быстрей на площадке меньшего размера. Интересно, что стандартные параметры полноразмерного футбольного поля регламентированы довольно условно. И даже различие в пару метров ширины между одним газоном и другим способно повлиять на игру — ведь лишние два метра ширины это 200 метров дополнительной площади поля, которые футболистам надо покрывать в процессе игры.

Размеры стандартного футбольного поля

Размер стандартного поля для игры в футбол 11 на 11 регламентирован соответствующими правилами. При этом регламент достаточно «вольный» — минимальная длина футбольного поля по правилам составляет 90 метров, а максимальная — все 110. Ширина поля разрешена от 45 до 90 метров. При этом поле не может быть квадратным 90 на 90 метров: в правилах отдельно указывается, что длина должна быть больше ширины.

Дети до определенного возраста (как правило, до 14 лет), играют на более маленьких площадках. Не стоит забывать и о существовании других форматов игры — например, о футболе 8 на 8, в который также играют на более маленьком, по сравнению со стандартным, поле.

Матч на стандартном футбольном поле | Источник: AP 2023

Футбольное поле для матчей внутри России

В России играют на стандартных футбольных полях, как и во всем мире. В регламенте Российской премьер-лиги не прописаны требования к размеру футбольного поля, пригодного для проведения матчей, указано лишь, что «поле должно соответствовать правилам игры». И размеры полей на домашних стадионах клубов РПЛ действительно различаются, хоть и незначительно. Например, размер газона на «Лукойл Арене», домашнем стадионе московского «Спартака» составляет 105 на 68 метров, а поле на «ВЭБ Арене», домашнем стадионе московского же ЦСКА — размером 110 на 68 метров.

Футбольное поле для международных матчей

Правила FIFA предусматривают более точные требования к размерам полей, подходящих для проведения матчей на международном уровне. Длина поля должна составлять от 100 до 110 метров, ширина — от 64 до 73,2 метров. Существуют «золотые» усредненные параметры, которые рекомендует организация — «идеальное» поле должно быть размером 105 на 68 метров. При таком размере площадь поля составляет 7140 квадратных метров.

Футбольное поле по стандартам FIFA

Стандарты FIFA предусматривают следующие параметры для футбольного поля, предназначенного для игры 11 на 11:

длина: от 100 до 110 метров

ширина: от 64 до 73,2 метров.

Размеры поля в мини-футболе

Размеры площадки для мини-футбола регламентированы соответствующими правилами. Требования к полю для мини-футбола тоже имеют довольно широкий «коридор». Допустимы следующие размеры: длина от 25 до 42 метров, ширина от 15 до 25 метров. При этом какого-то единого международного стандарта не существует, размер площадки для мини-футбола в конкретной стране и на конкретном турнире зачастую зависит исключительно от местных правил. Требования к проведению международных матчей более строги. Размер площадки должен быть следующим: длина от 38 до 42 метров, ширина от 18 до 25.

Команды на площадке для мини-футбола | Источник: РИА "Новости"

Размеры поля в юношеском футболе

В детском и юношеском футболе размеры поля традиционно отличаются от «взрослых». Отличается, к слову, и сама игра — до определенного возраста дети играют в футбол в уменьшенных составах — 7 на 7, 8 на 8 и 9 на 9. Поля под такие форматы также должны быть меньше стандартных полей для игры 11 на 11. Согласно современным исследованиям, переходить на полноразмерное «взрослое» поле можно в возрасте 11 лет. На юношеском уровне (16−17 лет), как правило, уже играют на полноразмерных стандартных взрослых полях.

Строгой регламентации размеров полей для детских матчей нет, но зачастую тренеры и организаторы турниров опираются на такие рекомендации:

возраст формат игры размер поля 8 5 на 5 25х40 9 7 на 7 25х40 10 7 на 7, 8 на 8, 9 на 9 40х60 11 11 на 11 40х60 12 11 на 11 40х60 13 11 на 11 45х70 14 и старше 11 на 11 стандартное поле

Разметка футбольного поля

Стандартное футбольное поле с разметкой | Источник: AP 2023

Разметка футбольного поля строго регламентирована и является стандартной. Она наносится на газон белой линией шириной не более 12 см. При этом линии входят в площади, которые ограничивают. Все линии на поле должны быть одинаковой ширины.

Разметка состоит из следующих элементов:

две боковые линии (длинные стороны поля);

две лицевые линии (короткие стороны поля);

средняя линия (делит поле пополам и параллельна лицевым и линии ворот);

центр поля (точка, расположенная в центре средней линии);

центральный круг (круг радиусом 9,15 метра, с центром на центре поля);

площадь ворот (прямоугольник, находится у лицевой линии с каждой стороны поля, из него производится удар от ворот);

штрафная площадь (прямоугольник бОльшего размера, обозначает зону, в которой вратарь может играть руками, а также зону, нарушение в которой против игрока нападающей команды, наказывается пенальти);

точка пенальти (точка в штрафной площади на расстоянии 11 метров от ворот);

дуга штрафной площади (обозначает границу, за которую не должны заходить игроки команд во время исполнения 11-метрового удара);

угловые секторы (дуги в каждом углу поля радиусом 1 метр, ограничивают сектор для выполнения углового удара).

Покрытие футбольного поля

Традиционным покрытием футбольного поля является газон, хотя в любительском футболе бывают другие варианты — например, существуют грунтовые поля. Газон может быть натуральным или искусственным (пластиковым). Требования к газону регламентированы правилами и зависят от страны, соревнования, турнира и типа покрытия. Максимальная высота травы, не важно живой или искусственной, не должна превышать 5 см.

Болельщики держат в руках куски футбольного газона | Источник: Reuters

Техническая зона

Техническая зона — специальная зона за пределами игровой площади футбольного поля, предназначенная для членов и сотрудников команды, не находящихся непосредственно на поле. В технической зоне располагаются запасные игроки, тренерский штаб, медицинские работники и другие сотрудники. Зона обозначена прямоугольником, границы которого выступают на 1 метр в ширину от площади скамейки запасных и заканчиваются за 1 метр до футбольного поля.

Несанкционированный выход тренера, игрока или другого члена команды из технической зоны в процессе игры может быть наказан желтой карточкой, удалением или денежным штрафом.

Центр

Центр поля обозначен центральным кругом и точкой центра. Точка ставится ровно посередине центральной линии. Центральный круг радиусом 9,15 метра рисуется вокруг этой точки. Мяч вводится в игру с центра поля в начале матча, начале второго тайма, овертаймов (если потребуются) и после забитых голов.

Площадь ворот

Площадь ворот представляет собой прямоугольник у лицевой линии размером 18,32 метра на 5,5 метра. На поле их две — у каждой лицевой линии соответственно. Из этой зоны происходит ввод мяча от ворот.

Угловые сектора

Угловых секторов на поле четыре. Они представляют собой дуги радиусом 1 метр и обозначают сектор, из которого производится угловой удар. Также непосредственно в углу установлен флагшток с флажком, обозначающим угол поля.

Угловой сектор с флажком | Источник: AP 2023

Флагшток

Флагштоки с флагами на них установлены по углам футбольного поля. Их наличие на поле обязательно. Высота флагштока должна составлять не менее полутора метров. Сам флагшток должен быть сделан из легкого материала, чтобы минимизировать риск травм при столкновении с ним футболиста.

Штрафная площадь

Штрафная площадь представляет собой прямоугольник у лицевой линии. В пределах штрафной вратарь обороняющейся команды может играть руками. Фол против игрока нападающей команды в пределах штрафной наказывается пенальти. Штрафная площадь включает в себя вратарскую. Размер штрафной составляет 40,32 метра на 16,5 метра. В штрафной площади по центру ворот и на расстоянии 11 метров от линии ворот находится точка, с которой пробивается пенальти — 11-метровая отметка. За пределами штрафной площади обозначена дуга — она используется как граница для игроков во время исполнения пенальти и ввода мяча в игру от ворот.

Разметка штрафной площади (белые линии) | Источник: AP 2023

Интересные факты о футболе

Футбол — очень простая и демократичная игра, доступная практически каждому. Но даже если вам кажется, что вы знаете о футболе все или почти все, наверняка найдется пара фактов, с которыми вы не знакомы.

История Самый старый футбольный клуб в мире - “Шеффилд” - создали в 1857 году. Клуб существует до сих пор.

Игроки Традиционно в футбол играют в формате 11 на 11 в составе 10 полевых и вратарь. Однако существуют и другие разновидности футбола, например, на любительском уровне популярен формат 8 на 8.

Мяч Во всем мире в футбол играют стандартным мячом пятого размера. Его вес составляет 410-450 граммов.

Цель Целью игры в футбол является забить в ворота противника как больше мячей, не допустив при этом голов в свои ворота.

Пенальти Пенальти появился в правилах в 1891 году. Критики называли его death penalty (смертной казнью) футбола. Отсюда и название.

Женщины в футболе С 1921 по 1971 год в Англии официально был запрещен женский футбол. Во время Первой мировой войны он набрал популярность (ведь больше играть было некому), и футбольные власти боялись, что он станет популярнее мужского.

Расстояния Нападающие и полузащитники могут пробегать до 10-11 км за игру. Самые “ленивые” футболисты - вратари, они пробегают всего 2-3 км.

Футбольная война Реальное название короткой войны, которая случилась между Сальвадором и Гондурасом в 1969 году и продолжалась 6 дней. Началась после того, как Гондурас проиграл Сальвадору в плей-офф отборочных матчей чемпионата мира.

18 метров 32 сантиметра В метрической системе стандартные размеры элементов футбольного поля могут выглядеть странно. Все дело в том, что футбольные правила были впервые приведены к стандарту в Великобритании и используют Британскую имперскую систему мер. Расстояния в правилах указаны в футах, ярдах и дюймах. В этих единицах измерения они вполне ровные и красивые. А вот при переводе в метрическую и получаются эти странные “неровные” значения.



Вопросы и ответы

Отвечаем на главные вопросы, которые могут волновать болельщиков.

Что такое штрафная площадь?

Штрафная площадь — прямоугольная зона у лицевой линии. Внутри нее располагается линия ворот, вратарская площадь и точка пенальти. Внутри нее вратарю можно брать мяч в руки. Нарушения внутри штрафной против игроков атакующей команды наказываются пенальти. За ее пределами должны располагаться футболисты атакующей команды в момент, когда вратарь вводит мяч в игру от ворот.

Какой стандартный размер у футбольных ворот?

Стандартный размер футбольных ворот составляет 2,44 метра в высоту и 7,32 метра в длину. Размер регламентирован правилами.

Отличается ли размер поля для женского футбола от мужского?

Женщины играют на поле такого же размера, что и мужчины. При этом есть мнение, что уменьшение поля для женщин сделает игру более зрелищной, но в настоящий момент стандартные размеры футбольного поля, разметки, ворот и мячей для женщин и мужчин одинаковые.