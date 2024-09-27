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Размер футбольных ворот: стандарты ширины, длины и высоты в метрах

Футбол, несомненно, игра миллионов. Настолько, что не всегда у желающих попинать мяч, рядом имеется подходящая площадка. В такие моменты роль футбольных ворот может играть все, что угодно: скамейки, деревья, пара портфелей.

Дмитрий Калининский
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В этой статье мы расскажем вам о стандартах ворот, какие размеры футбольных ворот бывают (в метрах), чем они отличаются в разных видах игры и какие требования имеются к главной цели, которую атакуют футболисты обеих команд.

Как размеры футбольных ворот влияют на игру

От размера футбольных ворот зависит очень многое. Банально, чем они меньше, тем сложнее атакующему игроку и проще вратарю. Особенно хорошо это было заметно тогда, когда правила игры в футбол только начали оформляться. Например, в первом своде правил голом считалось попадание мяча между двумя стойками ворот под натянутой веревкой. Но расстояние между двумя штангами зафиксировано не было, из-за чего у каждой команды были разные ворота.

Другой момент — отсутствие перекладины. Официально она появилась в период с 1975 по 1882 годы. Размеры ворот футбольная ассоциация Англии определила чуть раньше, в 1863. Вот только там исчезло упоминание о натянутой веревке, из-за чего на многих матчах ее не было. Теперь представьте: и штанги вкопаны далеко друг от друга, и верха у ворот нет. Вратарям приходилось очень туго.

Окончательно силуэт ворот вместе с футбольной сеткой был сформирован в конце 19-го века.

Конструкция футбольных ворот

Футбольные ворота сегодня имеют несколько обязательных элементов. Две штанги определяют ширину ворот и ставятся по бокам параллельно друг другу. На профессиональных стадионах штанги вкапывают в землю для безопасности игроков. В играх любителей разрешается использовать ворота с противовесом, самое главное — чтобы они были хорошо зафиксированы.

Перекладина ворот со второй половины 19-го века тоже обязательный элемент. Она должна быть твердой (прощайте, веревки!) и плотно закреплена на обеих штангах. Штанги с перекладинами должны достигать до 12 сантиметров в диаметре. Допустимы квадратный конструкции и форма эллипса, но чаще ворота имеют круглый каркас.

На ворота также натягивается сетка для того, чтобы мяч не улетал далеко после гола. К тому же этот элемент добавляет зрелищности, когда нападающий отправляет мяч в ворота. Обычно она закрепляется с помощью дополнительных креплениях и тросах.

Как устроено футбольное поле

В футболе ворота стоят друг напротив друга по разные стороны футбольного поля. То есть командам надо пройти через всю площадку от своих ворот, обыграть защиту, и только потом вратаря.
В большом футболе на международных матчах используется поле шириной от 64 до 75 метров.

В длину площадка может достигать минимум 100, максимум 110 метров. Линии разметки вокруг ворот и по всему полю могут иметь ширину 12 сантиметров. Если брать максимально допустимые размеры, то ширина площадки должна быть в диапазоне 45−90 метров, а длина — 90−120 метров. Ниже расскажем о футбольных воротах, размеры и стандарты которых четко прописаны в требованиях к игре.

Футбольное поле с разметкой
Футбольное поле с разметкойИсточник: AP 2023

Стандартные размеры ворот в большом футболе

Размер футбольных ворот в большом футболе регламентирует Международная федерация футбола (ФИФА). Ширина ворот достигает 8 ярдов (7,32 метра), а высота — 8 футов (2,44 метра). Эти расстояния определили еще в 19-м веке и с тех пор ворота остаются консервативными. Хотя сейчас некоторые эксперты выступают за то, чтобы увеличить площадь ворот. Но на сегодняшний день такое решение не принято.

Стандартные ворота для футбола
Стандартные ворота для футболаИсточник: AP 2023

Размеры ворот в мини-футболе

Размер футбольных ворот в мини-футболе отличается от параметров, принятых в «большой» игре. Ширина ворот тут достигает трех метров. Перекладина должна располагаться на высоте двух метров от земли. Сам каркас тоже меньше. Его диаметр не должен превышать 8 сантиметров.

Отличается и способ крепления — ворота должны быть вмонтированы в пол. Стойки разрешаются, как округлой, так и квадратной формы. Обычно стойки выкрашивают в цвет, отличающийся от площадки. Материал ворот — металл, твердые породы дерева.

Ворота для мини-футбола
Ворота для мини-футболаИсточник: РИА "Новости"

Ворота в детско-юношеском футболе

Размер стандартных футбольных ворот применяется в соревнованиях детей, начиная с 13-летнего возраста. Размеры детских футбольных ворот скорректированы в соответствии с возрастом.

Дети 6-8 летДлина ворот 2,74-3,65 метра, высота – 1,37-1,82 метра.
9 летДлина ворот 3,65-5,48 метра, высота – 1,82 метра.
10-11 летДлина ворот 5,48-6,40 метра, высота – 1,82-2,13 метра.
12 летДлина ворот 6,40-7,32 метра, высота – 2,13-2,44 метра.

Стандартные размеры и толщина сетки для футбольных ворот

Теперь, когда вы знаете, какой размер футбольных ворот принят в разных возрастных категориях, расскажем вам о размерах сетки. Обычно нити, из которых изготавливают сетку имеют диаметр от 1,8 до 5,5 мм. Сетка имеет квадратные или шестиугольные ячейки. Стандартный вариант — квадратные ячейки 10×10 сантиметров. Для производства используется полипропилен, капрон или полиамид, эти материалы достаточно износостойкие и прочные. Размер сетки футбольных ворот зависит от ворот, стандартный — 7,5 метра в длину, 2,5 метра в высоту и 2 метра в глубину.

Важно, чтобы сетка была достаточно прочной, чтобы выдержать сильный удар. Для примера: выступавший за питерский «Зенит» бразилец Халк мог отправить мяч в ворота со скоростью 214 километров в час! Именно поэтому прочность имеет ключевое значение.

Условная разметка секторов ворот

Для удобства в тренировке ударов по воротам тренеры поделили цель игрока на зоны. Справа и слева от центра ворот имеются 9 квадратов, в которые игроки пытаются попасть на тренировках в зависимости от задания тренера.

Самая «знаменитая» зона ворот — это «девятка», иначе верхний угол ворот. Еще ее называют «паутиной». Точно отправленный в «девятку» мяч часто оказывается неберущимся для вратаря. «Тройка» — это нижние углы ворот. Также очень сложная зона для голкипера. Зона между ними справа и слева — «шестерка». Обычно эта высота является самой удобной для вратаря. Например, когда голкипер прыгает за мячом в угол во время пенальти, достать мяч, летящий в эту зону, ему удается чаще всего.

Условные сектора ворот
Условные сектора воротИсточник: footbolno.ru/

Следующие зоны расположены справа и слева ближе к центру. «Восьмерка» — вверху, сразу после «девятки». Сразу под «восьмеркой» расположена «пятерка», под ней — «двойка». Самые близкие к вратарю зоны — это «семерка» сверху по центру ворот, «четверка» ниже «семерки» и «единица» — в низу, между «двойкой» и «четверкой». Сюда если вратарь стоит по центру ворот лучше не бить никогда.

Интересные факты о футболе

Несмотря на то, что футбол является самым популярным видом спорта в мире, наверняка найдутся интересные факты, о которых вы не знали.

ИсторияЗародился футбол в Англии в середине 19-го века, изначально это был вид спорта исключительно для местных колледжей. Но уже в 1872 году прошел первый международный матч. Футбольные правила, точнее их основной список, сформировался до 1912 года: угловые удары, пенальти и др. К примеру, правильные размеры футбольных ворот на сегодняшний день были установлены еще во второй половине 19-го века. Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году, его победителями стали спортсмены из Уругвая. А Советский Союз выиграл первый чемпионат Европы в 1960 году. Сегодня мировые и европейские турниры по футболу проходят раз в четыре года и приковывают к себе внимание миллионов фанатов. Неплохо для того, что начиналось как студенческий междусобойчик?
ИгрокиОдновременно на поле в составе одной команды выходят 11 человек: вратарь следит за тем, чтобы мяч не попал в ворота. В этом ему помогают защитники. Полузащитники вместе с нападающими работают над организацией и завершением атакующих действий. Единственный, кому разрешено играть руками – это вратарь. Но делает он это только в пределах штрафной площади.
МячК футбольному мячу тоже есть свои требования. В окружности он не должен выходит за пределы 68-70 сантиметров. Вес снаряда находится в пределах 400-440 граммов, а давление – от 0,6 до 1,1 атмосфер.
ЦельЦель у игроков простая – забить в ворота больше мячей, чем команда противника. На это у каждого коллектива есть два тайма по 45 минут, плюс добавленное к ним время. В играх на вылет при равенстве счета в основное время в зависимости от формата может быть сразу назначена серия пенальти или же сначала два овертайма по 15 минут, а уже потом одиннадцатиметровые удары.
Самый результативный матч
С наименее результативным все понятно, команды часто играют нулевую ничью. А вот в 2002 году в чемпионате Мадагаскара команда «Адема» разгромила «Стад Олимпик дэ Л’Эмирн» со счетом 149:0. Предыдущий рекорд был «всего лишь» 36:0.
Самый популярный спорт
По подсчетам аналитиков за футболом в той или иной степени следят порядка 3,5 млрд человек!
Самая результативная ничья
Счет 11:11 был зафиксирован в игре за кубок Шотландии в 1930 году. Команды «Инвернесс Каледониан Тисл» и «Вейл оф Лейтен» не смогли выявить победителя, но точно порадовали болельщиков.

Вопросы и ответы

А сейчас ответим на самые популярные вопросы, касающиеся главной цели футболистов — футбольных воротах.

Какие размеры подходят для школьных футбольных ворот?

Если есть возможность, лучше иметь ворота, подходящие всем возрастным группам, хоть такая возможность есть далеко не у всех. Младшие ребята в возрасте от 6−9 лет могут тренироваться в зале с мини-футбольными воротами 3 метра в длину и 2 в высоту. Остальные могут тренироваться на улице с воротами, приближенными к стандартным, то есть от 6,40 метров в длину до 7,32 и от 2,13 до 2,44 в высоту.

Чем стационарные ворота отличаются от переносных?

Стационарные футбольные ворота крепятся к полю. Как правило, они вкопаны внутрь, и надежно закреплены, чтобы не могли случайно упасть на игроков. Сетка прикрепляется к ним либо с помощью стоек натяжения, либо при помощи консоли натяжения. Именно такие ворота используются в профессиональном футболе. Переносные ворота, обычно, имеют уменьшенные размеры, могут свободно стоять на любом пространстве поля. Они часто имеют противовес для устойчивости, либо удерживаются креплением на земле или в зале.

Отличается ли размер ворот для женского и мужского футбола?

Нет, размеры футбольных ворот в большом футболе как в женском, так и в мужском совпадают, у всех равные права. Различия применимы только к возрасту играющих и самому типу спорта (большой футбол, пляжный футбол, мини-футбол).