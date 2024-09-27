Размер футбольных ворот: стандарты ширины, длины и высоты в метрах

История

Зародился футбол в Англии в середине 19-го века, изначально это был вид спорта исключительно для местных колледжей. Но уже в 1872 году прошел первый международный матч. Футбольные правила, точнее их основной список, сформировался до 1912 года: угловые удары, пенальти и др. К примеру, правильные размеры футбольных ворот на сегодняшний день были установлены еще во второй половине 19-го века. Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году, его победителями стали спортсмены из Уругвая. А Советский Союз выиграл первый чемпионат Европы в 1960 году. Сегодня мировые и европейские турниры по футболу проходят раз в четыре года и приковывают к себе внимание миллионов фанатов. Неплохо для того, что начиналось как студенческий междусобойчик?

