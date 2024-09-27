Размер футбольных ворот: стандарты ширины, длины и высоты в метрах

В этой статье мы расскажем вам о стандартах ворот, какие размеры футбольных ворот бывают (в метрах), чем они отличаются в разных видах игры и какие требования имеются к главной цели, которую атакуют футболисты обеих команд.
Как размеры футбольных ворот влияют на игру
От размера футбольных ворот зависит очень многое. Банально, чем они меньше, тем сложнее атакующему игроку и проще вратарю. Особенно хорошо это было заметно тогда, когда правила игры в футбол только начали оформляться. Например, в первом своде правил голом считалось попадание мяча между двумя стойками ворот под натянутой веревкой. Но расстояние между двумя штангами зафиксировано не было, из-за чего у каждой команды были разные ворота.
Другой момент — отсутствие перекладины. Официально она появилась в период с 1975 по 1882 годы. Размеры ворот футбольная ассоциация Англии определила чуть раньше, в 1863. Вот только там исчезло упоминание о натянутой веревке, из-за чего на многих матчах ее не было. Теперь представьте: и штанги вкопаны далеко друг от друга, и верха у ворот нет. Вратарям приходилось очень туго.
Окончательно силуэт ворот вместе с футбольной сеткой был сформирован в конце 19-го века.
Конструкция футбольных ворот
Футбольные ворота сегодня имеют несколько обязательных элементов. Две штанги определяют ширину ворот и ставятся по бокам параллельно друг другу. На профессиональных стадионах штанги вкапывают в землю для безопасности игроков. В играх любителей разрешается использовать ворота с противовесом, самое главное — чтобы они были хорошо зафиксированы.
Перекладина ворот со второй половины 19-го века тоже обязательный элемент. Она должна быть твердой (прощайте, веревки!) и плотно закреплена на обеих штангах. Штанги с перекладинами должны достигать до 12 сантиметров в диаметре. Допустимы квадратный конструкции и форма эллипса, но чаще ворота имеют круглый каркас.
На ворота также натягивается сетка для того, чтобы мяч не улетал далеко после гола. К тому же этот элемент добавляет зрелищности, когда нападающий отправляет мяч в ворота. Обычно она закрепляется с помощью дополнительных креплениях и тросах.
Как устроено футбольное поле
В футболе ворота стоят друг напротив друга по разные стороны футбольного поля. То есть командам надо пройти через всю площадку от своих ворот, обыграть защиту, и только потом вратаря.
В большом футболе на международных матчах используется поле шириной от 64 до 75 метров.
В длину площадка может достигать минимум 100, максимум 110 метров. Линии разметки вокруг ворот и по всему полю могут иметь ширину 12 сантиметров. Если брать максимально допустимые размеры, то ширина площадки должна быть в диапазоне 45−90 метров, а длина — 90−120 метров. Ниже расскажем о футбольных воротах, размеры и стандарты которых четко прописаны в требованиях к игре.
Стандартные размеры ворот в большом футболе
Размер футбольных ворот в большом футболе регламентирует Международная федерация футбола (ФИФА). Ширина ворот достигает 8 ярдов (7,32 метра), а высота — 8 футов (2,44 метра). Эти расстояния определили еще в 19-м веке и с тех пор ворота остаются консервативными. Хотя сейчас некоторые эксперты выступают за то, чтобы увеличить площадь ворот. Но на сегодняшний день такое решение не принято.
Размеры ворот в мини-футболе
Размер футбольных ворот в мини-футболе отличается от параметров, принятых в «большой» игре. Ширина ворот тут достигает трех метров. Перекладина должна располагаться на высоте двух метров от земли. Сам каркас тоже меньше. Его диаметр не должен превышать 8 сантиметров.
Отличается и способ крепления — ворота должны быть вмонтированы в пол. Стойки разрешаются, как округлой, так и квадратной формы. Обычно стойки выкрашивают в цвет, отличающийся от площадки. Материал ворот — металл, твердые породы дерева.
Ворота в детско-юношеском футболе
Размер стандартных футбольных ворот применяется в соревнованиях детей, начиная с 13-летнего возраста. Размеры детских футбольных ворот скорректированы в соответствии с возрастом.
|Дети 6-8 лет
|Длина ворот 2,74-3,65 метра, высота – 1,37-1,82 метра.
|9 лет
|Длина ворот 3,65-5,48 метра, высота – 1,82 метра.
|10-11 лет
|Длина ворот 5,48-6,40 метра, высота – 1,82-2,13 метра.
|12 лет
|Длина ворот 6,40-7,32 метра, высота – 2,13-2,44 метра.
Стандартные размеры и толщина сетки для футбольных ворот
Теперь, когда вы знаете, какой размер футбольных ворот принят в разных возрастных категориях, расскажем вам о размерах сетки. Обычно нити, из которых изготавливают сетку имеют диаметр от 1,8 до 5,5 мм. Сетка имеет квадратные или шестиугольные ячейки. Стандартный вариант — квадратные ячейки 10×10 сантиметров. Для производства используется полипропилен, капрон или полиамид, эти материалы достаточно износостойкие и прочные. Размер сетки футбольных ворот зависит от ворот, стандартный — 7,5 метра в длину, 2,5 метра в высоту и 2 метра в глубину.
Важно, чтобы сетка была достаточно прочной, чтобы выдержать сильный удар. Для примера: выступавший за питерский «Зенит» бразилец Халк мог отправить мяч в ворота со скоростью 214 километров в час! Именно поэтому прочность имеет ключевое значение.
Условная разметка секторов ворот
Для удобства в тренировке ударов по воротам тренеры поделили цель игрока на зоны. Справа и слева от центра ворот имеются 9 квадратов, в которые игроки пытаются попасть на тренировках в зависимости от задания тренера.
Самая «знаменитая» зона ворот — это «девятка», иначе верхний угол ворот. Еще ее называют «паутиной». Точно отправленный в «девятку» мяч часто оказывается неберущимся для вратаря. «Тройка» — это нижние углы ворот. Также очень сложная зона для голкипера. Зона между ними справа и слева — «шестерка». Обычно эта высота является самой удобной для вратаря. Например, когда голкипер прыгает за мячом в угол во время пенальти, достать мяч, летящий в эту зону, ему удается чаще всего.
Следующие зоны расположены справа и слева ближе к центру. «Восьмерка» — вверху, сразу после «девятки». Сразу под «восьмеркой» расположена «пятерка», под ней — «двойка». Самые близкие к вратарю зоны — это «семерка» сверху по центру ворот, «четверка» ниже «семерки» и «единица» — в низу, между «двойкой» и «четверкой». Сюда если вратарь стоит по центру ворот лучше не бить никогда.
Интересные факты о футболе
Несмотря на то, что футбол является самым популярным видом спорта в мире, наверняка найдутся интересные факты, о которых вы не знали.
|История
|Зародился футбол в Англии в середине 19-го века, изначально это был вид спорта исключительно для местных колледжей. Но уже в 1872 году прошел первый международный матч. Футбольные правила, точнее их основной список, сформировался до 1912 года: угловые удары, пенальти и др. К примеру, правильные размеры футбольных ворот на сегодняшний день были установлены еще во второй половине 19-го века. Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году, его победителями стали спортсмены из Уругвая. А Советский Союз выиграл первый чемпионат Европы в 1960 году. Сегодня мировые и европейские турниры по футболу проходят раз в четыре года и приковывают к себе внимание миллионов фанатов. Неплохо для того, что начиналось как студенческий междусобойчик?
|Игроки
|Одновременно на поле в составе одной команды выходят 11 человек: вратарь следит за тем, чтобы мяч не попал в ворота. В этом ему помогают защитники. Полузащитники вместе с нападающими работают над организацией и завершением атакующих действий. Единственный, кому разрешено играть руками – это вратарь. Но делает он это только в пределах штрафной площади.
|Мяч
|К футбольному мячу тоже есть свои требования. В окружности он не должен выходит за пределы 68-70 сантиметров. Вес снаряда находится в пределах 400-440 граммов, а давление – от 0,6 до 1,1 атмосфер.
|Цель
|Цель у игроков простая – забить в ворота больше мячей, чем команда противника. На это у каждого коллектива есть два тайма по 45 минут, плюс добавленное к ним время. В играх на вылет при равенстве счета в основное время в зависимости от формата может быть сразу назначена серия пенальти или же сначала два овертайма по 15 минут, а уже потом одиннадцатиметровые удары.
|Самый результативный матч
|С наименее результативным все понятно, команды часто играют нулевую ничью. А вот в 2002 году в чемпионате Мадагаскара команда «Адема» разгромила «Стад Олимпик дэ Л’Эмирн» со счетом 149:0. Предыдущий рекорд был «всего лишь» 36:0.
|Самый популярный спорт
|По подсчетам аналитиков за футболом в той или иной степени следят порядка 3,5 млрд человек!
|Самая результативная ничья
|Счет 11:11 был зафиксирован в игре за кубок Шотландии в 1930 году. Команды «Инвернесс Каледониан Тисл» и «Вейл оф Лейтен» не смогли выявить победителя, но точно порадовали болельщиков.
Вопросы и ответы
А сейчас ответим на самые популярные вопросы, касающиеся главной цели футболистов — футбольных воротах.
Какие размеры подходят для школьных футбольных ворот?
Если есть возможность, лучше иметь ворота, подходящие всем возрастным группам, хоть такая возможность есть далеко не у всех. Младшие ребята в возрасте от 6−9 лет могут тренироваться в зале с мини-футбольными воротами 3 метра в длину и 2 в высоту. Остальные могут тренироваться на улице с воротами, приближенными к стандартным, то есть от 6,40 метров в длину до 7,32 и от 2,13 до 2,44 в высоту.
Чем стационарные ворота отличаются от переносных?
Стационарные футбольные ворота крепятся к полю. Как правило, они вкопаны внутрь, и надежно закреплены, чтобы не могли случайно упасть на игроков. Сетка прикрепляется к ним либо с помощью стоек натяжения, либо при помощи консоли натяжения. Именно такие ворота используются в профессиональном футболе. Переносные ворота, обычно, имеют уменьшенные размеры, могут свободно стоять на любом пространстве поля. Они часто имеют противовес для устойчивости, либо удерживаются креплением на земле или в зале.
Отличается ли размер ворот для женского и мужского футбола?
Нет, размеры футбольных ворот в большом футболе как в женском, так и в мужском совпадают, у всех равные права. Различия применимы только к возрасту играющих и самому типу спорта (большой футбол, пляжный футбол, мини-футбол).