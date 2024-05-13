РФС рассмотрит массовое выбегание тренеров «Динамо» на поле после гола в ворота «Балтики»

«Повестка в этот раз небольшая. В матче “Рубин” — “Ростов” задержка выхода команды “Ростов” из раздевалки на две минуты перед началом матча, а также удаление двух игроков. В матче “Балтика” — “Динамо” представители клубного СМИ вышли на поле сразу после матча, не дожидаясь двухминутной паузы, что является нарушением технического регламента. Также рассмотрим массовое выбегание тренерского штаба и персонала в компенсированное время после забитого гола. В матче “Оренбург” — “Локомотив” главный тренер “Оренбурга” Давид Деограсия выходил за пределы технической зоны, это его восьмое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц.