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12:26 (мск), источник: ТАСС

РФС рассмотрит массовое выбегание тренеров «Динамо» на поле после гола в ворота «Балтики»

Московский клуб одержал гостевую победу со счетом 3:2.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит массовый выход тренерского штаба московского «Динамо» за пределы технической зоны после одного из забитых голов в ворота калининградской «Балтики». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

11 мая «Динамо» в гостях обыграло «Балтику» со счетом 3:2 в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Благодаря этой победе столичный клуб возглавил турнирную таблицу, опередив петербургский «Зенит» на два очка.

«Повестка в этот раз небольшая. В матче “Рубин” — “Ростов” задержка выхода команды “Ростов” из раздевалки на две минуты перед началом матча, а также удаление двух игроков. В матче “Балтика” — “Динамо” представители клубного СМИ вышли на поле сразу после матча, не дожидаясь двухминутной паузы, что является нарушением технического регламента. Также рассмотрим массовое выбегание тренерского штаба и персонала в компенсированное время после забитого гола. В матче “Оренбург” — “Локомотив” главный тренер “Оренбурга” Давид Деограсия выходил за пределы технической зоны, это его восьмое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 15 мая.

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