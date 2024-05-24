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11:12 (мск), источник: Sport24

Главное правило современного футбола придумала женщина: вы удивитесь, как это было

Откуда в футболе карточки?

Источник: AP 2023

Сложно поверить, но привычная желтая карточка появилась в футболе, если судить по историческим меркам, относительно недавно — почти 55 лет назад. Как и при каких обстоятельствах появился этот способ предупреждения?

Источник: AP 2023

Футболу мешал языковой барьер

До 1960-х годов никаких наглядных символов, которыми судьи могли бы одергивать футбольных нарушителей, не было. Всё ограничивалось устными внушениями. Поначалу такое устраивало всех, но постепенно начались недопонимания.

Источник: AP 2023

Самый известный случай произошел на чемпионате мира 1966 года. В четвертьфинальном матче Англии и Аргентины арбитр Рудольф Крайтляйн сказал капитану южноамериканцев Антонио Раттину, что тот должен покинуть поле после очередного нарушения правил. Но футболист не понял указаний судьи и остался в игре, громко оспаривая решение. Всё дело в языковом барьере: Крайтляйн говорил только по-немецки, а Раттин — по-испански.

Наказанный футболист отыграл примерно десять минут, пока в дело не вмешался Кен Астон — глава судейского департамента на ЧМ-1966. Он спустился с трибуны на поле и объяснил Раттину, что тому нет места в игре. Антонио продолжал буянить, и его в итоге увели полицейские. Но ситуацию удалось разрулить, а англичане победили со счетом 1:0.

Источник: AP 2023

Идею подкинул светофор

Но Астон не успокоился. Ему стало интересно, можно ли создать универсальную систему предупреждений, в которой не будет места языковым барьерам и прочим недопониманиям. И тут, как водится, всё решил случай.

Однажды Кен ехал на машине в центре Лондона и остановился на светофоре. Его трехцветная система натолкнула арбитра на мысль: а почему бы подобное не использовать в футболе? Условно, желтый цвет — сигнал предупреждения, а красный — отстранения от игры. Только вот Астон не понимал, как можно использовать эту систему.

По одной из версий, своими переживаниями судья поделился с супругой Хильдой. Та, подумав над идеей, вырезала два кусочка из желтого и красного картона, а потом показала их мужу. «Что, если арбитры будут носить эти карточки и показывать их футболистам?», — сказала Хильда. Идея понравилась Кену, и он решил взять ее на вооружение.

Спустя некоторое время Астон, выступая на заседании судейского комитета ФИФА, предложил ввести желтые и красные карточки как символы предупреждения и удаления. Инициатива была поддержана на самом высоком уровне.

Первым был Асатиани

В 1970 году система цветных карточек была впервые применена в деле. Пилотным турниром стал чемпионат мира в Мексике. Появление желтых и красных сигналов совпало с еще одним нововведением — цветными телетрансляциями. Поэтому решения судьи были понятны и футболистам, и болельщикам на трибунах, и зрителям по всему миру.

Источник: РИА "Новости"

Первым арбитром, который достал из кармана желтую карточку, стал немец Курт Ченшер. Это произошло в матче открытия ЧМ-1970 — в нем встречались Мексика и СССР. Наказание получил защитник советской сборной Кахи Асатиани, став первым футболистом в истории, увидевшим перед собой желтый цвет. Кстати, следом по предупреждению схлопотали Гиви Нодия и Евгений Ловчев — таким образом, первая тройка состоит полностью из футболистов СССР.

Долгое время бытовало мнение, что «первопроходцем» в плане получения желтых карточек является Ловчев. Однако сам Евгений Серафимович не стал присваивать эти лавры.

— В трансляции первого матча ЧМ-1970, когда играли Мексика и СССР, именно моя карточка наиболее четко попала в объективы камер. На ней сфокусировалось все внимание. На самом-то деле первым по документам ФИФА считается Кахи Асатиани. Затем был Гиви Нодия. Моя — только третья, — рассказывал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

Источник: РИА "Новости"

А вот применения красной карточки пришлось ждать еще четыре года. Впервые ее увидел перед собой чилиец Карлос Кассели — это было на ЧМ-1974 в матче его команды со сборной ФРГ.

Система предупреждений постоянно совершенствовалась и изменялась. Постепенно она приобрела современный вид. Без желтых и красных карточек теперь невозможно представить футбол.

Автор: Дмитрий Панов

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