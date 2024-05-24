Главное правило современного футбола придумала женщина: вы удивитесь, как это было

Сложно поверить, но привычная желтая карточка появилась в футболе, если судить по историческим меркам, относительно недавно — почти 55 лет назад. Как и при каких обстоятельствах появился этот способ предупреждения?

Футболу мешал языковой барьер

До 1960-х годов никаких наглядных символов, которыми судьи могли бы одергивать футбольных нарушителей, не было. Всё ограничивалось устными внушениями. Поначалу такое устраивало всех, но постепенно начались недопонимания.

Самый известный случай произошел на чемпионате мира 1966 года. В четвертьфинальном матче Англии и Аргентины арбитр Рудольф Крайтляйн сказал капитану южноамериканцев Антонио Раттину, что тот должен покинуть поле после очередного нарушения правил. Но футболист не понял указаний судьи и остался в игре, громко оспаривая решение. Всё дело в языковом барьере: Крайтляйн говорил только по-немецки, а Раттин — по-испански.

Наказанный футболист отыграл примерно десять минут, пока в дело не вмешался Кен Астон — глава судейского департамента на ЧМ-1966. Он спустился с трибуны на поле и объяснил Раттину, что тому нет места в игре. Антонио продолжал буянить, и его в итоге увели полицейские. Но ситуацию удалось разрулить, а англичане победили со счетом 1:0.

Идею подкинул светофор

Но Астон не успокоился. Ему стало интересно, можно ли создать универсальную систему предупреждений, в которой не будет места языковым барьерам и прочим недопониманиям. И тут, как водится, всё решил случай.

Однажды Кен ехал на машине в центре Лондона и остановился на светофоре. Его трехцветная система натолкнула арбитра на мысль: а почему бы подобное не использовать в футболе? Условно, желтый цвет — сигнал предупреждения, а красный — отстранения от игры. Только вот Астон не понимал, как можно использовать эту систему.

По одной из версий, своими переживаниями судья поделился с супругой Хильдой. Та, подумав над идеей, вырезала два кусочка из желтого и красного картона, а потом показала их мужу. «Что, если арбитры будут носить эти карточки и показывать их футболистам?», — сказала Хильда. Идея понравилась Кену, и он решил взять ее на вооружение.

Спустя некоторое время Астон, выступая на заседании судейского комитета ФИФА, предложил ввести желтые и красные карточки как символы предупреждения и удаления. Инициатива была поддержана на самом высоком уровне.

Первым был Асатиани

В 1970 году система цветных карточек была впервые применена в деле. Пилотным турниром стал чемпионат мира в Мексике. Появление желтых и красных сигналов совпало с еще одним нововведением — цветными телетрансляциями. Поэтому решения судьи были понятны и футболистам, и болельщикам на трибунах, и зрителям по всему миру.

Первым арбитром, который достал из кармана желтую карточку, стал немец Курт Ченшер. Это произошло в матче открытия ЧМ-1970 — в нем встречались Мексика и СССР. Наказание получил защитник советской сборной Кахи Асатиани, став первым футболистом в истории, увидевшим перед собой желтый цвет. Кстати, следом по предупреждению схлопотали Гиви Нодия и Евгений Ловчев — таким образом, первая тройка состоит полностью из футболистов СССР.

Долгое время бытовало мнение, что «первопроходцем» в плане получения желтых карточек является Ловчев. Однако сам Евгений Серафимович не стал присваивать эти лавры.

— В трансляции первого матча ЧМ-1970, когда играли Мексика и СССР, именно моя карточка наиболее четко попала в объективы камер. На ней сфокусировалось все внимание. На самом-то деле первым по документам ФИФА считается Кахи Асатиани. Затем был Гиви Нодия. Моя — только третья, — рассказывал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

А вот применения красной карточки пришлось ждать еще четыре года. Впервые ее увидел перед собой чилиец Карлос Кассели — это было на ЧМ-1974 в матче его команды со сборной ФРГ.

Система предупреждений постоянно совершенствовалась и изменялась. Постепенно она приобрела современный вид. Без желтых и красных карточек теперь невозможно представить футбол.