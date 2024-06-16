Почему в футболе полосатое поле: вы знали об этом законе физики?

Современное футбольное поле со стороны выглядит полосатым. Темные линии чередуются со светлыми, из-за чего газон смотрится как разлинованный. Как достигается такой эффект? И зачем он нужен?

И красиво, и помогает

Формально правила о геометрических линиях не существует. При этом, например, УЕФА регламентирует количество полос — не более 18 штук, которые расположены поперек поля. Однако их отсутствие не является нарушением.

Зачем же нужны полосы? Во-первых, они очень красиво смотрятся, а это плюс с эстетической точки зрения. Во-вторых, линии помогают арбитрам фиксировать офсайд, а игрокам — не попадать в него. В-третьих, зрители на трибунах и у телеэкранов могут быстрее понимать, что происходит на поле.

Родоначальницей полосатых полей, как это принято в футболе, стала Англия. Именно там в 1960-е годы начали экспериментировать с темно-светлой расцветкой. Всемирную популярность идея получила после ЧМ-1966, и сейчас без нее сложно представить мировой футбол.

Всё дело в свете

При этом никакие краски при создании полос не используются. Правила ФИФА в этом плане более строги: согласно регламентам, газон должен быть только зеленого цвета с короткой травой — не выше 3,5 см. Как же создаются линии?

Здесь в дело вступает физика. Трава постоянно скашивается газонокосилками, благодаря чему она не растет выше определенных параметров. Если работать косой в разных направлениях, то можно добиться оптического эффекта. В одной зоне зритель увидит светлые стебли — это значит, что свет отражается от всей травы. Темный цвет означает, что «подсвечиваются» только верхушки травинок.

Этот эффект позволяет создавать полноценные световые фигуры из травы, при этом не используя краски. Можно рисовать круги, квадраты и даже какие-то логотипы. Но чаще всего газонокосилками создают полосы от одной бровки до другой.

Газон для художеств

Хотя есть случай, когда футбольный клуб использовал поле как холст. В истории остался кейс «Лестера» — в чемпионском сезоне 2015/16 «лисы» прославились не только игрой, но и художественными наклонностями агрономов.

Перед каждым матчем газон на стадионе «Кинг Пауэр» был украшен по-разному. На нем то высвечивались ромбы, то полосы меняли направление и шли от угловых флагов. На одном из матчей газон был пострижен в виде эмблемы «Лестера»! За все художества отвечал главный агроном клуба Джон Ледвидж, которого прозвали «Гвардиолой в мире футбольных полей».

Увы, творчество «Лестера» не оценили в АПЛ. В 2017 году лига запретила применять какую-либо другую стрижку газонов, кроме классической полосатой. Причина — жалобы судей. «Боковые арбитры считают, что традиционный дизайн стрижки газона по горизонтальным линиям помогает им в принятии решения о положении “вне игры”», — отметила лига в своем заявлении.