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14:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Жерар Пике запустил новую футбольную лигу. Он делает шоу из футбола, собирает зрителей на «Камп Ноу» и приобщает молодое поколение к спорту

Пике запустил «Королевскую лигу» и делает из этого шоу.

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Источник: AP 2022

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике запустил новую футбольную лигу в сотрудничестве с каталонским футболистом и видеоблогером Ибаем Льяносом. Пике стремится приобщить молодое поколение к спорту с помощью нестандартных правил, которые нарушают классическое представление о футболе.

«Королевская лига» состоит из 12 команд по семь человек, а матч длится 40 минут. В новом турнире есть ряд правил, которые существенно отличают его от привычного всем футбола. Команды могут делать бесконечные замены, а в начале игры футболисты бегут к центру поля, чтобы завладеть мячом. Такое начало вдохновлено водным поло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самое нетрадиционное правило лиги — это пять карт, которые могут дать преимущество во время игры. Карты дают различные «бонусы» — мгновенный штраф, удаление игрока из команды противника, удвоение очков за гол, кража карты команды противника или карта-джокер, которая позволяет выбрать любой из четырех бонусов. Если игрок получает желтую или красную карточку, он отправляется в «штрафную клетку». У команд есть одна возможность использовать VAR, но если она не удалась, они не могут запросить ее снова.

В играх принимали участие профессиональные футболисты, которые закончили карьеру — Икер Касильяс, Серхио Агуэро, Жоан Капдевила, Чичарито и Хавьер Савиола.

Первый турнир стартовал в начале 2023 года и закончился 26 марта. Игры транслировались на платформе Twitch, в первый день турнира матч смотрели около 780 000 человек.

«Финал четырех» лиги прошел на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» и собрал 92 522 зрителя. Были заполнены практически все трибуны. Пике прилетел на финал на вертолете.

Жерар Пике во время прощального матча в «Барселоне» | Источник: AP 2022

По данным издания Relevo, в среднем матчи турнира онлайн смотрят 450 тысяч болельщиков.

«Если мы все сделаем правильно, “Королевская лига” будет проводиться дальше. Вопрос в том, что проект хорошо знаком в Испании, но не так хорошо на других рынках. Нужно посмотреть, как мы расширяемся, в какие страны мы идем.

В следующем году мы хотим поехать в Латинскую Америку, чтобы они узнали о продукте, который совмещает спорт, шоу и развлечения", — рассказал о планах Жерар в интервью El País.

Сейчас ведутся переговоры о поездке в Бразилию, а первыми президентами бразильских медиаклубов уже вызвались Роналдиньо и Неймар.

На успешный проект сразу обратили внимание крупные мировые бренды. Спонсорами «Королевской лиги» стали Adidas и Spotify, позже к ним присоединилась компания McDonald’s.

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