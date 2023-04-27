Жерар Пике запустил новую футбольную лигу. Он делает шоу из футбола, собирает зрителей на «Камп Ноу» и приобщает молодое поколение к спорту

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике запустил новую футбольную лигу в сотрудничестве с каталонским футболистом и видеоблогером Ибаем Льяносом. Пике стремится приобщить молодое поколение к спорту с помощью нестандартных правил, которые нарушают классическое представление о футболе.

«Королевская лига» состоит из 12 команд по семь человек, а матч длится 40 минут. В новом турнире есть ряд правил, которые существенно отличают его от привычного всем футбола. Команды могут делать бесконечные замены, а в начале игры футболисты бегут к центру поля, чтобы завладеть мячом. Такое начало вдохновлено водным поло.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2e3cb02465fde1b1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-12637219&hd=1&id=456249371&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Самое нетрадиционное правило лиги — это пять карт, которые могут дать преимущество во время игры. Карты дают различные «бонусы» — мгновенный штраф, удаление игрока из команды противника, удвоение очков за гол, кража карты команды противника или карта-джокер, которая позволяет выбрать любой из четырех бонусов. Если игрок получает желтую или красную карточку, он отправляется в «штрафную клетку». У команд есть одна возможность использовать VAR, но если она не удалась, они не могут запросить ее снова.

В играх принимали участие профессиональные футболисты, которые закончили карьеру — Икер Касильяс, Серхио Агуэро, Жоан Капдевила, Чичарито и Хавьер Савиола.

Первый турнир стартовал в начале 2023 года и закончился 26 марта. Игры транслировались на платформе Twitch, в первый день турнира матч смотрели около 780 000 человек.

«Финал четырех» лиги прошел на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» и собрал 92 522 зрителя. Были заполнены практически все трибуны. Пике прилетел на финал на вертолете.

Жерар Пике во время прощального матча в «Барселоне» | Источник: AP 2022

По данным издания Relevo, в среднем матчи турнира онлайн смотрят 450 тысяч болельщиков.

«Если мы все сделаем правильно, “Королевская лига” будет проводиться дальше. Вопрос в том, что проект хорошо знаком в Испании, но не так хорошо на других рынках. Нужно посмотреть, как мы расширяемся, в какие страны мы идем.

В следующем году мы хотим поехать в Латинскую Америку, чтобы они узнали о продукте, который совмещает спорт, шоу и развлечения", — рассказал о планах Жерар в интервью El País.

Сейчас ведутся переговоры о поездке в Бразилию, а первыми президентами бразильских медиаклубов уже вызвались Роналдиньо и Неймар.