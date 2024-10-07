Биография Неймара: карьера и личная жизнь футболиста

Всего в «Барселоне» Неймар смог выиграть 9 трофеев, но одно ему так и не покорилось — он хотел выйти из тени Лионеля Месси. Для этого (ну, а еще чтобы заработать) футболист принял предложение «ПСЖ». Французский гранд заплатил за переход 222 млн евро. Первый год во Франции получился удачным — 28 голов и 16 голевых передач. Всего в «ПСЖ» игрок провел целых шесть лет, за которые успел пять раз стать чемпионом Франции. По иронии судьбы в Париже Неймар воссоединился с Месси, из тени которого так и не смог выйти.