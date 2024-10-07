Биография Неймара: карьера и личная жизнь футболиста

Вместе с тем, он — ярчайший атакующий игрок и биография Неймара не раз это подтверждала: в нужные моменты он просто творил историю на поле. А сегодня мы расскажем его историю.
Основная информация о Неймаре
Для начала немного приоткроем завесу тайны из биографии Неймара: кто он (футболист), где родился (в Бразилии), где пригодился. А пригодился, везде, где играл, все-таки, почти лучший. Именно это «почти» отделило бразильца от категории великих, но не помешало играть и побеждать в сильнейших командах.
|Имя
|Неймар Да Силва Сантос Джуниор
|Дата рождения
|5 февраля 1992 года
|Место рождения
|Можи-дас-Крузис, Бразилия
|Гражданство
|Бразилия
|Род деятельности
|Футболист
|Карьера
|2009 – 2013 – «Сантос» (Бразилия), 2013 – 2017 – «Барселона» (Испания), 2017 – 2023 – «Пари Сен-Жермен» (Франция), 2023 – н. в. – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
|Количество забитых голов
|360 (по данным сайта Transfermarkt) по состоянию на 7 октября 2024 года
Фото Неймара
В биографии Неймара папарацци всегда где-то рядом. Поэтому фото футболиста появляются десятками после каждой игры или просто выхода на улицу. На данный момент спортсмен поиграл в футболках четырех клубов плюс в сборной своей страны. В любой форме Неймар приносил на поле пользу команде.
Детство и юность Неймара
Неймар вырос в бедной семье. В его биографии есть нищета, голод, жизнь без света в доме. Родился футболист в семье Неймара-старшего и его жены Надин Гонсалвес. Но футбольный мяч игрок все равно получил. Снаряд ему подарили в возрасте двух лет.
Отец спортсмена в свое время также занимался футболом, поэтому давал своему сыну разные советы по поводу того, как обращаться с мячом. Успехи в игре привели к тому, что в 1999 году Неймар-джуниор поступил в академию клуба «Португеза Сантиста». Спустя четыре года игрок перешел в «Сантос», клуб за который болел с детства.
Начало карьеры Неймара: первые шаги в большом спорте
У Неймара образцово-показательное начало карьеры. Биографии спортсмена фиксируют дебют на профессиональном уровне за «Сантос» в 17 лет. За полчаса, которые игрок провел на поле забить или отдать голевой пас у него не получилось, но и странно требовать такого дебюта. Но уже во второй игре нападающий забил, а всего за первый сезон мячей набралось 14 в 48 матчах!
В следующем сезоне за талантом уже охотились команды АПЛ, но Неймар остался в Бразилии, чтобы еще через год забить самый красивый мяч в сезоне и получить премию Пушкаша за это. А впереди были еще два года феерии в Бразилии.
В общей сложности игрок провел за «Сантос» 134 матча, в которых забил 70 голов, после чего покинул команду ради мечты — игры в «Барселоне».
В Испании Неймар провел одни из лучших лет в своей карьере. За первый сезон забил 15 голов и сделал 15 голевых передач. В следующем году усилившаяся на трансферном рынке — в команде наконец-то образуется то самое трио в атаке — Месси-Суарез-Неймар. На троих они забили 122 гола, а «Барселона» сделала требл, выиграв чемпионат, Лигу чемпионов и Кубок Испании.
Всего в «Барселоне» Неймар смог выиграть 9 трофеев, но одно ему так и не покорилось — он хотел выйти из тени Лионеля Месси. Для этого (ну, а еще чтобы заработать) футболист принял предложение «ПСЖ». Французский гранд заплатил за переход 222 млн евро. Первый год во Франции получился удачным — 28 голов и 16 голевых передач. Всего в «ПСЖ» игрок провел целых шесть лет, за которые успел пять раз стать чемпионом Франции. По иронии судьбы в Париже Неймар воссоединился с Месси, из тени которого так и не смог выйти.
Во многом поэтому, когда ему пришло «золотое» предложение из Саудовской Аравии, Неймар с радостью подписал контракт на 300 (по другим данным 400) млн евро за два года. Такое предложение в 31 год означало раннюю футбольную пенсию, которую бразилец все же заслужил своим вкладом в успехи команд, за которые выступал.
Личная жизнь Неймара
Личная жизнь Неймара всегда интересовала СМИ. И биография спортсмена показывает почему. Неймар любит девушек, деньги, покер и многое другое. Поговорим обо всем.
Семья
Неймар — футболист-ловелас. У спортсмена в настоящий момент три ребенка и все от разных девушек. В 2011 году на свет появился сын бразильца Дави Лукка от Каролины Дантос, с которой футболист встречался в начале своей карьеры. Долгие отношения связывали Неймара с Бруной Бьянкарди, у пары даже был некий брачный контракт, который многое позволял футболисту. Но он умудрился изменить беременной девушке, а после рождения дочери Мэви пара рассталась. Дочь Хелену футболисту «Аль-Хиляля» родила модель Аманда Кимберли. Дети спортсмену очень дороги, он принимает участие в воспитании каждого. Но излишняя любвеобильность спортсмена не позволила ему найти жену — биография Неймара пока доказывает, что ему не нужна постоянная спутница.
Увлечения и хобби
Футболист очень увлечен музыкой, в частности, спортсмен неоднократно заявлял, что хочет популяризировать бразильских исполнителей. Кроме того, нападающий неплохо умеет играть на пианино. Увлечен спортсмен и экстремальным отдыхом — Неймар любит вейкбординг. Это спорт, который сочетает в себе воднолыжный слалом, акробатику и прыжки. Не стоит забывать, что Неймар неплохо играет в покер. В 2016 году спортсмен даже подписал контракт с лидером индустрии — брендом ПокерСтарс.
Достижения вне футбола
За биографией футболиста у Неймара скрываются и нефутбольные достижения. Так, бразилец может похвастать короткой кинокарьерой. В 2017 году он снялся в нескольких эпизодах сериала «Бумажный дом» в роли бразильского монаха Жуана. Также было камео в фильме «Три Икса: мировое господство». Занесло Неймара и в парочку бразильских сериалов: «Правило игры» и «Любовь к жизни».
Увлечение покером — не просто увлечение. В прошлом году спортсмен выиграл на онлайн-турнире 66 тысяч долларов. Сделал он это в период восстановления после травмы колена.
На борьбу с коронавирусом в период пандемии спортсмен пожертвовал намного больше — 775 тысяч фунтов. Этот поступок должен был остаться тайным, но бразильский телеведущий Крис Флорес решил прославить нападающего и рассказал эту историю.
Еще один факт признания Неймара — это включение футболиста в список ста самых влиятельных людей по версии журнала «Time». Произошло это в 2017 году.
Награды и достижения
На взрослом уровне у Неймара 32 трофея с клубами и сборной страны, а также масса личных достижений. Да, у него так и не было «Золотого мяча», но вряд ли Неймару стоить о чем-то сожалеть в своей богатой на титулы карьере футболиста.
Чемпион Лиги Паулиста
Чемпионат штата Сан-Паулу в Бразилии с Сантосом Неймар брал три раза: в период с 2010 по 2012 годы. В финальном противостоянии в 2010 году при участии Неймара был обыгран «Санто Андре», а сам нападающий дважды огорчил соперников. Через год «Сантос» оказался сильнее «Коринтианса», еще через год пал «Гуарани Кампинас» (7:2 по сумме двух матчей).
Кубок Бразилии
В 2010 году «Сантос» стал также обладателем Кубка страны. В двухматчевом противостоянии команда выиграла «Виторию Салвадор» (общий счет 3:2). На счету Неймара один из трех мячей его команды.
Обладатель Кубка Либертадорес
В 2011 году Неймар выиграл и самый престижный клубный турнир в Южной Америке. «Сантос» добрался до главного противостояния, где с общим счётом 2:1 обыграл «Пеньяроль». Неймар и тут отметился голом.
Обладатель Рекопа Южной Америки
Этот турнир является аналогом Суперкубка УЕФА. В 2012 году «Сантос» как победитель Копа Либертадорес сыграл с «Универсидад де Чили». И выиграл двухраундовое противостояние со счетом 2:0. По традиции, у Неймара — один из мячей.
Чемпион Испании
С «Барселоной» Неймар дважды брал Ла Лигу. Произошло это в сезонах 2014/2015 и 2015/2016. В первом чемпионском сезоне у бразильца набралось 31 результативное действие. Во втором — 40! Сама «Барселона» в 15 году обошла «Реал» на два очка, а спустя год преимущество составило всего один балл. Но в истории остается победитель, какой бы упорной не была борьба с претендентами.
Обладатель Кубка Испании
Этот трофей Неймар поднимал над головой три раза. В уже упомянутых сезонах 2014/2015, 2015/2016, а также в сезоне 2016/2017.
Обладатель Суперкубка Испании
В первый год в «Барселоне» у Неймара было не так хорошо с титулами, как в дальнейшем. Тем не менее, нападающий зацепил Суперкубок страны. «Барселона» по сумме двух матчей обыграла мадридский «Атлетико». По традиции Неймар не ушел с поля без гола. Именно его результативное действие на выезде и принесло сине-гранатовым кубок.
Победитель Лиги чемпионов
Единственный триумф в Лиге чемпионов в биографии Неймара случился в сезоне 2014/2015. В тот год «Барселону» не могли остановить и за пределами Испании. На групповом этапе турнира команда выиграла свою группу, где выступили также «ПСЖ», «АПОЭЛ» и «Аякс», а в плей-офф поочередно выбила из турнира «Манчестер Сити», все тот же «ПСЖ» и «Баварию». В финале турнира команде Неймара безуспешно противостоял «Ювентус». Сам бразилец разделил с Месси и Роналду звание лучшего бомбардира соревнований.
Обладатель Суперкубка УЕФА
Удачное выступление в Лиге Чемпионов привело к тому, что через год Неймар играл за Суперкубок. В матче с «Севильей» «Барселона» забила пять раз, но и пропустила четырежды! В этот раз польза на поле от Неймара не конвертировалась в забитые мячи, что не помешало ему выиграть очередной трофей.
Победитель Клубного чемпионата мира
Не самый статусный для европейских команд турнир, но все же тоже трофей. В 2015 году «Барселона» оспаривала титул с «Ривер Плейтом», «Хиросимой», «Окленд Сити», «Америка Мехико», «Гуаньчжоу Эвергранд» и «ТП Мазембе». Победители континентальных кубков аналогов Лиги чемпионов все-таки не уровень команд вроде «Барселоны». Поэтому турнир забрали сине-гранатовые, выиграв в финале у «Ривер Плейта» со счетом 3:0.
Чемпион Франции
Титул чемпиона Франции с «ПСЖ» Неймар брал пять раз: в сезонах 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 и 2022/2023. Неймар забивал и отдавал в каждом сезоне на уровне лучших игроков мира. По итогам сезона 17/18 он даже был признан лучшим игроком турнира.
Обладатель Кубка Франции
Этот трофей Неймар выигрывал трижды. В сезоне 2017/2018 «ПСЖ» в финале обыграл скромный «Лез Эрбье» со счетом 2:0, спустя год был обыгран уже более серьезный «Сент-Этьен» (1:0). А в сезоне 2020/2021 Неймар и компания выиграли кубок, обыграв в финале «Монако» Александра Головина (2:0). Правда, сам бразилец пропустил главную встречу из-за дисквалификации.
Обладатель Кубка Французской лиги
Еще один трофей, который брал бразилец. В сезоне 2017/2018 «ПСЖ» разгромил «Монако» (3:0), а в сезоне 2019/2020 по пенальти выиграл у «Лиона» (0:0 основное время, 6:5 в серии одиннадцатиметровых).
Обладатель Суперкубка Франции
Этот титул также трижды числится в профайле Неймара. Наполовину выставочный трофей «ПСЖ» брал в 2018, 2020 и 2022 годах.
Чемпион Саудовской Аравии
Чемпионат, к которому в последние пару лет приковано очень много внимания! Да, несмотря на то что его уровень находится под вопросом, выиграть турнир все же непросто из-за наплыва туда звезд первой величины. Все же Неймар это сделал в составе «Аль-Хиляля» в минувшем сезоне 2023/2024. Команда бразильца обошла «Аль-Наср» с Роналду в составе, вот только вклад самого Неймара в успех в этот раз крайне скромен — три игры и три голевые передачи.
Два трофея со сборной
Бразилия — пятикратный чемпион мира, наверное, во все годы одна из лучших сборных, но во времена Неймара подтверждать этот статус было очень сложно. В составе Бразилии Неймар взял «золото» Олимпийских игр в 2016 году и победил в Кубке Конфедераций в 2013 году. Конечно, сам Неймар победу в малозначительном кубке перед чемпионатом мира в Бразилии променял бы на домашний титул, но судьба распорядилась иначе — команда была жестко бита в полуфинале будущими чемпионами, Германией — 1:7.
Шестикратный обладатель награды «Золотая самба»
У Неймара нет в коллекции «Золотого мяча», но индивидуальные награды не обошли его стороной. Этот приз получает лучший бразильский игрок, выступающий в европейском чемпионате. И Неймар удостаивался этой чести в 2014, 2015, 2017, 2020, 2021 и 2022 годах.
Обладатель премии Ференца Пушкаша
Биография Неймара дополняется кучей лучших голов по разным версиям и оценкам. Но самый красивый был оценен премией Пушкаша. В матче с «Фламенго» в 2011 году бразилец получил мяч на левом фланге, прошел двух игроков, обыгрался с партнером и красиво пробил мимо вратаря. Посмотрите, как это было!
Футболист года в Южной Америке.
Этот трофей игрок мог брать почти каждый год, начиная с 2011-го, но, все-таки, континент богат на талантливых игроков. Неймар становился лучшим в 2011 и 2012 годах.
Неймар сегодня: последние новости об игроке
Неймар не просто так минимально поучаствовал в успехе «Аль-Хиляля» в арабской лиге. С возрастом у футболиста участились травмы, и в Саудовской Аравии он получил одну из самых серьезных для спортсмена — разрыв крестообразных связок. Сейчас форварду нужно еще несколько месяцев для завершения реабилитации, поэтому в новый сезон лиги «Аль-Хиляль» вошел без своей суперзвезды.
Спортивная биография Неймара сейчас, к сожалению, подходит к концу. Сколько лет он ни пытался стать лучшим в мире, сделать это в полной мере не сумел. Мешала излишняя инфантильность в молодости, травматичность в зрелости, а еще огромная любовь к деньгам.
В 32 года Неймар как-то слишком резко пропал с радаров. Прямо сейчас он рискует пополнить список бразильских звезд, которым просто надоел футбол: вроде Кака, Роналдиньо или Робиньо. Сложно поверить, что в таком возрасте после тяжелой травмы футболист вернется на прежний уровень. Но даже несмотря на это, он останется одним из ярчайших игроков своей сборной (лучшим бомбардиром в истории на сегодня) и тем, кто отчаянно пытался сместить Месси и Роналду с пьедестала в моменты их пиковой формы. И почти смог это сделать.
Интересные факты о Неймаре
Если вы думаете, что узнали о биографии футболиста Неймара все, то еще нет. Давайте пробежимся по интересным фактам о нем.
|Неймар – автор самого быстрого гола на Олимпиаде
|В 2016 году на олимпийских играх Неймар отличился в матче против Гондураса уже на 16-й секунде!
|И автор самого быстрого хет-трика «Барселоны» в Лиге чемпионов
|Скорость – вообще самое главное качество для флангового нападающего. Для того, чтобы забить три гола в матче с «Селтиком» футболисту понадобилось всего 13 минут. Встреча завершилась победой «Барсы» 6:1.
|Первым в истории забил в каждом матче плей-офф Лиги чемпионов.
|Победа в Лиге чемпионов для «Барселоны» в сезоне 2014/2015 была бы невозможна без Неймара. Он забил в каждом матче плей-офф, став первым таким футболистом. Серия могла оборваться в финале, но на седьмой добавленной минуте Неймар пробил и Буффона.
|Неймар – любитель татуировок
|Их на теле футболиста около 30. В целом, тату Неймара – сборная солянка: молитва, имя первого ребенка, футбольный мяч и т. д.
|Забил 100-й гол в карьере в возрасте 20 лет
|Биография Неймара – пример развития вундеркинда. Футболист оформил «сотню» в день своего 20-летия! Для сравнения, в России спортсмен, забивший 100 голов, попадает в Клуб Григория Федотова, часто это происходит ближе к 30 годам.
|Неймар мог стать звездой «Реала»
|За талантливыми бразильцами охотятся все топ-клубы Европы. И «Реал» был близок к подписанию Неймара. В 14 лет бразилец был на просмотре в «королевском клубе», но все «Сантос» сохранил игрока, предложив ему большие на тот момент деньги.
|У Неймара пять удалений за карьеру
|Три из них – прямыми красными карточками. Вот уж действительно, спортивный темперамент!
|Первая официальная зарплата – 10 тысяч реалов
|Это сейчас Неймар получает десятки миллионов евро, залечивая травму колена. А в 15 лет ему предложили лишь скромную сумму. Зато, неизбалованный финансами юниор смог вырасти в суперзвезду и вывести свою семью из нищеты.