Падел-теннис: новый хит для тех, кто устал от фитнеса

Это смесь большого тенниса и сквоша, только проще, динамичнее и намного менее травмоопасная. В падел-теннис играют парами на закрытой площадке с сеткой и стеклянными стенами, а мяч можно отбивать даже после рикошета. В статье расскажем, как устроена игра, чем отличается от классического тенниса, какие правила и техника, и почему падел стремительно набирает популярность в Европе и даже в России.
Главное о падел-теннисе
Если вы никогда не видели падел-теннис, этот короткий обзор поможет быстро разобраться в сути. Ниже — краткий список того, что нужно знать об этом виде спорта.
1. Падел-теннис — это парная игра с ракеткой и мячом на компактном корте, окруженном стеклянными и металлическими стенами.
2. Играть можно только два на два, одиночных матчей в паделе не бывает.
3. Площадка меньше теннисной — 20×10 метров, и мяч может отскакивать от стен, как в сквоше.
4. Ракетки без струн, короче и легче теннисных, с перфорированной поверхностью.
5. Мяч — почти как в теннисе, но с чуть меньшим давлением.
6. Счет ведется по теннисной системе: 15−30−40-гейм.
7. Подача — снизу, после отскока мяча об пол.
8. Игра подходит новичкам: техника проще, нагрузка мягче, риск травм ниже.
9. По данным Международной федерации падела (FIP), в мире насчитывается более 60 стран, где официально проводят турниры по этому виду спорта.
Что такое падел-теннис простыми словами
Падел-теннис — это командная игра с мячом и ракеткой, в которую играют вдвоем против двоих на закрытом корте с сеткой и стенами. Правила напоминают большой теннис, но позволяют мячам отскакивать от стекла, а подача и удары проще для новичков. Это делает падел доступным даже для тех, кто никогда не занимался спортом — и одновременно интересным тем, кто любит тактику, скорость и командную игру.
Чем падел-теннис отличается от большого тенниса
Хотя падел-теннис и теннис разделяют схожие правила счета и общий принцип игры, это два разных спорта. Отличия касаются и инвентаря, и площадки, и динамики матча. Вот основные различия:
1. Размер корта. Корт для падела — в два раза меньше, чем теннисный: 20×10 метров против примерно 24×11 м для одиночного тенниса. Кроме того, он полностью окружен стеклянными и металлическими стенами.
2. Ракетки. В паделе используются короткие ракетки без струн, с твердой перфорированной поверхностью. Они легче и проще в обращении, особенно для начинающих.
3. Мячи. Внешне мячи похожи на теннисные, но давление у них меньше, из-за чего мяч летит медленнее — это снижает нагрузку и делает игру более контролируемой.
4. Состав команд. В падел-теннисе играют исключительно парами: два на два. В одиночку — нельзя по правилам, и это сильно влияет на динамику.
5. Подача. Подача в паделе выполняется снизу и только после отскока мяча от пола. В теннисе — сверху, с большей силой и техникой.
6. Стены. Уникальная особенность падела — игра от стен. Мяч можно отбивать после рикошета от стеклянной поверхности, что добавляет тактики и неожиданности.
7. Уровень входа. Падел гораздо проще для новичков. Благодаря меньшему корту и медленному мячу игроки легче справляются с темпом игры, и освоение основных движений происходит быстрее.
История развития падел-тенниса
Этот спорт появился случайно — как альтернатива большому теннису на ограниченной территории. В 1969 году мексиканец Энрике Коркуэра построил у себя на участке мини-корт с ограждениями, чтобы мяч не улетал в сад. Это изобретение быстро заинтересовало его друзей, а потом — и Испанию.
К 1974 году падел распространился по всей Латинской Америке, особенно в Аргентине, где игра приобрела официальный статус. В 1991 году была создана Международная федерация падела (FIP), которая с тех пор регулирует правила и проводит чемпионаты мира.
В XXI веке начался настоящий бум: только в Испании число игроков превысило пять миллионов. С 2020 года падел включен в программу Европейских игр, а его популярность продолжает расти. Сейчас это второй по числу игроков спорт в Испании после футбола и самый быстрорастущий ракеточный спорт в мире.
Правила игры в падел-теннис
Правила падел-тенниса во многом повторяют теннисные, но с упором на простоту и зрелищность. Вот основные моменты, которые помогут быстро освоиться на корте:
- Формат игры — только парный. Матчи проходят между двумя командами по два игрока. Одиночных игр в паделе не существует.
- Счет как в теннисе: 0 → 15 → 30 → 40 → гейм. Если счет становится 40:40, это называется «ровно» (deuce), после чего нужно выиграть два очка подряд — сначала «преимущество» (advantage), а затем гейм. Если игрок с преимуществом проигрывает очко, счет снова возвращается на deuce. Сет играется до 6 выигранных геймов (с разрывом минимум в два), а матч — обычно до двух победных сетов.
- Подача выполняется снизу. Игрок сначала бросает мяч вниз, после отскока от пола ударяет его ракеткой на уровне пояса или ниже. Подача выполняется из зоны между боковой и центральной линиями корта (зона подачи), и мяч должен попасть в диагональный квадрат соперника.
- После подачи мяч может отскочить от стеклянной стены. Главное, чтобы он сначала ударился о землю в правильной зоне.
- Мяч остается в игре после отскока от стены. Игроки могут отбивать его как до, так и после рикошета от задних или боковых стеклянных стен. Это делает розыгрыши дольше и разнообразнее.
- Полетевший мяч может выйти за пределы корта. В профессиональных играх разрешен «выход» за корт — игрок может добежать за пределы площадки и отбить мяч, если он не коснулся земли второй раз.
- Запрещается двойной отскок мяча. Как и в теннисе — мяч должен быть отбит до второго касания с землей.
- Площадка делится на квадраты. Сетка в центре, по бокам — зоны подачи и задняя зона. За пределами поля — стены, которые можно использовать во время игры.
Техника ударов в падел-теннисе
Хотя техника в паделе проще, чем в теннисе, в игре есть своя система ударов. Они ориентированы на контроль, точность и стратегию, а не на силу. Вот базовые приемы:
- Drive (удар с отскока). Базовый удар после одного отскока от пола. Выполняется с невысокой траекторией и акцентом на точность.
- Volley (удар с лета). Мяч отбивается до касания земли, чаще всего у сетки. Используется для быстрой атаки и перехвата инициативы.
- Bandeja (удар «поднос»). Плавный верхний удар, похожий на подачу, но с меньшей скоростью. Применяется, чтобы сохранить позицию у сетки и не дать сопернику шанса на контратаку.
- Smash (сильный удар сверху). Применяется для завершения розыгрыша. В паделе возможны «выбивающие» удары — когда мяч вылетает за пределы корта.
- Chiquita (низкий мягкий удар). Подкрученный удар под ноги сопернику. Эффективен против тех, кто играет у сетки — заставляет опуститься ниже и терять темп.
- Lob (свеча). Подача вверх, чтобы выбить соперников из-под сетки и вернуть себе центр корта. Один из ключевых тактических приемов.
Каждый из этих ударов используется в зависимости от позиции на корте, стиля партнера и хода розыгрыша. Новичкам достаточно освоить два — три базовых приема, чтобы начать уверенно играть.
Вопросы и ответы
У падел-тенниса простые правила и невысокий порог входа, но у новичков часто остаются вопросы — о сложности игры, снаряжении и популярности в разных странах. Ниже — короткие и точные ответы на самые частые из них.
Что сложнее: падел-теннис или большой теннис?
Большой теннис требует больше физической подготовки, технической точности и индивидуального мастерства. В падел-теннисе легче начать играть: корт меньше, удары проще, а игра идет в паре. Поэтому для большинства новичков падел — более доступный и быстрый способ втянуться в ракеточный спорт.
Как выбрать ракетку и кроссовки для падел-тенниса?
Ракетка для падела должна быть легкой (обычно 340−370 г), без струн, с перфорированной поверхностью. Для новичков подойдут модели круглой формы — они прощают ошибки и дают больше контроля. Что касается обуви, выбирайте кроссовки с хорошей амортизацией и протектором, подходящим для синтетических или песочных покрытий.
Насколько развит падел-теннис в России?
Падел-теннис в России пока только набирает обороты. Первый корт появился в Москве в 2017 году, позже — в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и других крупных городах.
Сейчас действуют две федерации, одна из которых базируется в Мурманске и была основана в 2018 году, а другая — в Москве, зарегистрирована и аккредитована Минспортом в 2024 году. Обе федерации занимаются развитием падела, проводят турниры и обучающие программы.
Организации сотрудничают с Международной федерацией падела (FIP) и участвуют в международных турнирах. Российские спортсмены уже выступают на международной арене, хотя массового вовлечения пока нет.
В планах — включение падела в массовый спорт и школьные секции.