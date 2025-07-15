Падел-теннис: новый хит для тех, кто устал от фитнеса

Это смесь большого тенниса и сквоша, только проще, динамичнее и намного менее травмоопасная. В падел-теннис играют парами на закрытой площадке с сеткой и стеклянными стенами, а мяч можно отбивать даже после рикошета. В статье расскажем, как устроена игра, чем отличается от классического тенниса, какие правила и техника, и почему падел стремительно набирает популярность в Европе и даже в России.