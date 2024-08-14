Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси опубликовал семейные фото с отдыха на яхте

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился с подписчиками фотографиями с женой и детьми в одной из соцсетей.

6фотографий

На кадрах Месси, его жена Антонелла Рокуццо и трое сыновей отдыхают на яхте.

«Лето и они», — подписал снимок футболист, добавив эмодзи сердца, волны и пальмы.

Публикация фотографий собрала около 14 млн лайков и множество положительных комментариев.

Месси состоит в отношениях с Антонеллой Рокуццо с 2008 года. Пара воспитывает трех сыновей — Тьяго, Матео и Чиро.

Ранее «Интер Майами» вылетел из Кубка лиг. Звездный нападающий не принимал участие в игре, так как до сих пор восстанавливается от травмы полученной в финале Кубка Америки. Месси повредил лодыжку во втором тайме матча против сборной Колумбии и не смог продолжить игру. Аргентина обыграла Колумбию со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес.

Кубок лиг — летний турнир с участием клубов МЛС и мексиканской Лиги MX. В прошлом сезоне победителем турнира стал «Интер Майами», который в финале обыграл «Нэшвилл» (1:1, 10:9 пен.) и завоевал первый трофей в истории клуба.