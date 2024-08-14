Месси опубликовал семейные фото с отдыха на яхте

Ранее «Интер Майами» вылетел из Кубка лиг. Звездный нападающий не принимал участие в игре, так как до сих пор восстанавливается от травмы полученной в финале Кубка Америки. Месси повредил лодыжку во втором тайме матча против сборной Колумбии и не смог продолжить игру. Аргентина обыграла Колумбию со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес.