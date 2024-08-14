Месси опубликовал семейные фото с отдыха на яхте

На кадрах Месси, его жена Антонелла Рокуццо и трое сыновей отдыхают на яхте.
«Лето и они», — подписал снимок футболист, добавив эмодзи сердца, волны и пальмы.
Публикация фотографий собрала около 14 млн лайков и множество положительных комментариев.
Месси состоит в отношениях с Антонеллой Рокуццо с 2008 года. Пара воспитывает трех сыновей — Тьяго, Матео и Чиро.
Ранее «Интер Майами» вылетел из Кубка лиг. Звездный нападающий не принимал участие в игре, так как до сих пор восстанавливается от травмы полученной в финале Кубка Америки. Месси повредил лодыжку во втором тайме матча против сборной Колумбии и не смог продолжить игру. Аргентина обыграла Колумбию со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес.
Кубок лиг — летний турнир с участием клубов МЛС и мексиканской Лиги MX. В прошлом сезоне победителем турнира стал «Интер Майами», который в финале обыграл «Нэшвилл» (1:1, 10:9 пен.) и завоевал первый трофей в истории клуба.