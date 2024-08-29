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Роналду назвал победу в финале Лиги чемпионов в Москве самой особенной в карьере

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о самых запоминающихся победах в своей карьере в Лиге чемпионов.

Источник: AP 2023

«Когда вы говорите самый особенный, на ум всегда приходит первый финал Лиги чемпионов, в 2008 году, когда я играл за “Манчестер Юнайтед”. Мы победили, я забил гол с игры, но промахнулся в серии пенальти. Конечно, те четыре победы, которые были с “Реалом”, это невероятно. Может быть, я однажды снова сыграю в Лиге чемпионов, кто знает», — сказал Роналду на церемонии жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В финале ЛЧ 2008 года, который прошел в Москве, встречались «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Победу одержали «красные дьяволы» в серии послематчевых пенальти.

Во время церемонии жеребьевки Роналду вручили награду лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов. Португалец в ходе карьеры забил 140 голов в 183 проведенных встречах.