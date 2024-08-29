Роналду назвал победу в финале Лиги чемпионов в Москве самой особенной в карьере

«Когда вы говорите самый особенный, на ум всегда приходит первый финал Лиги чемпионов, в 2008 году, когда я играл за “Манчестер Юнайтед”. Мы победили, я забил гол с игры, но промахнулся в серии пенальти. Конечно, те четыре победы, которые были с “Реалом”, это невероятно. Может быть, я однажды снова сыграю в Лиге чемпионов, кто знает», — сказал Роналду на церемонии жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.