Окружение Мбаппе о расследовании изнасилования в Стокгольме: «Ложные и безрассудные обвинения. Будут предприняты юридические меры, чтобы прекратить планомерное уничтожение репутации Килиана»

Ранее стало известно о начале расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. 10 октября, в день матча Франции против Израиля в Лиге наций, компания посетила ресторан и ночной клуб — согласно заявлению жертвы, преступление в отеле произошло в тот же день.