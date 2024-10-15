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Окружение Мбаппе о расследовании изнасилования в Стокгольме: «Ложные и безрассудные обвинения. Будут предприняты юридические меры, чтобы прекратить планомерное уничтожение репутации Килиана»

Ранее стало известно о начале расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. 10 октября, в день матча Франции против Израиля в Лиге наций, компания посетила ресторан и ночной клуб — согласно заявлению жертвы, преступление в отеле произошло в тот же день.

Источник: Sports

Мбаппе назвал эту информацию «фэйком», отметив, что новость появилась за день до слушания по апелляции «ПСЖ» о выплате ему долга по зарплате в размере 55 млн евро. В парижском клубе назвали высказывания Мбаппе «позором».

"В сети начинает распространяться новый клеветнический слух. Это абсолютно ложные и безрассудные обвинения, и их распространение неприемлемо.

Чтобы положить конец планомерному уничтожению репутации, будут предприняты все необходимые юридические действия для установления истины и судебного преследования любых лиц или СМИ, причастных к моральным преследованиям и клевете, которой неоднократно подвергался Килиан Мбаппе", — сказал источник в окружении форварда.