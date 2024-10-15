Окружение Мбаппе о расследовании изнасилования в Стокгольме: «Ложные и безрассудные обвинения. Будут предприняты юридические меры, чтобы прекратить планомерное уничтожение репутации Килиана»

Мбаппе назвал эту информацию «фэйком», отметив, что новость появилась за день до слушания по апелляции «ПСЖ» о выплате ему долга по зарплате в размере 55 млн евро. В парижском клубе назвали высказывания Мбаппе «позором».
"В сети начинает распространяться новый клеветнический слух. Это абсолютно ложные и безрассудные обвинения, и их распространение неприемлемо.
Чтобы положить конец планомерному уничтожению репутации, будут предприняты все необходимые юридические действия для установления истины и судебного преследования любых лиц или СМИ, причастных к моральным преследованиям и клевете, которой неоднократно подвергался Килиан Мбаппе", — сказал источник в окружении форварда.