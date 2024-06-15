Сборная Швейцарии обыграла Венгрию на Евро-2024

Встреча прошла в Кельне на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион». Первый гол на 12-й минуте матча забил Квадво Дуа. Это дебютный гол футболиста болгарского «Лудогорца» во второй игре за национальную команду. На 43-й минуте Михел Эбишер из «Болоньи» удвоил преимущество команды Мурата Якина.

В середине второго тайма Барнабаш Варга с передачи Доминика Собослаи сократил отставание своей команды, но в добавленное ко второму тайму время Бреэль Эмболо из «Монако» установил окончательный счет в матче.

Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории Евро.