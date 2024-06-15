В метро Мюнхена появилось огромное изображение Нойера

29 фотографий 29 фотографий 29 фотографий

В метро Мюнхена появилось огромное изображение голкипера сборной Германии Мануэля Нойера. 14 июня он провел полный матч в дебютной игре своей сборной на домашнем чемпионате Европы. Сборная Германии обыграла Шотландию со счетом 5:1.

Источник: Соцсети

Немецкий вратарь дебютировал в составе сборной Германии летом 2009 года. За этот период он принял участие в 120 матчах во всех турнирах и стал чемпионом мира в 2014 году. Эксперты неоднократно называли Нойера в числе лучших футбольных вратарей мира.