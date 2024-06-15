В метро Мюнхена появилось огромное изображение Нойера
38-летний голкипер «Баварии» Мануэль Нойер проводит уже восьмой крупный турнир в составе национальной сборной Германии.
38-летний голкипер «Баварии» Мануэль Нойер проводит уже восьмой крупный турнир в составе национальной сборной Германии.
В метро Мюнхена появилось огромное изображение голкипера сборной Германии Мануэля Нойера. 14 июня он провел полный матч в дебютной игре своей сборной на домашнем чемпионате Европы. Сборная Германии обыграла Шотландию со счетом 5:1.
Немецкий вратарь дебютировал в составе сборной Германии летом 2009 года. За этот период он принял участие в 120 матчах во всех турнирах и стал чемпионом мира в 2014 году. Эксперты неоднократно называли Нойера в числе лучших футбольных вратарей мира.
Сборная Германии вышла в лидеры турнирной таблицы группы А, набрав три очка, и по разнице мячей опережает сборную Швейцарии. которая 15 июня обыграла венгров со счетом 3:1. В следующем матче хозяева турнира сыграют со сборной Венгрии, а шотландцы встретятся с командой Швейцарии.