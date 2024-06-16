Спаллетти остался недоволен игрой Италии против Албании

«Мы видели много хороших вещей, но эти вещи должны нас куда-то привести, иначе они бессмысленны. У нас была возможность наказать соперника несколько раз, но мы этого не сделали.



Сборная Италии слишком зависит от Бареллы? Национальная команда должна уметь обходиться без какого-то одного футболиста, потому что в ней 26 сильных игроков. Мне не нравится идея, что команда зависит от отдельного человека», — сказал Спаллетти RAI Sport.