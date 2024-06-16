Спаллетти остался недоволен игрой Италии против Албании
На 1-й минуте игры итальянцы пропустили самый быстрый гол в истории Евро, но сумели отыграться и одержать победу.
На 1-й минуте игры итальянцы пропустили самый быстрый гол в истории Евро, но сумели отыграться и одержать победу.
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Албанией со счетом 2:1 в стартовом матче на Евро-2024.
«Мы видели много хороших вещей, но эти вещи должны нас куда-то привести, иначе они бессмысленны. У нас была возможность наказать соперника несколько раз, но мы этого не сделали.
Сборная Италии слишком зависит от Бареллы? Национальная команда должна уметь обходиться без какого-то одного футболиста, потому что в ней 26 сильных игроков. Мне не нравится идея, что команда зависит от отдельного человека», — сказал Спаллетти RAI Sport.
Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером (65 лет и 100 дней) сборной Италии на Евро. Прежний рекорд принадлежал Джованни Трапаттони.
Спаллетти работает с национальной командой Италии с августа 2023 года. Ранее он тренировал ряд итальянских команд, включая «Удинезе», «Рому», «Интер» и «Наполи». С 2009-го по 2014 год итальянец возглавлял петербургский «Зенит», с которым дважды побеждал в чемпионате России.
Сборная Италии после первого тура группового этапа занимает второе место в турнирной таблице группы B вслед за сборной Испании, которая уверенно переиграла Хорватию со счетом 3:0. Во 2-м туре Испания и Италия сыграют между собой.